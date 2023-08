Skyscraper aus Holz in Skellefteå. Foto: White Arkitekter





Jean Nouvels Bau für die Galeries Lafayette in der Berliner Friedrichstraße. 2016. Foto: JoachimKohler-HB, unter cc-Lizenz

Laura Helena Wurth besichtigt für dieim schwedischen Skellefteå einen. In das Gebäude werden viele Hoffnungen gesetzt: Es soll als Modell dienen für. Tatsächlich war schon beim Bau manches anders als anderswo, erfährt Wurth: "Bei der Holzbauweise ist vieles vorgefertigt, die einzelnen Bauteile werden auf der Baustelle. So verkürze sich die Bauzeit, in der die Anwohner komplizierte Kreise um abgesperrte Bürgersteige drehen und auf unschöne Baugerüste blicken müssten. Gleichzeitig sei eine Holzbaustelle weniger laut. Der Lärmpegel sei auch für die Gesundheit der Bauarbeiter ein entscheidender Faktor." Aber ob diese Bauweise beispielsweise auch für Berlin ein Vorbild sein kann? Wurth hat ihre Zweifel: "In Skellefteå ist die Bauweise so nachhaltig, weil das Holzstammt. In Berlin wird das wohl anders aussehen. Die Klimabilanzen des Bauwesens mit Holzpaneelen zu verkleiden wird nicht ausreichen. Es braucht eine Architektur, die mehr aufals auf Abriss und Neubau setzt."





Ein schönes Beispiel für Umnutzung könnte Jean Nouvels Gebäude in der Berliner Friedrichstraße werden. Dieschließen, und auf Vorschlag des Kultursenatorkönnte dann dieeinziehen. Gut so, findet Peter Richter in der, aber wehmütig wird ihm doch zumute, denn der Rückzug des Pariser Kaufhauses sei "eine echte Zäsur, das endgültige Ende einer Epoche und ein Politikum, dessen Vorgeschichte ein paar Regalmeter in der Zentral- und Landesbibliothek füllen könnte. Schließlich handelt es sich um dender gesamten Nachwendezeit an der Friedrichstraße ... Dieser Bau reicht noch in die unmittelbare Wendezeit zurück, alsals Investorenbetreuer erst des Ostberliner Baustadtrats, dann des Gesamtberliner Bausenators an der Friedrichstraße die Fäden führte, bis er im Juni 1991getötet wurde, mutmaßlich von Linksradikalen. Klein hatte sich sehr für die steile Profilierung der Friedrichstraße als Luxusmeile stark gemacht und seinen Ostberliner Mitarbeitern ausgerechnet das Londoner Nobelvierteldafür als Vorbild angegeben."Die neue Stadtregierung von Berlin will nun doch einen Wettbewerb für eine mögliche Randbebauung des 300 Hektar großenausschreiben, berichtetin der, weist aber auch darauf hin, dass derzeit viele Bauprojekte nicht beendet werden, weil das Bauen zu teuer geworden ist. Angesichts dergegen eine Bebauung findet es Marcus Woeller in derschade, dass die Debatte "nur die alten Lager mitbedient. Wo aber sind dagegen dieaus der Wirtschaft, dieaus der Klimabewegung, dieaus der Bevölkerung für eine innovative Nutzung des Areals?"