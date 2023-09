André Derain, Le Port de Collioure





Ai Weiwei, The Last Supper in Green, 2022, Legosteine. © Ai Weiwei, courtesy the artist and neugerriemschneider Berlin. Foto: Jens Ziehe, Berlin

Farbe, Wellen, Licht, Glück - mehr wollten dienicht, die sich zu Beginn des Jahrhunderts am Meer trafen, um zu malen, denkt sich eingeblendeter Hans-Joachim Müller () in der Ausstellung "Matisse, Derain und ihre Freunde" im Kunstmuseum Basel . "Alles Anekdotische, Zeichenhafte scheint aufgehoben im zufriedenen Augenblick. Vielleicht hat Malerei nie zuvor und nie mehr später so bedenkenlos dasimaginiert." Gewiss, sie blieben damit allein, "schon als Matisse seine Parole 'Luxe, calme et volupté' ausrief, war ja sein großer und lebenslangermit ganz anderen Dingen beschäftigt, feierte das anmutige Menschenschicksal und begann seine kubistischen Experimente. Undwagte sich unterdessen weit in die Abstraktion vor,zerlegte den Eiffelturm in lauter Schalen und Scheite, und diein Italien schärften die Kunst zur Waffe. Matisse, Derain und ihre Freunde blieben eine Insel, eine Sonneninsel. Mag schon sein, dass ihr Sommer nicht lange gedauert hat. Umso mehr haftet ihrer Malerei einan."





Werner Bischof, Orchideen Studie, Zürich, 1943 © Werner Bischof Estate / Magnum Photos

Ganz anders über Kunst spricht, dessen Bilder aus Legosteinen gerade in der Berliner Galerie neugerriemschneider gezeigt werden, darunter eine Kopie von da Vincis Abendmahl, mit Ai Weiwei. Warum Judas, fragt ihn Minh An Szabó de Bucs im. "Na ja, ohne Judas hätte sich Jesus nicht für die Menschheit opfern können. Aber vielleicht sollte ich beim nächsten Mal einen anderen Jünger wählen." Fürinteressiere er sich, seit sein Vater ein Gedicht über dessen Leiden geschrieben habe. "Als er es schrieb, war er als 23-Jähriger wegen angeblich radikaler Gedanken in Haft. Er wurde sehr krank und dachte ernsthaft, er würde bald sterben. An einer Stelle im Gedicht taucht Judas in einer anderen Interpretation auf. Mein Vater schreibt, dass Maria Magdalena Jesus' Füße vor dem letzten Abendmahl miteinsalbt. Judas erhebt sich und ruft aus:Etwas Ähnliches ist mir selber passiert. Als ich meinen Film 'Human Flow' an der UdK den Studierenden vorführte, fragte ein Student:Das ist doch dieselbe Frage, die Judas gestellt hat!'"Die Berlin Art Week hat begonnen. Birgit Riegler schaut sich für denum und hat unter anderem Freude an "Hungry", einer Performance der in der Türkei geborenen und in Berlin lebenden Göksu Kunak . "Kunstgeschichte, Populärkultur und Pornowelt" fügen sich in "Hungry" zu einer wilden Mischung: "Eine Poledance-Artistin drehte sich inmitten des Publikums in olympiareifer Athletik und sehr sexy an der Stange, ein, eine Burlesque-Tänzer*in wiegte sich vor dem Spiegel, Kurnak selbst fuhr sich und die ganze Truppe, winkend wie Queen Mum, mit einem Kran durch die Halle.." Ebenfalls im stellen Riegler und andere Autoren kommendeder Art Week vor.Weitere Artikel: Laura Ewert besucht für Monopol das Atonal . Manuela Enggist schreibt aufüber den umstrittenen Plan des Museums Langmatt (in Basel, CH), Bilder zu verkaufen.und Zeit Online berichten über einen wiedergefundenen Van Gogh.Besprochen wird die Ausstellung "Werner Bischof - Unseen Colour" in der Fotostiftung Schweiz , Winterthur ( NZZ ). Bischofs Fotos basieren auf der Dreifarbentheorie, erzählt Dario Veréb. Hier ein Beispiel: