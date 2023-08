Das Bismarckdenkmal in Hamburg, 2015. Foto: SKopp, unter cc-Lizenz

Der Wettbewerb zu einer geplanten "Intervention" bezüglich des 34 Meter hohen Hamburgerist gescheitert. Hamburgs Kultursenatorsieht im Gespräch mit Till Briegleb () für die Zukunft vor allem Kommunikationsbedarf: "In Fachkreisen herrscht vergleichsweise Einigkeit über Fragen der kolonialen Aufarbeitung. Wenn ich aber in die Stadtgesellschaft horche, scheint das Themazu sein. ... Wir müssen also weiterleisten." Warum haben sich so wenige schwarze Künstler an dem Wettbewerb beteiligt, wo doch der Fokus auf Bismarcks Anteil am deutschen Kolonialismus lag? Brosda: "Das Problem bei einemist, dass der Auslober nicht direkt ansprechen darf. Wir haben es über mittelbare Strukturen trotzdem versucht. Leider haben sich dennoch viele Angesprochene nicht beteiligt. In den Workshops, zu denen wir vorher Experten aus dem globalen Süden eingeladen hatten, die sich künstlerisch oder wissenschaftlich mit Bismarck befassen, konnte man zudem den Eindruck gewinnen, dass Bismarck von diesen Akteuren zum Teilaufgefasst wird, als es hier der Fall ist."Gestern stelltedie Pläne für ein "" vor, berichtet Andreas Kilb in der: Statt des Denkmals für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, über das jahrelang gestritten wurde, soll am Platz der früheren Kroll-Oper eine Begegnungs- und Bildungsstätte mit Dauer- und Wechselausstellungen entstehen, "die zugleich als Gedenkort für Kranzniederlegungen dienen kann - sozusagen dasin einem einzigen Bau." Kilb ist skeptisch: "Zwischen Polen und Deutschen steht heute nicht nur die PiS-Regierung in Warschau mit ihren geschichtsrevisionistischen Entschädigungsforderungen, sondern die gesamte Gewaltgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Das Eckpunktepapier versuchtzu überbrücken, indem es einerseits 'Prozesse der Verfeindung' wie den gewaltsamen Tod von mehr als fünf Millionen Polen im Zweiten Weltkrieg, andererseits die lange 'gemeinsame Verflechtungsgeschichte' als Ausstellungsthemen aufruft. Aber schon die auffällige' zeigt, dass sich das Konzept auf dünnem Eis bewegt. Das 'oft grundsätzliche Un- oder Missverständnis' zwischen beiden Nationen soll aufgelöst werden, doch um gewisse Themen macht man lieber einen Bogen."