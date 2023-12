Am Wochenende tagt der, in dem es anderthalb Jahre nach Gründung derzeit durchaus kriselt. Der lässt drei Experten mit Notizen zur Lage zu Wort kommen: "Natürlich wird in einem Verein wie dem PEN Berlin debattiert und gestritten, das ist sein Sinn und Zweck", schreibt etwa Literaturkritiker Gerrit Bartels. "Es gilt,auszuhalten, am Ende bildet die Schriftstellervereinigung auch nur die globalein Sachen Israel und Palästina ab. Bislang gelingt der Balance-Akt von PEN Berlin, und das müsste er auch nach diesem Wochenende." Auf Redakteurin Caroline Fletscher wirkt BDS derweil "immer schaler. ... Dass der PEN-Berlin darüber streiten muss, ist ein Symptom der Zeit, in der zu viele noch nicht erfasst haben, worum es in den Konflikten der Gegenwart geht.- das ist hier die Frage." Und Schriftsteller und PEN-Berlin-Mitgliedwundert sich über "Mangel an kommunikativen Fähigkeiten" in seinem Verband und hofft, dass die "die Befürchtung, der Kongress diene als Bühne fürund Identitätsfanatiker hoffentlich entkräftet" werde.FürAutor Thomas Schmid ist an den Problemen im PEN Berlin vor allem die Ko-Vorsitzendeschuld: "Eva Menasse nutzt auch ihre PEN-Funktion, um ihre Überzeugung unter die Leute zu bringen, in Deutschland herrsche ein Klima vonund jeder kleine scheinbar antisemitische Vorfall werde gleich zum Menetekel aufgeblasen. Das istund wohl dem Umstand zu verdanken, dass Eva Menasse eine zwar, aber nicht besonders kluge Zeitgenossin ist." Für Schmid hängt der PEN Berlin an einem Bild von Schrifstellern als Herolden einer höheren Wahrheit und könnte damit selbst verschulden, "dass er mit seinem beträchtlichen Sendungsbewusstsein dabei ist, selbst einehinzulegen".Der Berliner Verleger istgestorben. Lothar Müller die großartige Arbeit, die er eher im Stillen geleistet hat: "Wenn Moses-Krause an jemandem einen Narren gefressen hatte, dann brachte er kleine Werkausgaben heraus, so von dem gebürtigen Berliner Journalistenoder dem ungarischen Filmkritiker und Erzähler. Dem Geist der Kritik, der europäischen Aufklärung blieb er wie den urbanen Intellektuellen der Zwanzigerjahre zeitlebens treu."Weitere Artikel: Lothar Müller schreibt in dereinen Nachruf auf den Berliner Verleger. Besprochen werden unter anderem der letzte Band ausComicepos "Der Araber von morgen" ( Intellectures ),"Die seltsame Wendung" ( Tsp ),"Der Kartograf des Vergessens" ( Tsp ),"Verschwundene Wörter des Mittelalters" () und"Der Komet" ().