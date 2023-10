Über 900 Autorinnen und Autoren haben mittlerweile den Aufruf an den Literaturbetrieb zuunterzeichnet. Das Anliegen "trifft also allenthalben auf offene Ohren", beobachten Cornelius Pollmer und Marie Schmidt in derdie außerdem Reaktionen sammeln auf den Befund des Offenen Briefes, der Betrieb würde auf das antisemitische Massaker der Hamas mitreagieren: "Das Netzwerk der Literaturhäuser (...) macht in einer gemeinsamen Reaktion auf den offenen Brief darauf aufmerksam, dass seine Mitglieder bereits durch Statements und aktuelle Veranstaltungen kundgetan hätten, dass die Angriffe der Hamas und jeglicher Antisemitismus zu verurteilen seien. Sie geben aber zu Bedenken: 'Literaturhäuser und vergleichbare Institutionen.' ... Auf eine Veranstaltung 'Gegen Antisemitismus', die man kurz nach dem 7. Oktober geplant habe, verweist die Bayerische Akademie der Künste." Und "die Berliner Akademie der Künste verweist auf ein Statement ihrer Präsidentin Jeanine Meerapfel von 9. Oktober, in dem es bereits hieß 'Der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland muss insbesondere in diesen Tagen gewährleistet sein - die Akademie der Künste tritt für ein Verbot jeglicher Unterstützung der Hamas in Deutschland ein.'"Die Lyrikerin erzählt in dervon ihren Eindrücken beim Besuch desin. Auch hier im relativ friedlichen Osten derzeigen sich ihr die Spuren, die der Krieg in den Menschen und im Alltag hinterlässt. Es sind paradoxe Beobachtungen - einerseits bieten sich ihr friedliche Szenerien, andererseits gibt es Luftalarme und Beerdigungen von Gefallenen. "Wir schlendern durch die Stadt, vorbei an einermit Grabkerzen und Kränzen. Jugendliche flitzen auf Scootern zwischen ihnen hindurch, Kinder fahren Dreirad. Der Tod ist hier zu einergeworden, die meine Vorstellung übersteigt. ... Der Krieg, er ist hier nicht von der Sprache zu trennen. 'Luftalarm im ganzen Land', heißt es beiin Juri Durkots Übersetzung, 'als würden alle gleichzeitig zur Erschießung geführt, dabei nur auf einen gezielt, meistens auf den am Rande. / Heute bist das nicht du. Entwarnung.' Wollen wir wirklich wissen, wie es sich in Zeiten des Krieges lebt und schreibt, müssen unsere Verlage endlich Autorinnen und Autoren wie Victoria Amelina, Halyna Kruk oder Oleh Kozarew verlegen. Die. Den Nachteil tragen wir selbst. Die ukrainische Erfahrung eines Krieges, der auch unserer ist, droht uns zu entgehen."Außerdem: In der legt uns Thomas E. Schmidt die Erinnerungsbücher vonans Herz. Kathleen Hildebrand schreibt in dereinen Nachruf auf die SchriftstellerinBesprochen werden unter anderem"Paradise Garden" ( Zeit ),neuer-Band "Die weiße Iris" ( ZeitOnline ),"Rote Augen" ( Tsp ),Handreichung "Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede" ( BLZ ),Essay "Alles und nichts sagen - Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne" (),Erzählung "Die Ballade des letzten Gastes" (),"Glory" (),"Sauhund" () undBiografie über).