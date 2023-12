Szene aus "Lasst uns die Welt vergessen" an der Volksoper Wien. Foto: Barbara Pálffy / Volksoper Wien





Nico Dorigatti (Lucky) und Stefan Jürgens (Pozzo) in "Warten auf Godot". Foto © Philine Hofmann

Im Frühjahr 1938 probte man an der Wiener Volksoper' Operette "Gruß und Kuss aus der Wachau", doch nach deman Nazi-Deutschland im März war es damit erst mal vorbei: die jüdischen Schauspieler wurden entlassen, der Text der jüdischen Librettisten durch einen nazikonformen ersetzt und der Name des tschechischen Komponisten gelöscht. Jetzt hat sich die Volksoper mit einemdieser Vergangenheit gestellt, erzählt ein beeindruckter Ljubiša Tošić im: "Der Abend basiert auf der 2018 erschienenen Recherche 'Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt' von. Regisseur und Autorhat davon ausgehend 'Lass uns die Welt vergessen' , ein zwischen Operettenseligkeit und Politdüsternis changierendes Stück, behutsam zu einem eindringlichen Exempel der Erinnerungskultur geformt - mit durchaus direkten Stilmitteln. ... Zum einen mündet die konfliktbeladene Probensituation in fidele Operettenszenen, bis die Kitschwelt durch den Besuch etwa eines von den Nazis bestellten neuen Intendanten brutal unterbrochen wird. Eine weitere Stilebene - wohl die eindringlichste - zeigt auf einem Podest eine Art Collage privater Szenen aller zentral Beteiligten." Auch dieist beeindruckend, versichert Reinhard Kager in der: "Da die Partitur verschollen ist, instrumentierte die junge Dirigentinden erhaltenen Klavierauszug mit Sorgfalt neu. Überdies fügte sie zeitgeschichtliches Kolorit hinzu", Auszüge von"Verklärte Nacht", ausim KZ Theresienstadt entstandener Oper "Der Kaiser von Atlantis" und aus1. Symphonie.Die erste Hälfte ist eigentlich eher amüsant, aber nach der Pause, so-Kritiker Egbert Tholl, wenn es um die Geschichten dergeht, "schnürt es einem die Kehle zu. Eine Nazi-Leitung übernimmt die Proben, der Souffleur sieht schon die Geister der Toten, Kagarlitskys eigene Musik malt den dunklen Untergrund, auf dem in präzisen szenischen Miniaturen die Einzelschicksale erzählt werden., der Star das Wachau-Märchens, wird an der Grenze verhaftet, nach Theresienstadt deportiert; bevor ihn dort der Kommandant nach Auschwitzschickt, will er noch ein Autogramm von ihm, für die Gattin, Sie wissen schon. Der, der Texter der Songs, kommt ins KZ Buchenwald, schreibt dort das 'Buchenwaldlied', das beklemmend an das 'Wachaulied' aus dem Singspiel erinnert, kurz darauf wird er."hat am Theater an der Josefstadt Wien"Warten auf Godot" - "nah am Text,und zeitlos - oder eben, je nach Perspektive, recht konventionell. Handwerklich jedenfalls ist das Ganze einwandfrei", meint Andrea Heinz, die vor allem die Schauspieler Marcus Bluhm (Estragon) und Bernhard Schir (Wladimir), Stefan Jürgens (Pozzo) und Nico Dorigatti (Lucky) lobt. "Letzterem gelingt der wohl herausragendste Moment des Abends, der ihm begeisterten Szenenapplaus einbringt: Auf Pozzos Befehl, doch '', wird der zuvor trotz seiner deutlich sichtbaren Muskeln willen- und kraftlos wirkende Lucky plötzlich völlig klar, hält einen nichtsdestoweniger wirren Monolog und rennt wie von Sinnen auf der Bühne hin und her, dabei das weiße Papier von den Wänden zerrend. Es ist ein starker, trauriger Moment, wenn es Estragon und Wladimir schließlich gelingt, Lucky wieder zu bändigen und sein Herr Pozzo ihn, den für kurze Zeit unbändigen Geist,nimmt."Wie wenig Peymann sich in den Text und die Regieanweisungen Becketts einmischt, fällt auch-Kritiker Hubert Spiegel auf: "Peymanns Godot ist. Man mag das bieder nennen, puristisch oder auch konventionell. Aber es hat, unerschütterlich in seinem Vertrauen auf den Text, auf die Zeitlosigkeit der darin verhandelten existenziellen Fragen, unerschütterlich in seinem Glauben an diein schmerzversehrter Zeit und unerschütterlich in seinem Glauben an die Schauspieler und ihre Kunst. Castorf war auch unter den Zuschauern, bemerkt imMargarete Affenzeller, für die die Aufführung "ein, als solcher aber stimmig" ist. Clownsspiel, wenig spannend, urteilt Wolfgang Kralicek in derWeiteres: Ulrich Seidler berichtet in derüber den Gütetermin zwischen dem gekündigten geschäftsführenden Direktor des Deutschen Theatersund dem Land Berlin. Elmar Krekeler besucht für dieden Tenorin Wien bei den Proben zu "Turandot". Besprochen werden außerdemInszenierung von "Hänsel und Gretel" als queere Revue am Münchner Volkstheater ( nachtkritik ) und "Hausmeister Krause" in der Komödie Frankfurt ( FR ),