Envoyez vos dons à l'un des monarques les plus riches du monde !



👉 À Aldi, dans le miroir des pauvres

👉 Entretien : PMA, l'enfer de l'accès aux origines

👉 Un an après la mort de #MahsaAmini, une Iranienne écrit à Charlie



En vente aujourd'hui ! pic.twitter.com/DtToN4ytG2 - Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 13, 2023

Am 16. September jährt sich der Todestagdie im Iran von der Polizei zu Tode geprügelt wurde, weil sie dasnicht trug. Die Mullahs haben große Angst vor dem Jahrestag und nehmen vor allem Journalistinnen fest, berichtet Teseo La Marca in der, und zwar aus einem Grund, der zutiefst in derverankert ist: "Dass über die Opfer der staatlichen Unterdrückung etwas bekannt wird, will das Regime um jeden Preis verhindern. Getötete Demonstranten werden in Iranverehrt, an ihren Geburtstagen wird gefeiert, an ihren Todestagen getrauert, den Familienangehörigen folgen in den sozialen Medien. Das hat mit demzu tun, der bei schiitischen Muslimen und mittlerweile auch bei säkularen Iranerinnen und Iranern eine große Rolle einnimmt. Menschen, die für ein gerechtes Ideal sterben, werden zu Vorbildern. Ihr Tod schreckt manche ab, er motiviert aber mindestens genauso viele zum Nachahmen. Das Mobilisierungspotenzial der Angehörigen ist entsprechend riesig."Diesammelt auch Stimmen von Iranerinnen zum Jahrestag, etwa die von, einer dreißigjährigen Lehrerin: "Wenn wir ohne denin unseren Autos sitzen, konfisziert die Regierung der Islamischen Republik die Autos, annulliert unsere Führerscheine und verbietet uns die Ausreise aus dem Land. Dennoch ist die Stadt voller Frauen, die ohne Zwangshidschab in ihren Autos fahren. Frauen, die keinen Hidschab tragen, werden entlassen, und öffentliche Orte, die Frauen ohne Hidschab Eintritt gewähren, werden. Die Sittenpolizei hat ihre Aktivitäten wieder aufgenommen - und trotzdem verlassen Frauen ihr Zuhause."Seitdem die größte Protestwelle im Iran abgeflaut ist,in die kleinsten alltäglichen Handlungen, schreibt die iranische Schriftstellerinim. Jede in derwird zum Politikum: "Reißt eine Frau sich wutentbrannt ihr Tuch vom Kopf und trampelt hasserfüllt darauf herum, so vermittelt sie der ganzen Welt eine unverhohlene Botschaft. Springt eine Frau plötzlich mitten in eine kleine Ansammlung von Menschen und tanzt, so fordert sie ihr Recht zu tanzen ein. Singt eine Frau auf einem Wochenmarkt plötzlich aus voller Kehle, so pocht sie auf ihr Recht, zu singen. Führt jemand seinen Hund spazieren, so fordert er Respekt für sein Haustier. Eine Frau, die ohne Kopftuch aus dem Haus geht,. Sie übt ihre Freiheit ein. Sie stärkt die Solidarität."Es sind spürbar. Das Oberste Gericht muss sich mit sich selbst befassen, soll Gesetze prüfen, die seine eigenen Kompetenzen einschränken - und alle wissen, dass diedavon abhängt. Die atemlose Erregung ist mit Händen zu greifen, erzählt Steffi Hentschke, die fürdas Verfahren begleitet: "Alle Plätze im Saal sind besetzt. Journalistinnen, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen, dazwischen der deutsche Botschafter Steffen Seibert und einer seiner Mitarbeiter. Und überall im Saal Kameras, die Anhörung wird live übertragen. Die israelischen TV-Sender schaltenum, im Gericht herrscht ein Gefühl: Es hat einen weiteren Saal geöffnet, in dem Interessierte das Event über einen Fernseher verfolgen können. Ein Vater hat seine Kinder im Grundschulalter dabei, eine Frau mit Sonnenhut macht Fotos, bis eine Gerichtsdienerin sie ermahnt."Pierrre Haski erinnert in seinerKolumne an eine kaum wahrgenommene Koinzidenz: Vor genau dreißig Jahren schien mit demFrieden möglich zu sein: "Als Korrespondent in Jerusalem zu dieser Zeit kann ich bezeugen, dass eine echte Mehrheit in beiden Völkern glaubte, dasswar." Und heute? "Inmitten des erbitterten politischen Kampfes in Israel fragt sich ein Teil der Israelis, wie sie den Weg zu einemzurückfinden können, während der andere Teil vonträumt. Gibt es Raum für einen neu erfundenen Prozess und Akteure für ein solches Szenario? Es bleibt die Erinnerung an jenen 13. September 1993, der eines bewiesen hat: Es gibtder Konfrontation."Mehrere Tausend Menschen sind beimumgekommen. Vielerorts warten die Menschen auf Hilfe.. hat sich bisher nicht blicken lassen. "Senden Sie Ihre Spenden an einen derder Welt", kommentiert