Diewird es mit Sicherheit nicht geben - zum einen, weil jetzt erst recht kein Israeli zu Kompromissen bereit wäre, zum anderen, weil es auf palästinensischer Seite auch niemanden gibt, mit dem überhaupt vehandelt werden könnte, schreibt Richard C. Schneider, der in seiner-Kolumne über eine Lösung nachdenkt: "Denkbar wäre eher ein. Die Palästinensische Autonomiebehörde, die 2007 im Bürgerkrieg mit der Hamas aus Gaza vertrieben wurde, kehrtund Unterstützung zurück in den Küstenstreifen zwischen Israel und Ägypten. Fürwäre das sogar ein, nachdem er und seine Fatah von den Islamisten rausgeschmissen wurden. Diese Lösung klingt am plausibelsten, aber, wie gesagt, die PA ist schwach und von den eigenen Leuten kaum noch akzeptiert. Die Gefahr, dass auch dieses Konzept scheitert, ist groß. Doch sie hätte auch einen Vorteil. Das ganze Gebiet, das eines Tages der Staat Palästina werden soll, wäre wieder in einer Hand. Und sollte sich die Autonomiebehörde behaupten und etablieren können, hätte Israel langfristig kein Argument mehr, um mit seinen Nachbarn nicht zu verhandeln."Die Bundesregierung hätte "klare Kante" gegen diezeigen müssen und diemüssen, sagt der Historikerim Gespräch , in dem er auch der internationalen Gemeinschaft einedaran gibt, dassim Nahen Osten erreicht worden sei: "Man hat sich immer auf Floskeln beschränkt. Jetzt ist die Katastrophe da und man reagiert hysterisch - nicht nur in Israel, auch in Deutschland, Europa und Amerika." Aktuell wirft er den deutschen Medien vor, zu neutral zu sein: "Der Versuch, neutral zu sein, ist eine Haltung, die mirist. Ich spreche von diesem Sowohl-als-auch, Mitleid haben mit beiden Seiten. Israel hat es mit einerzu tun, die ein Verbrechen verübt hat, das zumindest in unserer Region präzedenzlos ist. Da muss man nicht nur - wie die Bundesregierung es in der Tat tut -stehen, sondern auch alles tun, um die Geiseln zu befreien, um die Kibbuzim entlang der Gazagrenze neu aufzubauen und den Friedensprozess neu zu starten. Es hilft nicht, eine öffentliche Diskussion zu führen, die in Richtung Neutralität oder 'Ausgewogenheit' geht, weil man selbst die Auseinandersetzung mitscheut."In derskizziert eine Reporterteam die Trennlinie, die sich in derin derzeigt. Indien ergreift Partei für Israel, Südafrika für die Hamas undbezieht lieber keine Position: "Eine neue Komponente ist derauf dem Kontinent. Es ist neben den USA und Europa zum bedeutendsten Handelspartner mehrerer Länder geworden. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat es enorme Investitionen in der Region getätigt. Davon profitiert zwar in erster Linie Peking, weil es einen besseren Zugang zu Rohstoffen erhielt. Doch China ist für die meisten Länder Lateinamerikas eingeworden. Und diesen will man nicht vor den Kopf stoßen, indem man sich in geopolitischen Fragen klar auf der Seite des Westens positioniert. Auch das erklärt diein der Ukraine und in Gaza. Lateinamerika profitiert von einer multipolaren Weltordnung und ist darauf bedacht, sich alle Optionen offenzuhalten - oder gar die rivalisierenden Großmächte gegeneinander auszuspielen."ist für Deutschland Pflicht, das ist fürKritiker Mark Schieritz klar . Nur, was heißt das eigentlich genau? Es darf nicht bedeuten, dass jegliche Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung Tabu ist, beziehungsweise als "antisemitisch" eingestuft wird: "Denn Solidarität mit Israel heißt eben nicht unbedingt immer. Es gibt auch innerhalb Israels eine Debatte über die humanitären Kosten, aber auch die geostrategischen Risiken der derzeitigen Militäroffensive. Und die sind real. Denn einerseits sind angesichts der räumlichen Lage in Gaza zivile Opfer nicht zu vermeiden, wenn die Hamas tatsächlich vernichtet werden soll. Auch der Kampf gegen die Nazis konnte nur unter Inkaufnahme ziviler Opfer in der deutschen Bevölkerung gewonnen werden. Dennoch war es ein legitimer Kampf. Andererseits gilt auch für militärische Operationen das. Kosten und Nutzen einer Entscheidung müssen immer abgewogen werden. Politik fängt da an, wo Moral aufhört."Thomas Assheuer nimmt , ebenfalls aufBezug auf einen offenen Brief der israelischen Soziologin, die ihr Entsetzen über dieauf die Attacken der Hamas ausdrückt ( unser Resümee ). Auch Assheuer stellt fest: eine "globale Linke" mit gleichen moralischen Werten scheint es nicht mehr zu geben. Stattdessen erscheinen die Täter durch die Brille des Postkolonialismus als Opfer und Unterdrückte, die durch ein unmenschliches System zu ihren Taten gezwungen werden. Dabei sind die Taten der Hamas eben das, was Immanuel Kant mit dem Begriff des "" verdeutlichte, so Assheuer, geplante Taten inder begangenen Grausamkeit: "Mit dem Kantschen Argument könnte man Illouz' Kritik an der postkolonialen Linken sogar noch zuspitzen: Wer das Faktum moralischer Freiheit mit Hinweis ausblendet oder als Ideologie toter weißer Männer denunziert, der bekommt den kalten Blick. Er löst den Hamas-Terror von seinen bestialischen Motiven und erklärt ihn zur, dem schreienden Unrecht der israelischen Besatzung beziehungsweise ihrer gesichert rechtsradikalen Regierung. In dieser Sichtweise sind die unzähligen Opfer und das namenlose Leid der Hinterbliebenen gewiss beklagenswert; doch letztlich sind sie nur Kollateralschäden im asymmetrischen Abwehrkampf gegen den 'israelischen Siedlerkolonialismus'. In der moralischen Arithmetik ist die Schuld ohnehin eindeutig verteilt: Sie liegt aufseiten Israels."Omid Rezaee vollzieht mit dem Nahost-Expertenaufdie Entwicklung dernach. Mit dem Schah-Regime von Mohammad Reza Pahlavi unterhielt Israel "mehr oder weniger freundschaftliche Beziehungen", so Rezaee, das hat sich verändert, seitan die Macht kam. Eine zweite Zäsur beobachtet Martin am Ende des Iran-Irak-Krieges: "Mit dem Ende des Iran-Irak-Krieges, der gleichzeitig mit dem Tod Chomeinis eintrat, wurde die israelfeindliche Ideologie der Islamischen Republik. Die iranische Führung verfolgte nun eine Abschreckungsdoktrin. Das Regime begann radikale und antisemitische Gruppen in der Region zu unterstützen, um seinegegenüber Israel auszugleichen. Der Iran investierte damit in politische und militärische Kräfte, die sich gegen Israel positionieren und geografisch viel näher an dem Land liegen…Hierzu zählen auch die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon."