Lyonel Feininger: Gelmeroda XIII, 1936. Bild: Kunsthalle Schirn.

Giovanni Bellini: Malinconia. Bild: Gallerie dell'Academia di Venezia.

In deristfassungslos von der Begründung , mit der deran der Künstlerinfesthält, deren Solo-Ausstellung dort gerade zu sehen ist. Und das, obwohl Abuarafeh "in ihren Instagram-Storys nicht nur die Vergewaltigungen an jüdischen Frauen und Kindern öffentlich bestritt, sondern auch Posts derteilte". Dem Kunstverein war das ein bisschen peinlich, aber das war's auch, staunt Funk: "'Im Zusammenhang mit derim Nahen Osten', heißt es dort verharmlosend, als sei das Massaker an 1.500 Israelis nur die bedauernswerte 'Zuspitzung' eines Konflikts, 'teilte Abuarafeh über Instagram Stories in den letzten Tagen die Posts anderer, die sich teilweise nicht von der Gewalt der Hamas abgrenzen.' Im Ernst? 'Teilweise nicht abgrenzen'? Das ist eine geradezu, ja sogar eine Verschleierung der Tatsachen". Für Funk symptomatisch für einen zutiefst, so fordert sie: "Wir werden in den nächsten Jahren eine echtebrauchen - so ähnlich, wie die Institutionen nach 1945 in Deutschland ent-nazifiziert werden mussten. Wer sich heute schützend vor Massaker-Befürworter und Vergewaltigungs-Leugner schmeißt, dem kann man für die Zukunft nur viel Glück wünschen. Das gilt für die Kunstwelt und jeden Einzelnen."Wieviel Äußerung kann man von den Institutionen jetzt erwarten, fragt Rüdiger Schaper im: "Soll sich jede Bühne, jedes Museum jetzt öffentlich äußern, und ohne 'Aber' und 'Wenn'? Von Menschen, die sich sonst immer zu Wort melden undsein wollen, darf man jetzt", meint er und verweist auf das Gorki, dessen Statement er vorbildlich findet.War der Bauhauskünstlermindestens so sehr, ein Bruder im Geiste, wie Avantgardist, fragt sich Stefan Trinks in derangesichts einer monumentalen Feiniger-Ausstellung in der Frankfurter Schirn Kunsthalle . Der Kritiker sieht jedenfalls manche unvermuteten Gemeinsamkeiten: "Überragend in dieser Sektion sind die 'Dünen am Abend' von 1918, in denen wie bei Friedrichs 'Mönch am Meer' eineder unendlichen Weite der Sandberge, des Himmels und des Wassers rechts gegenübersteht. Alle Bewegung scheint eingefroren, wie bei Friedrich ist das Querformat, wobei sich bei Feininger die Sphären überlagern. Wer von dieser ungeheuren Größe und Leere der Natur nicht überwältigt wird, muss schon sehr abgebrüht sein."Auch Lisa Berins feiert in derdiese Ausstellung, die ein klares Zentrum aufweist: "im Werk Feiningers, ist in der Ausstellung auch physisch als solches inszeniert: Man betritt es als eigenes kleines Abteil in der Mitte des ersten Raums. Gleich fünf bedeutende Gemälde aus der Gelmeroda-Serie hängen dort nebeneinander, sie wurden unter anderem aus New York - aus dem Whitney Museum und dem Guggenheim Museum - eingeflogen. Im Vergleich miteinander sieht man, wie individuell jedes dieser Werke ist: in der Bildkomposition, der Farbigkeit. Die Dorfkirche ist in diesen Werken."ist immer auch das, was man nicht hat. Die Venezianer kurz nach 1500 lebten in der vielleicht prächtigsten Stadt des Abendlandes, einem einzigen Kunstwerk, auf Holzpfählen über der Lagune schwebend", schreibt Kia Vahland in dernach dem Besuch der Ausstellung "" in der Alten Pinakothek , die sie zum Träumen und Flanieren einlädt. "Alles viel zu friedlich, zu freundlich, gesprenkelt höchstens mit? Ja, warum denn nicht? Venedig war damals keine heile Welt; die Republik befand sich in einem Krieg mit den Großmächten; die Nahrungszufuhr aus dem Hinterland war zwischenzeitlich unterbrochen, die Pest kam. Das wussten auch die Strumpfhosenträger. Wegen all des Unheils aber aufgeben oder verhärten? Bloß nicht. Da lieberund den anderen venezianischen Träumern einen Besuch abstatten zum Krafttanken. In dieser Zusammenstellung sieht man dieselten."Schon wieder ärgert sich die. Eigentlich sollte in einer neuen Ausstellung die schwierige Provenienz der Kunstwerke näher beleuchtet werden und dabei der Schwerpunkt auf die jüdischen Sammler gelegt werden. Das scheint nicht geklappt zu haben, der wissenschaftliche Beirat ist. "Laut dem Bericht des Deutschlandfunks und Quellen der NZZ soll einGrund für den Rücktritt des wissenschaftlichen Gremiums sein. Wieder blicke die Ausstellung vor allem auf Bührle statt auf die Opfer des NS-Regimes. Die Begleittexte zur Ausstellung sollen dem wissenschaftlichen Gremium erst in der zweiten Oktoberwoche zur Beurteilung vorgelegt worden sein. Die Kritik des Beirats, dass die Präsentation, scheint nun nicht mehr Eingang in die Ausstellung finden zu können."Weiteres: Alexander Diehl gratuliert in derdem Kunsthaus Hamburg zum Sechzigsten. Besprochen werden die-Schau im Münchner MUCA ), die Ausstellungen "" mitim Berliner Humboldt Forum Tsp ), "Kindheit im Wandel" im Romantik-Museum in Frankfurt ( FR ), "and the Order of the Starfish" im Berliner Haus am Waldsee BlZ ) und die "Goldrausch"-Herbstausstellung in der Berliner Galerie Weißer Elefant BlZ ).