Altmodisch, ohne restaurativ zu wirken: "Ferrari" von Michael Mann

Pinochet als Vampir: "El Conde" von Pablo Larraín

Zwei Paukenschläge im deutschen Filmgeschehen - der erste, lautere:Vertrag bei derendet nach 2024. Das Doppelspitzenmodell ist Geschichte, ab 2025 gilt wieder das Intendantenprinzip wie zu Kosslicks Zeiten. Chatrian selbst hat "konstruktive Gespräche" mit der neuen Leitung angekündigt, um "eine künftige Rolle im Team der Berlinale" einzunehmen - etwa als Kurator. "Das sonst in solchen Zusammenhängen gebräuchliche Wortfällt nicht, aber es bedarf keiner allzu großen Interpretationskunst, in diesem Fall von einemzu sprechen", schreiben Harry Nutt und Ulrich Seidler in der. Die Rückkehr zum Intendantenprinzip findet Christiane Peitz imsehr erstaunlich, auch nimmt sie es Claudia Roth nicht ab, dass sie das Festival stärken wolle. "Stärkung? Roth lässt die wegen Kostensteigerungen, Inflation und krisenbedingter Zurückhaltung der Sponsoren ingeratene Berlinale alleine, der Zuschuss seitens des Bundes (10,7 Millionen Euro, ein gutes Drittel des Budgets) wird nicht erhöht. ... Schon als Rissenbeek bekannt gab, dass sie ihre Amtszeit im März 2024 beenden wird, drängte die Zeit. Die Leitung eines großen internationalen Filmfestivals ist schwer zu besetzen, dass Roth sich bis jetzt Zeit genommen hat, um die Strukturfrage zu klären, grenzt an". Dass Chatrian de facto abgesägt wird, ist Hanns-Georg Rodek von derspürbar recht, bedauerlich findet er nur, dass es wohl keine Ausschreibung geben wird: "Darin hätte man festschreiben können, dass der/die Neuesein muss."Der zweite, etwas leisere Paukenschlag: Dieverschreibt sich ein neues, etwas komplizierteres Auswahlverfahren zur Vergabe der- wohl auch, um eine Wiederholung des Fiaskos der Nicht-Nominierung vonvon Kritik, Festivaljurys und Publikum gefeiertem Film "Roter Himmel" in diesem Jahr zu vermeiden. "Eine vorgeschaltete Kommission hatte 31 Filme auf die Liste der Werke gesetzt, über die die Mitglieder der Filmakademie bei der Vergabe der Lolas 2023 entscheiden durften - aber Petzolds Drama war nicht dabei gewesen", erinnert sich Hanns-Georg Rodek in der. Jetzt sollen alle eingereichten Filme viadirekt durch die Akademie-Mitglieder gesichtet werden. Jedes Mitglied erhält eine zugelotste Liste von zehn Filmen, sodass jede Einreichung vongesehen wird. "Dieses Prinzip der individuellen Zulosung kommt auch bei der Wahl der Oscars und BAFTAS bereits seit mehreren Jahren zum Einsatz", erklärt Claudia Reinhard imDasgeht derweil weiter. Gezeigt wurde etwaseit 30 Jahren in Planung befindliches Biopic über. Andreas Busche freut sich imüber die Rückkehr des Hollywood-Auteurs, dessen Filme in immer größeren Abständen entstehen. "'Ferrari' besitzt bereits die Charakteristika eines, ein überaus agiles allerdings, das noch einmal Manns zentrales Motiv aufgreift:, von ihrer Arbeit getrieben.als Enzo Ferrari ist dahingehend eine fast kontraintuitive Wahl, weil sich sein Spiel jeder äußeren Dynamik verweigert. Im Actionkino (das 'Ferrari' neben einer Charakterstudie eben auch ist) verkörpert er, was eine interessante Binnenspannung herstellt. ... "Ferrari" ist: Alles dreht sich um das 'Metall', in dem Enzo seine Fahrer in Rennen auf Leben und Tod schickt, aber diesem Stahlkörper wohnt auch eine selbstverschuldete Tragik inne. Das ist, ohne restaurativ zu wirken."-Kritiker Hanns-Georg Rodek hat Freude an einem diesem "konventionellen, saftigen, melodramatischen Hollywood-Plot". Erstaunlich findet ZeitOnline-Kritikerin Anke Leweke, dass "ausgerechnet die Rennszenen auf Dauerwirken."Tim Caspar Boehme sah für dieam LidoGroteske "El Conde" über, der hier "ein Untotendasein als" auf einer Ranch pflegt und sich einen Exorzismus wünscht, um endlich sterben zu können. "Das Ganze präsentiert sich als Satire in Schwarz-Weiß, wobei man die Farbe eher als Grau in Grau charakterisieren müsste. ... Schrecken soll bei Larraín mit Schrecken ausgetrieben werden, ergänzt um eine Komik, deren Bitterkeit weniger wütend als zynisch wirkt. Die Abrechnung mit Pinochet gerät darüber."Außerdem: Valerie Dirk spricht für denmitüber dessen neuen, in FAZ und bei uns besprochenen Film "Passages" von. Im empfiehlt Fabian Tietke eine Reihe des Berliner Kinos Arsenal zu den Tauwetter-Jahren des. Für den unterzieht Joachim Valentin"Antichrist" einer theologischen Re-Lektüre. Besprochen werdenKomödie "Doggy Style" ( Standard Filmdienst ),"Sophia, der Tod und ich" ( Welt ),' "The Lost King" ( TA ) und die neue "Star Wars"-Serie "Ahsoka" ( Tsp ).