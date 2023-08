Ulla von Brandenburg, It Has A Golden Sun and An Elderly Grey Moon, 2016, Super-16-mm, Farbe, Sound, 22:25 min., Photos © Martin Argyroglo, Courtesy the Artist





L'Annunziata di Antonello da Messina, 1475. Foto: The Yorck Project / Wikipedia unter cc-Lizenz

Film, Bühne, Design - manchmal weiß man nicht wo man ist in der Ausstellung von, "It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon", die die Städtische Galerie Karlsruhe gerade zeigt, schreibt Katinka Fischer in derspielen jedenfalls eine Hauptrolle, auch in ihrer Filmtrilogie: "Darin geht es um denaus einer streng geregelten und durch geheime Riten bestimmten Parallelwelt in die Natur, wo weder Alters- noch andere Grenzen gelten. Eine erlösende Balance aus Regeln und Freiheit verheißt am Ende der. Eine schöne Utopie. Zu einem surrealen Liedtext montierte Fragmente aussteigern die Theatralik dieser Vorgänge, die an die Künstlerkolonie des Monte Verità ebenso wie an Rudolf Steiners Eurythmie denken lassen, und geben von Brandenburgs Interesse an der Farbe zugleich weiteren Ausdruck. Indes erzählen die Filme, in denen sie ihre Mittel sparsamer einsetzt, überzeugendere Geschichten. Wenn zum Beispielwerden, von denen einer nach dem anderen aufgeht, ohne dass je offenbar wird, was und ob sich überhaupt etwas dahinter verbirgt."Boris Pofalla besucht für diedas Haus der Kulturen der Welt und die Eröffnungsausstellung "O Quilombismo!" der neuen Intendanz von. Mit dem Geist des Hauses hat sie nicht viel zu tun, findet er: "Es ist sehr viel von, vonunddie Rede", seufzt er. "In der Rhetorik der Schau ist ein Künstler jemand, der eine Kultur, eine Tradition, ein Volk in seinem Werk zu Wort kommen lässt, die Geister und Erfahrungen der Vorfahren belebt und sich ihnen gegenüber respektvoll verhält. Der westliche Kunstbegriff dagegen verlangt radikale Individualität, Zertrümmerung der Vorgänger und. Nur einmal taucht in der über das ganze Haus und die Gärten verteilten Ausstellung die eigentlich naheliegende Idee auf, dass Wurzeln, Traditionen und Überlieferteswerden müssen - in dem Video 'We Are Not Your Monkeys' von 1996, das sich gegen die Verachtung der, der 'Unberührbaren' richtet."





Für Bilder und Zeiten () betrachtet Eberhard Rathgeb in der Villa Abatellis in Palermo langeGemälde "Maria der Verkündigung": "Ihr Gesicht und ihre Körperhaltung, in denen sich weder heilige Ergebenheit noch heilige Furcht zeigen, verraten sofort, dass sie, wie es möglich ist, dass sie, ohne mit einem leibhaftigen Mann ins Bett gegangen zu sein, hat schwanger werden können. Die Engel an ihrer Seite, die etwas bedrückt aussehen, als wüssten sie sich und ihr in diesem Dilemma nicht zu helfen, können diesenund Alltäglichen in die von ihrem Dienstherrn im Himmel angezettelte Geschichte nicht mildern. ... Sie siehtaus, als würde sie damit hadern, dass sie schwanger wurde, obwohl sie nur masturbiert hat. Eine, Trotz, Empörung, stellt den göttlichen Anspruch auf Kniefall und gläubigen Gehorsam infrage und lässt aus einer Madonna wieder eine Frau aus dem Volk werden, die sich nicht gerne von jemandem etwas vormachen lässt."Weitere Artikel: Ingeborg Ruthe besucht für diedie Sommerausstellung "" im Schloss Altdöbern im Spreewald. Rewert Hoffer unterhält sich für diemit der Fotografinüber Imagepflege in der Politik. Henning Kober stellt in derdie Künstlerin Hani Hape vor, die Helmut-Newton-Fotos kopiert, die fotografierten Frauen aber mit Männern ersetzt. Stefan Trinks schreibt in derzum Tod des MalersBesprochen werden die-Ausstellung in der Fondation Cartier in Paris ( Welt ) und eine Kabinettausstellung zumim Deutschen Romantik-Museum FR ).