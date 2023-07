Die Welt ist nicht nur schlecht. Benno Stieber erzählt in derdie Geschichte des, der vor acht Jahren alsnach Deutschland kam und der es jetzt zum Bürgermeister der 2.500-Seelen-Gemeindein Schwaben brachte: "Der Landkreis Calw ist mindestens eine konservative Gegend. Trotzdem haben sie ihn hier gewählt. 'Wir Schwaben mögen', sagt Bürgermeisterkollegeüber ihn. Auch diese Wortmeldung des umstrittenen Kollegen mag ihm in bürgerlichen Kreisen eher genutzt als geschadet haben. Aber auchhat im Nordschwarzwald bei Bundes- und Europawahlen seit Jahren stabile Wahlergebnisse über 12 Prozent. Trotzdem haben sie hier einen Geflüchteten gewählt. Er habe kaum Anfeindungen erfahren, sagt Alshebl, und sich auf weit Schlimmeres eingestellt."besucht für dieden AfD-Landkreis Sonneberg und die Stadt Raguhn, wo die AfD drankommen könnte, beides Frontstädte, wie sie erinnert, oder Städte direkt an der einstigen deutsch-deutschen Grenze und besonders sinnbildlich für "", das zu kommunistischen Zeiten "eisern beschwiegen" wurde: "Aufarbeitungsforscher, die in postsowjetischen Nachgesellschaften wie Bulgarien oder Kirgistan unterwegs sind, schildern von dort dasselbe Phänomen: Wo das Extrem einst stattfand, ist es unter entsprechendem Druck wieder aufrufbar:, der innere Kollaps. Geschichte rutscht ineinander, Länder kippen, Gesellschaften implodieren. Das ist das Traumagesetz der Diktaturen oder auch das lange Ding mit der Unerinnerbarkeit."In ihrer regelmäßigen Presseschau russischer Medien für die berichtet die in Russland geborene Schriftstellerinvon den Meldungen nach: "Das Institut für politische Studien meldet, dass diegestiegen sei, während der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, berichtet, dass die Szenen, in denen die Wagner-Leute freudig mit den Bürgern zusammengetroffen seien, von in Zivil gekleideten Söldnern selbst inszeniert worden seien. (…) Die stellvertretende Sprecherin der Staatsduma, Irina Jarowaja, teilt während einer Plenarsitzung mit, dass im Rahmen eines neuen Pentagon-Projekts '' entwickelt worden seien, die 'und Krankheitserreger' tragen könnten. Die Armee verdoppelt diezum Schutz der Schwarzmeer-Basis auf der Krim. In Rostow stirbt der Anti-Kriegs-Aktivistin einer Haftanstalt. Ihm wurde vorgeworfen, Flugblätter des ukrainischen Projekts 'Ich will leben' verteilt zu haben, in denen Russen aufgefordert werden, sich zu ergeben. Wie Beresnikows Anwältin Irina Gak berichtet, wurde er gefoltert, erhielt Stromschläge, seine, und er wurde mit dem Tod bedroht. Sie geht davon aus, dass er an den Folgen der Folter gestorben ist. Nach dieser Aussage durchsuchte die Polizei die Wohnung von Gak, und die Anwältin verließ Russland."Der kolumbianische Schriftsteller war dabei, als die Schriftstellerinin einem Restaurant in Kramatorsk bei einem Raketenangriff verletzt wurde - vor einigen Tagen erlag sie ihren Verletzungen (unsere Resümees ). In der widerspricht er der Behauptung der russischen Geheimdienste, das Restaurant habe als Kommandoposten ukrainischer Streitkräfte gedient: "Vor allem war das Restaurant einvon Kramatorsk, einer Stadt, die zu Beginn der russischen Invasion 200.000 Einwohner zählte und heute gerade noch etwa 80.000. Warum also so hohe Kosten und so viel Präzision für ein ziviles Ziel? Wiktoria hat es uns einmal erklärt: als Bestrafung und, die weder russisch sein will noch die Russen mit offenen Armen empfängt."Putin hat sich in seiner Selbstinszenierung bewusst als Gegenbild zur" stilisiert, schreibt der Osteuropahistorikerin der. Russische Männer trinken bekanntlich gern und sterben früh. "Das von einem Wahlkampfmanager des Präsidenten so bezeichnete '' beruhte auf der Schaffung einer männlichen Ikonografie, die die Liebhaber der Macho-Thriller ebenso ansprach wie die 'Schwiegermütter' aus dem spätsowjetischen Schlager." Dieses Bild sei mit dem Krieg allerdings in die Krise geraten.Inist ausgerechnet an einem muslimischen Feiertag und ausgerechnet vor einer Moschee eineverbrannt worden. Die schwedische Regierung hat sich distanziert, in arabischen Ländern gibt es die üblichen Proteste. Die Polizei versucht solche Aktionen immer wieder, berichtet Julian Staib in der. Aber Schweden ist stolz auf eine: "Schweden war weltweit das erste Land, das Pressefreiheit garantierte, es hat die wohl umfassendsten Meinungs- und Pressefreiheitsrechte. Sie sind in der Verfassung verankert. Das Gesetz über die öffentliche Ordnung schreibt vor, dass die Erlaubnis für eine Versammlung nur dann verweigert werden darf, wenn dies im Hinblick auf die Sicherheit der Versammlung selbst oder als unmittelbare Folge davon erforderlich ist."