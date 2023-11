Buch in der Debatte

schreibt in derdas "", auf das die deutsche Öffentlichkeit (und bei weitem nicht nur diese) gewartet hat. Zunächst einmal benennt er in beeindruckender Schärfe seine, nicht nur vor dem Ereignis, sondern auch vor den ekelhaften Reaktionen, die es auslöste, und die nun schon zum Ereignis selbst gehören. "Ich hätte mir", schreibt er, "aber dass sich der nackte Judenhass, die Fratze des Antisemitismus, einmalzeigen würde, dies in Deutschland, in Westeuropa, an amerikanischen Universitäten und anderswo, dies ist eine Erfahrung, die alles, was mir als verbürgt und gesichert galt, in Frage stellt." Auch Grünbein hat die Philosophenaufrufe der neuen Faschismus-Versteher gelesen und konstatiert: "Es zeugt aber von, wenn ein Verbrechen unbenannt bleibt, ein gezieltes Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn eswird, gefeiert, wie auf den Straßen Berlins, auf Demonstrationen weltweit." Auch gegen dieholt Grünbein sehr deutlich aus, indem er schlicht nochmal an dieseit zweitausend Jahren erinnert, die zeigt "wie sehr also gerade Judenzum bloßen Überleben. Und wie viel ihnen gerade darum an einer friedlichen Koexistenz mit denen, die dort schon lebten, den palästinensischen Arabern, gelegen sein musste - im eigenen Interesse. Was Vertreibung, Besatzung, religiöseoderbedeutet, muss Juden niemand, ihnen am allerwenigsten, erklären."Der Aufruf "Philosophy for Palestine" der üblichen Verdächtigen von Judith Butler bis Etienne Balibar (unser Resümee ) ist eine "dieser linken Denker:innen", schreibt Tania Martini in der. Unter anderem attestiert sie den Autoren denkerische Schlampigkeit: Sie werfen (nur) Israel Genozid vor, aber dieses Wort sei "zu einemgeworden, der den Blick auf die Taten verstellt. So ist es kaum verwunderlich, dass die Philosoph:innen des Briefes ein 'Massaker' an den Palästinenser:innen zu sehen glauben, dasvom 7. Oktober aber nur als 'Angriff' bezeichnen. Gerade so, als wären ein paar bewegte Teenager auf Skateboards mit Pfeil und Bogen in die Kibuzzim eingefallen."Auch die-Kolumnistin Novina Göhlsdorf denkt in derüber die vielen Auslassungen oder allenfalls formelhaften Konzessionen in all dennach, die seit dem 7. Oktober kursieren. Sie hält es mitAntwort (unser Resümee ) auf Judith Butlers "Philosophy for Palestine", die die "die Grenzen der Logik eines 'Sowohl-als-auch'" benenne: "Die Hamas-Anhänger lassen sich nicht als Terroristen und zugleich als antikoloniale Freiheitskämpfer begreifen. Und erkennt man an, dass der 7. Oktober, so Benhabib, eine 'Zeitenwende' darstellte für jüdische Menschen, nicht nur in Israel, und für Palästinenser, kann man ihn nicht zugleich alsin einem durchweg von der israelischen Besatzung strukturierten Konflikt auffassen.""Die Leugner des 7. Oktober befinden sich wie die Holocaust-Leugner in einer besonders dunklen Ecke", schreibt der Historikerin der. Und nein, Israel ist, wie die propalästinensische Fraktion behauptet, um so die Gewalttaten der Hamas zu legitimieren: "Die zentrale Aussage, dass Großbritannien die arabischen Versprechen verraten und die jüdischen unterstützt hat, ist unvollständig. In den 1930er Jahren wandte sich Großbritannien gegen den Zionismus, und es strebte von 1937 bis 1939 einen arabischen Staat an, ohne dass es einen jüdischen gäbe. Es war eine bewaffnete jüdische Revolte von 1945 bis 1948, die den Staat zustande brachte." Ganz abgesehen davon haben Juden schon immer im Heiligen Land gelebt, so Montefiore. "Selbst diejenigen, die diese Geschichte leugnen oder sie als irrelevant für die heutige Zeit betrachten, müssen anerkennen, dass Israel heuteist. Die meisten leben dort seit vier, fünf oder sogar sechs Generationen. Als Vergleich: Die meisten Einwanderer, die beispielsweise in das Vereinigte Königreich oder die Vereinigten Staaten einwandern, werden im Laufe ihres Lebens als Briten oder Amerikaner angesehen. Die Politik in beiden Ländern ist voll von prominenten Führungspersönlichkeiten -undund-, deren Eltern oder Großeltern aus Indien, Westafrika oder Südamerika eingewandert sind. Keiner würde sie als 'Siedler' bezeichnen. ... Die Linken sind der Meinung, dass Migranten, die vor Verfolgung fliehen, willkommen geheißen werden sollten und ihnen erlaubt werden sollte, sich anderswo ein Leben aufzubauen. Fast alle Vorfahren der heutigen Israeli sind."gehört zu den Herausgebern eines Buchs über, besonders in der deutschen Aktivistenszene, das noch vor dem 7. Oktober erschienen ist. Im Gespräch mit Max Müller von deräußert auch er sein Entsetzen: "Ich bin komplett desillusioniert. Von vielen Bekannten, von denen ich dachte, dass sie sich auch für Demokratie und Menschlichkeit einsetzen, bin ich schwer enttäuscht. Das geht nicht nur mir so und offen gestanden weiß ich nicht, ob und wie sich das wieder kitten lässt. Mir ist in den letzten Wochen klar geworden, dass viele Linkesind und überall nur noch Unterdrücker und Unterdrückte wittern. "Inschreibt, Autor einer der wichtigsten Geschichten des Antisemitismus, über die Verantwortung der Allgemeinheit diesem neuen Antisemitismus entgegenzutreten: "Das '' dient nicht mehr dazu, Nuancen zu beschreiben, sondern dazu, feige eine Verherrlichung des Terrorismus zu verstecken. Diese Ausflüchte und diese Böswilligkeit müssen wir. Denn wir alle sind mit dafür verantwortlich, wenn sich Diskurse immer weiter ausbreiten, die Ausflüchte suchen, um diezu entschuldigen. Ohne ein moralisches Aufbäumen wird sich diese Feindseligkeit in kollektiven Taten entladen, die hier in Frankreich Juden und anderen gelten werden - auch den Lauen, die die Verbreitung von Lügen, Gleichgültigkeit und Hass zugelassen haben."Ebenfalls inwerfen prominente Philosophen wieundin einem weiteren dieser Aufrufevor: "Der Gegenschlag Israels erscheint nicht nur unverhältnismäßig, er entfaltet sich als, indem er die Bevölkerung unter Bomben zerquetscht, Häuser, Schulen und Krankenhäuser zerstört und die Bewohner nur aus ihren Vierteln vertreibt, um sie besser zu Zielscheiben machen zu können. Unter den Opfern auch. Und all dies, ohne dass eines der proklamierten Ziele auch nur die geringste Chance hätte, erreicht zu werden, sei es die Beseitigung der Hamas oder die Befreiung der Geiseln. In Wirklichkeit geht es um etwas anderes:, die Vernichtung eines ganzen Teils des feindlichen Volkes, die Steigerung des Terrors auf eine neue Stufe, zum Nachteil jeder Aussicht auf eine Lösung des israelisch-palästinensischen Problems."