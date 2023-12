Update: have now had more requests for comment than I can handle (but I'm trying). Remaining business: please get my pronouns right. @haaretzcom I'm looking at you. They/them - masha gessen (@mashagessen) December 14, 2023

Die Meldungen überklingen etwas widersprüchlich. Die Böll-Stiftung Bremen und Bund und die Stadt Bremen haben sich zwar aus der Preisverleihung zurückgezogen und distanzieren sich von ihrem-Essay (unser Resümee ), aber sie bekommt den, das(10.000 Euro) und auch eine, nur anders. Ein Twitter- Thread der Böll-Stiftung klingt geradezu euphorisch: "An der Preisverleihung nicht teilzunehmen bedeutet für uns aber, dass wir Masha Gessen diesen Preis absprechen, gar aberkennen wollen oder dass wir die Würdigung des Werkes in Frage stellen. Wir werden uns um einmit Masha Gessen bemühen, in dem einmöglich sein kann, den wir in diesen Zeiten notwendiger brauchen denn je." Gessens differenziert zu diskutierende These in dem Essay ist bekanntlich, dass eine von Rechtsextremen beeinflusste oder manipulierteden Blick darauf versperrt, dass Israel das "Masha Gessen selbst äußerte sich auf Twitter zunächst ungeduldig, dass sie trotz des Tohuwabohus nicht mit Presseanfragen überhäuft wird: "Journalist hat sich dazu geäußert. Ein US-Journalist schon. Die gesamte Berichterstattung erfolgte ohne Input/Reaktion meinerseits. Ungenauigkeiten häufen sich."Aber dann kamen die Anfragen doch, seufzt sie zufrieden und instruiert Journalisten über das protokollarische Prozedere:In dermacht der Historikerin Gessens Essay nicht nur "", sondern teils "" aus: "So fand sich in Gessens Text zunächst die Forschung des polnischen Historikersdurch die groteske Behauptung verzerrt wieder, diehätten während der Besatzung. Tatsächlich hatte dessen Forschung ergeben, dass während des Zweiten Weltkrieges Polengetötet hatten, was natürlich eine völlig andere Aussage ist. Dergilt als vorbildlich für sein Fact-checking, das macht den Fauxpas umso größer. Die Passage musste nachträglichwerden; Gross, den Gessen eigentlich als Beispiel für die fatale Geschichtspolitik des polnischen Staates genannt hatte, dürfte das geschadet haben. Dieser brachiale Fehler, auch aber eine sehrdes deutschen Begriffs '' sowie die Darstellung deutscher Debatten um BDS lassen die Frage aufkommen, wie gut derüber die deutsche Gesellschaft eigentlich ist. Die von ihr angeführten persönlichen Kontakte in das Berliner Kulturestablishment sind kaum repräsentativ genug, um gegen die in langen Auseinandersetzungen erarbeitete und bis heute umkämpfte deutsche Gedenkkultur zu Felde zu ziehen." "Zunächst einmal war Masha Gessen eine würdige Preisträgerin", meint Hannah-Arendt-Biograf im-Gespräch mit Michael Hesse: "Der Artikel imstellt das infrage. Sachliche Fehler,sind das eine und gehören in einer demokratischen Gesellschaft zur. Die Gleichsetzungsmanie zwischen Israels Krieg in Gaza und den Taten der Nationalsozialisten ist etwas anderes. Das ist eine, von der ich nur hoffen kann, dass dahinter kein Programm steht. Dass sich die Böll-Stiftung zurückzog, begrüße ich.für diese Geschichtsverdrehungen fällt vollständig weg - sie ist hier." Er stellt klar: Arendt "war sicherlich keine Israel-Kritikerin in dem Sinne, dass sie dasjemalsgestellt hat. Sie hat jedoch den Staatsbildungsprozess sehr kritisch begleitet und war auch der Überzeugung, dass die Art und Weise, wie Israel etabliert und mit welchen Argumenten die Staatsgründung durchgesetzt wurde, falsch waren. Die Gründung beruhte ihrer Meinung nach auf einem veralteten Nationalstaatskonzept. Aber in dem Moment, wo Israel als Staat existierte, hatte sie ein klassisch-kritisches Verhältnis zu einzelnen Politikern. Der Staat stand dann außer Frage."In der fragt Ulrich Seidler: "Ist der den Holocaust relativierende Gaza-Ghetto-Vergleich eine, die politisches Denken vermissen lässt? Oder sollte er die Beteiligten, die nun solche unwürdigen Sperenzchen nach sich ziehen? Diese Sperenzchen erzeugen jedenfalls mehr Aufmerksamkeit als die Preise selbst, geschweige denn eine würdige Debatte."Derwill, Doppelpunkt und Unterstrich als "Sonderzeichen" insaufnehmen, meldet Hannes Stein in derund glaubt: "Die Dringlichkeit, mit der der Beschluss nun in der letzten Sitzung der laufenden Amtsperiode des Rechtschreibrats von den Gender-Befürwortern durchgesetzt werden soll, rührt wohl auch daher, dass die 'gendergerechte Sprache' immer mehrbekommt. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt die Gendersprache nach wie vor ab. Die Landesregierung in Sachsen hat das Gendern in öffentlichen Schreiben und Bildungseinrichtungen explizit verboten."