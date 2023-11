!Mediengruppe Bitnik und Sven König, Download Finished. The Art of Filesharing, 2006, Copyleft: !Mediengruppe Bitnik & Sven König

Großartig, jubelt Clemens J. Setz auf, dass die Münchner Pinakothek der Moderne sich mit der Ausstellung "Glitch. Die Kunst der Störung" der Welt derwidmet. Also Momenten, in denen der Code nicht so funktioniert wie er soll, und plötzlich zum Beispiel. Solche Zufallsschönheiten verschwinden meist spurlos, sobald der Fehler behoben ist, ärgert sich Setz. Umso schöner, dass in der Pinakothek nun erste Versuche einer künstlerischen Archivierung unternommen werden. "Einer der, dessen simple Beschreibung sich bereits wie eine literarische Parabel liest, fand sich ebenfalls in einer älteren Version von. Dort konnte es, wie einige Spieler glücklicherweise auf Video festgehalten haben, mitunter geschehen, dass sich der Spieler plötzlich, ohne dass er erklären konnte, weshalb, in einemwiederfand, aus dem es kein Entkommen gab. Dieser Raum ist eine sehr genaue Darstellung der Hölle. Der Spieler kann den Raum nicht mehr verlassen, er kommt immer wieder zurück, wenn er einen der vier Ausgänge des Raumes benutzt. Nichts existiert mehr außerhalb des Raumes. Und das Schlimmste: Der kreuzförmige Raum ist voll mit all jenen Figuren, die der Spieler selbst während des bisherigen Gameplays umgebracht hat. Einige der Figuren bewegen sich sogar noch und reden vor sich hin, wiederholen, in klassisch jenseitiger Manier, einen einzigen oder eine Handvoll Sätze. So machen es auch."Seit dem 7.10. und dem Terrorangriff der Hamas ist daspraktisch geschlossen, weiß Johanna Adorján in der. Ein paar Besucher dürfen theoretisch mit Voranmeldung hinein, doch kaum jemand hat gerade viel Gedanken für Kunst übrig. Die Museumsdirektorinund die Chefkuratorinmachen derweil Erfahrungen, die man auch aus deutschen Debatten zu kennen meint: "Tania Coen-Uzzielli, die in Rom geboren wurde, und die gebürtige Israelin Mira Lapidot wirken nachhaltig geschockt darüber, wie die Kunstwelt auf die Massaker des 7.Oktober reagierte. Nämlich: gar nicht.. Die Stille war sehr laut. Bald zeigte sich, was während dieser Stille geschehen war: Die Kunstszene hatte Unterschriften für einen offenen Brief gesammelt, den Artforum am 19. Oktober veröffentlichte. 'Wir fühlen uns von der Kunstszene total im Stich gelassen', sagt Tania Coen-Uzzielli: 'Ich meine, das ist unser Milieu. Man kennt sich.'"Das Kunstmuseum Odessa wiederum wurde am 6.11. dieses Jahres von einer russischen Rakete getroffen. Kateryn Botanova erzählt in der, wie sich die Bevölkerung der Stadt sofort um den Wiederaufbau bemühte. Auch das Museum selbst wurde aktiv: "Noch am Morgen desin Odessa dokumentierten Museumsmitarbeiter und Unterstützer den Tatort, überprüften und sicherten die Kunstwerke in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz. In den nachfolgenden Tagen reinigten sie bereits gemeinsam mit Gemeindebeamten das Museum und die umliegenden Strassen von Schutt. Als Reaktion auf diebot das Museum Artikel aus seinem Shop online an, und innerhalb weniger Tage waren sie ausverkauft." Tatsächlich wird in der Ukraine gerade die Rolle von Museen neu bestimmt: "Auf der letzten Versammlung des Internationalen Museumsrats (Icom) bestand die ukrainische Delegation darauf, diezu ändern. Neu soll dessen Rolle nicht allein darin bestehen, Kunstwerke zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und auszustellen, sondern auch darin, Gemeinschaft zu stiften. Was sich insbesondere dann aufdrängt, wenn Sammlungen wegen des Kriegs ausgelagert und nicht verfügbar sind."Diebringt unter der Überschrift "" einezum titelgebenden Themenkomplex, das auf eine Initiative der taz Panter Stiftung zurückgeht. Im Editorial schreibt Tigran Petrosyan: "Was wird in der Zukunft einmal stellvertretend für unsere heutige Zeit, für diestehen? Welches Kunstwerk, welche Illustration, welches Bild und welche Skulptur auch immer diese Symbolkraft entwickeln wird - Journalist:innen werden darüber schreiben, kontroverse Diskussionen abbilden und den jeweiligen Kontext schaffen. Wir, als Journalist:innen, als Künstler:innen, als Zivilgesellschaft müssen weiter genau hinsehen und hinhören. Wir dürfen, auch wenn es manchmal sehr schwer fällt,." Außerdem in der Beilage: ein Gespräch mit Marija Petrovic, Kuratorin der Ausstellung "All the Dots Connected Form an Open Space Within" im Berliner Kunstverein KVOST sowie Texte über den belarussischen Künstler, die georgische Künstlerin, das Internationale Kulturforum in("In Russland ist die Kunst wieder"), kulturpolitische Auseinandersetzungen in Kasachstan und ein kurzes Interview mit der ukrainischen IllustratorinWeitere Artikel: Der Streit zwischen Großbritannien und Griechenland um einesetzt sich fort. Sebastian Borger berichtet in der. Stefan Trinks besucht für diedasin Valencia, ein neueröffnetes Museum, das in einem umgebauten Renaissancepalast in Valencia eröffnet wurde. 