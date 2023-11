Szene aus "Mitläufer" v.l. Steffen Höld, Michael Goldberg, Max Mayer, Claudia Golling © Sandra Then

Christian Joß-Bernau taucht für diemit der Inszenierung des Stücks "Mitläufer", konzipiert vonund, in ein düsteres und lange verschwiegenes Kapitel der Geschichte des Residenztheaters in München ein. Heute, amhat das Stück Premiere, in dem das Theater Licht ins Dunkel derbringen will, so der Kritiker. Brusilovsky und Beckers konzipierten das Stück auf der Basis von Spruchkammerakten aus dem Staatsarchiv, vor der sich Personen für ihr Handeln während des Nazi-Regimes verantworten mussten, so Joß-Bernau. Der Text gibt wieder, was die drei verantwortlichen Personen:(ab 1934 Generalintendant des Bayerischen Staatstheaters und SS-Mann), Alexander Golling und Curt Langenbeck dort zu Protokoll gaben, berichtet der Kritiker: "Mit drei Schauspielern hat Brusilovsky aus dem Archivmaterial Charaktere entwickelt: 'Es ist kein Versuch, Realität nachzuspielen, es ist kein dokumentarisches Theater, wo Texte vorgelesen werden.' Die Schauspieler hätten Figuren gebaut: 'Sie spielen diese Figuren.' Entlassung jüdischer Mitarbeiter,? Walleck, Golling und Langenbeck winden sich. Letzterer eingesponnen, versponnen in seine Ideen. Bei den Intendanten ist es das System, das zum Handeln zwang, ihre Haltung eine Mischung aus Nichtwissenwollen und behauptetem inneren Widerstand. Immer wieder waren die Schauspieler mit der Frage konfrontiert, ob ihre Personen sich dies. Auch die Archivlage sei unglaublich lückenhaft, aber gerade die, findet Brusilovsky."Weiteres: Die Berliner Opernhäuser und Orchester haben ein gemeinsames Statement veröffentlicht, melden die Agenturen. In diesemund denund rufen zur Solidarität mit jüdischen Menschen auf. Im Aufruf heißt es unter anderem: "Die deutschen Theater und Orchester stehen. Die Gewaltexzesse gegen die israelische Bevölkerung sind durch nichts zu rechtfertigen. Es ist entsetzlich, dass manche die aktuelle Situation zum Anlass nehmen, antisemitische Hetze in Deutschland zu verbreiten."Weiteres: Die Volksbühne Berlin hat einen Auftritt des Ex-Labour-Chefsabgesagt, der sich in "Äußerungen in der Vergangenheit, nicht ausreichend von antisemitischen Positionen distanziert" habe (Begründung des Theaters), meldet Ulrich Seidler in der. Patrick Wildermann berichtet imvom Beginn des 7. Monolog-Festivals im TD Berlin (ehemals Theaterdiscounter).Besprochen werdenInszenierung "Pauken" am Hebbel am Ufer Berlin (),Inszenierung von Wagners "Götterdämmerung" am Opernhaus Zürich (),Inszenierung von "Le nozze di Figaro" an der Staatsoper München (), Christiane Mudras Inszenierung von Hotel Utopia ().