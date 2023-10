Man müsse "verhindern, dass es einen Flächenbrand gibt", sagt Christoph Heusgen @MSCheusgen , Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Um zu einer diplomatischen Lösung zurückzukehren müsse #Israel auf eine Bodenoffensive verzichten. pic.twitter.com/wj4HlDisV2 - ZDF heute journal (@heutejournal) October 24, 2023

taz die Ergebnisse einer EU-Studie vor, wonach schwarze Menschen im europäischen Vergleich in Deutschland besonders häufig diskriminiert werden. Frederik Eikmanns stellt in derdie Ergebnisse einer EU-Studie vor, wonachim europäischen Vergleich in Deutschland besonders häufig diskriminiert werden.

Diehatte bei ihren Angriffen aufnur eines im Sinn: "Frieden zu verhindern", ruft unsin derzu. Der Historiker blickt dabei verständnislos auf die Linke, die sich auf die Seite der Hamas stellt. "Das Bindeglied zwischen der radikalen Linken und fundamentalistischen Organisationen wie der Hamas ist, der dazu führt, dass man sich weigert, die Komplexität der Realitäten in dieser Welt anzuerkennen. Gerechtigkeit ist ein hehres Anliegen, aber die Forderung nach absoluter Gerechtigkeit führt unweigerlich zu endlosem Krieg. In der Geschichte der Welt ist, der keine Kompromisse erforderte oder für absolute Gerechtigkeit sorgte." Harari fügt außerdem hinzu: "Die Juden haben nie absolute Gerechtigkeit in Sachen Holocaust bekommen - wie sollten sie auch? Könnte irgendjemand die Schmerzensschreie in ihre Kehlen zurückholen, den Rauch zurück in die Schornsteine von Auschwitz leiten und?"Dergehört von Anfangwie ein lästiger Schönheitsfehler, den sie lieber nicht reflektiert. Es fängt an mit den utopischen Sozialisten wie Charles Fourier und Alphonse Toussenel, sagt der Historikerim Gespräch mit Carlotta Wald in derund hört nie auf. Während die gemäßigtere Sozialdemokratie einigermaßen frei von dem Symptom ist, mobilisieren Stalinismus und die DDR die alten Reflexe, und auch in der Bundesrepublik geht es weiter: "Die deutschen Linksradikalen sehen seither in den Palästinensern Verbündete. Nach 1967 entstehen. Linksradikale Terrorgruppen wielassen sich im Libanon durch palästinensische Terroristen an der Waffe ausbilden. Anschläge auf einin Berlin am 9. November 1969, dem Jahrestag der Pogromnacht, und im Februar 1970 auf ein Altenheim der jüdischen Gemeinde in München folgen. Und natürlich sieht man diese Zusammenarbeit, wenn man so will, auch in dem Anschlag auf die israelischen Sportler der." Für die aktuelle Linke trifft der Vorwurf des Antisemitismus erst recht, wie diese Tage ja offengelegt haben: "Ich würde schon meinen, es ist im Kern antisemitisch, wennabgesprochen wird. Denn man darf nicht übersehen: Die Hälfte aller Juden weltweit leben heute in Israel. Sie haben keinen anderen Staat, in den sie auswandern könnten."Die Israelkritiker "wollen", behaupten sie, aber Peter Neumann nimmt ihnen das im Aufmacher desFeuilletons nicht ab: "Wer dieses 'absolut Böse' nicht mit aller Macht in die Schranken weist, sondern glaubt, es jetzt mit den Wunderwaffen derzähmen zu können, wird bald selbst in seine Fänge geraten. Der wird bald nichts mehr verurteilen können. Nur weil der Westen Schuld auf sich geladen hat, heißt das nicht, dass er sich jetztverziehen muss. Der Westen hat seine Bereitschaft und Fähigkeit gezeigt, aus historischen Fehlern zu lernen. Auch das gehört heute zum Erbe der europäischen Aufklärung."Scharfer Wind weht auf Twitter dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz,, entgegen, der imvon einer "" gesprochen hat, die nicht im Vakuum stattgefunden habe, und Israel mehr oder weniger zumaufforderte.Inzwischen rudert Heusgen in einem Interview, hier zitiert im, zurück: "natürlich liegt mir nichts ferner, als, wie man den barbarischen Überfall der Hamas-Kämpfer auf die Zivilisten bezeichnen kann, nicht klar zu benennen."Eberhard Seidel erzählt in derdie Geschichte der, die meist aus dem Libanon kam, in Berlin, besonders. Probleme mit diesen Gruppen seien Folgen einerseit den achtziger Jahren, vor der "linke Stimmen" schon immer gewarnt hätten, behauptet er: "Häufig werden der Islam und vorgebliche Besonderheiten der arabischen Mentalität für dieses sozial- und bildungspolitische Desaster verantwortlich gemacht. Diese Argumentation wird der Geschichte nicht gerecht. Vielmehr gilt: Als die Politik nach Jahrzehnten endlich den Weg zur Integration der Geduldeten ebnete, war es für viele zu spät. Alles, was wir heute unter den Chiffren Parallelgesellschaft,, Intensivtäter unddiskutieren, sind Spätfolgen der Politik der Marginalisierung."Berlins Integrationsbeauftragte fürchtet im Gespräch mit Anna Thewalt vomschon vorgestern, "dass die aktuelle Debatte ein Verstärker für denist. Ich wünsche mir, dass man das Leid der zivilen Bevölkerung auf beiden Seiten anerkennt, auch auf der palästinensischen Seite. Wir dürfen uns als Gesellschaft nicht spalten lassen, auch vor dem Hintergrund der rund, die in Berlin leben." Erste Priorität hat für sie der Schutz der, aber für die Bekämpfung des Antisemitismus setzt sie auf die Zusammenarbeit mit: "Wir haben Gremien wie das Islamforum oder Projekte wie den Rat der Imame. Hierauf müssen wir aufbauen. Die Zusammenarbeit ist nicht immer einfach, gerade medial steht sie häufig in der Kritik. Aber wir brauchen diese Gesprächskanäle, mehr denn je."In diesen Gremien befinden sich durchaus auch Personen, die dennahestehen, konstatiert Frederik Schindler in der. Er hat auch die Integrationsbeauftragte des Bezirks Neukölln,, zur Position Niewiedzials befragt, die sich sehr kritisch äußert: "Wer wie Frau Niewiedzial fordert, mit Islamisten zu kooperieren, um Antisemitismus zu bekämpfen, trägt Mitverantwortung daran, dass Juden in Deutschland. Frau Niewiedzial stößt damit auch allevor den Kopf, die sich dringend ein Ende des Empowerments reaktionärer und demokratiefeindlicher Imame und Organisationen wünschen. Eine Zusammenarbeit mit Islamisten produziert Muslimfeindlichkeit."Außerdem: Berliner Schulen dürfen nach den antiisraelischen Protesten in der Stadt das sogenannteverbieten. Gut so, schreibt der Historikerin der, die Kufiya sei schon seit langer Zeit ein Symbol für Antisemitismus.