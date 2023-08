So gut wie allemachen sich große Sorgen, berichten Florian Bayer und Eric Bonse in der, denn dievon George Soros, die viele von ihnen maßgeblich finanziert, hat angekündigt, dass sie sich. Das liegt daran, dass Gründer George Soros (93) an seinen Sohn Alexander (37) übergibt, der sich auf Amerika und die Verhinderung Trumps konzentrieren wolle. Ein Blick aufzeigt die Konsequenzen: "Kaum eine NGO wird derzeit nicht von Open Society Foundations (OSF) gefördert - vom kleinen politischen Thinktank über die Menschenrechtsorganisation 'Hungarian Helsinki Committee' bis hin zu einigen der wenigen verbliebenen unabhängigen Medien. Knapp 9 Millionen Euro betrug die OSF-Fördersumme 2021 allein in Ungarn. Die Entscheidung der OSF sei nicht überraschend gekommen, es habe bereits solche Gerüchte gegeben, sagt Jozsef Martin, Direktor von 'Transparency International Hungary', der. Die aktuellen Projekte seiner Organisation seien nicht in Gefahr, die Kürzungen sollen aber bereitslosgehen."Mehrere Medien ( hier etwa der) zitieren eine Reaktion, Präsident des Zentralrats der Juden, auf den Umgangmit der Enthüllung eines antisemitischen Flugblatts in seiner Schulzeit. Aiwanger lasse nach wie vor "Einsicht und die Bereitschaft zurvermissen... Wenn er in seiner Jugend zum Umfeld eines Milieus gehörte, in dem diese Art von Rhetorik und Gesinnung üblich war, sollte ihm in seiner heutigen Position einbesonders wichtig sein. Er ist es der Öffentlichkeit schuldig."erzähltLeben in derals eine Art Treatment für eine Mafiaserie, wobei er annimmt, dass kein Fernsehredakteur eine derart wilde Geschichte durchwinken würde. Er erzählt, dassPrigoschins Schule für das Leben war und dass er danach mit Hotdog-Buden zu Geld kam: "Unserer TV-Serie würden nun zwei Episoden über das Privatleben folgen, die psychologische Vertiefung, damit man auch das kommende Delirium verstehen kann: Der Junge, dem seine kriminellen Freunde vertrauten, die es ihm ermöglichten, sein Hotdog-Geschäft auszuweiten, war von Alkohol- und Drogensucht beherrscht, mehr aber noch von der Scham über ein diskretes Handicap, das ein Mädchen irgendwann der internationalen Presse verriet: der Schmach, nurzu haben. Prigoschin hat panische Angst vor Geschlechtskrankheiten und lässt sich aus diesem Grund von seinen Zuhälter-Freunden, für viele Hunderttausend Rubel. Die Mädchen berichten später von Metallkugeln, die er sich in die Eichel implantieren ließ, damit man beim Geschlechtsakt mehr von ihm 'fühlen' könne."Die Deutschen wollen nicht mehr nach Frankreich, konstatiert der Journalist Alexander Pschera in derfindet jetzt weiter weg statt, Frankreich liegt bei den Reisezielen, "hinter der Türkei, Skandinavien und Luxemburg". Das ist ein großer Fehler, warnt Pschera. "Ist es wirklich so schlimm, wenn die Deutschen für Frankreichs Geist und Frankreichs Sinnesind? Ja. Denn Frankophilie ist nicht nurfür den Umgang mit einer fremden Kultur, die den eigenen Blick erweitert. Das deutsch-französische Verhältnis stellt darüber hinaus seit Karl dem Großen (oder, wie die Franzosen sagen: Charlemagne) denund Politik dar, um den sich dann in konzentrischen Kreisen immer weitere Schichten angelagert haben."