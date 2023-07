Novaya Gazeta reporter Elena Milashina after the attack.



Photo: Crew Against Torture https://t.co/Niy2CbkIAt pic.twitter.com/AIlv0m7Q68 - Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) July 4, 2023

Diebringt einen ausführlichen Bericht zum Überfall auf ihre Reporterinund den Anwalt, die im tschetschenischen Grosny den Prozess gegen eine Menschenrechtsaktivistin beobachten wollten. Sie wurden zusammengeschlagen, Milaschina wurden die Haare geschoren und Nemow mit dem Messer verletzt. Sie selbst schildert die Vorgänge: "auf uns. Alexander glaubt, dass einige von ihnen mit uns im Flugzeug saßen ... Drei Autos holten uns ein, in jedem saßen mindestens vier Personen. Sie warfen den Taxifahrer aus dem Auto. Wir wurden mit dem Kopf nach unten gelegt, sie versuchten, meine Hände hinter meinem Rücken zu fesseln. Anscheinend wurde Alexander dann mit einem kleinen Messer gestochen, er begann zu bluten. Sie zogen uns in einen Graben und fingen an, uns zu verprügeln. Es waren mindestens 10 bis 15 Männer ... Sie drohten, mir die Finger abzuschneiden, und drückten das Messer gegen mich. Dann fingen sie an, mit einem Stock, einen nach dem anderen, und drohten, sie zu brechen.""So überaus schrecklich und überaus ungerechtfertigt der Tod des jungen Nahel war:, die, wie es Hannah Arendt in ihrem Essay über die Gewalt formulierte, zum Albtraum für jeden mutiert", meintin der, fassungslos darüber, "was aus der Tradition der Volks- und Arbeiteraufstände geworden ist." Und doch, schreibt er, "müssen wir dem anderenwiderstehen - jenem, der von der extremen Rechten her weht. Dort kann man nur mit großer Mühe verbergen, wie sehr man sich insgeheim danach sehnt, endlich jenenzu erleben, vor dem man nur zum Schein warnt. (…) Wie nach einem islamistischen Attentat gilt es, dieund Vermischung einzelner Gruppen, also der Muslime, der zugewanderten Menschen, der Jugendlichen und Vorstadtbewohner, zurückzuweisen. Denn die jugendlichen Gewalttäter und ihre Opfer bewohnen dieselben Quartiere und ähneln sich, aber sie stehen auf entgegengesetzten Positionen. Diese vielen Menschen nun alle als eine Einheit zu begreifen, dies ist der beste Weg,vorzubereiten."Das was in Paris passiert, ist, glaubt der im Iran geborene und in Bochum aufgewachsene Schriftsteller ebenfalls in der: "Die Migranten in Frankreich, die zu einem großen Teil längst keine mehr sind, weil siesind, die Sprache perfekt beherrschen, sie zu Hause und in ihren Herkunftsländern sprechen, wählen dürfen und in der Armee einem Land dienen müssen, das ihre Herkunftsländer während derunterjocht hat und bis zum heutigen Taglässt - sie können denvon den französischen Ghettos zurückverfolgen zu den Slums in Afrika. Zu den, den Minen, Arbeitslagern und Plantagen im Kongo und so vielen anderen Ländern. Deutschland kann man Rassismus vorwerfen, Chancenungleichheit und vieles mehr. Deutschland mag an der Ausbeutung unserer Heimatländer, an den Waffenverkäufen und den Kriegen der USA beteiligt sein, aber das ist nicht unmittelbar genug. Man kann Deutschland nicht vorwerfen, dass es uns in unseren Herkunftsländern eine Gewalt angetan hat wie zum Beispiel Frankreich in Algerien. Die Postmigranten Frankreichs leben (...) in einem, der sich immer noch als Grande Nation sieht, damit aber nur die weißen, 'echten' Franzosen meint."Die Behauptung, die Ausschreitungen hätten nur mit mit dem Rassismus des französischen Staates zu tun, "stülpt einenauf eine französische Realität, die anders ist", sagt indes im Interview mit Lucien Scherrer die französische Lehrerin und Autorindie vor Pauschalisierungen von links und rechts warnt. Beunruhigend findet sie aber vor allem die Tatsache, dass es in ganz Frankreich "" waren, "die draußen waren und alles kaputtgeschlagen" haben: "Wenn 40 000 Polizisten 5000 '' gegenüberstehen, muss man sich fragen, wie das ein Land derart erschüttern kann. Natürlich sind diese sehr mobil, und unsere Regierung ist nicht jene von Iran, die ihre Jugend einfach ermorden lässt. Das Beunruhigende ist: Innenminister Gérald Darmanin behauptet immer,, für Attentate, für Ausschreitungen. In Wahrheit wird der macronistische Staat jedes Mal, zuerst von den Gilets jaunes, dann vom linksextremen schwarzen Block, jetzt von Randalierern."Imgeht Caroline Fetscher derweil der Frage nach, weshalb es geradesind, die immer wieder Ziel von Attacken werden: "Der französische Soziologehat für sein Buch zu Brandstiftungen an Bibliotheken 70 Fälle zwischen 1996 und 2013 untersucht. Das Phänomen nehme während sozialer Unruhen zu, stellte er fest. Zum Spektrum der Ursachen zählt Merklen Armut und soziales Gefälle, Diskriminierung,. Ihre besondere Attraktivität als Objekte der Brandstiftung erhalten Schulen und Bibliotheken, da sie 'repräsentieren, die stellvertretend für 'die Macht' attackiert werden. (…) Ein weiteres, weniger beachtetes Element: Die Angst unterprivilegierter Gruppen vor dem Ausstieg und.", früher ein Vertreter der Jüdischen Studierendenunion, macht in derdeutlich, dass die AfD eine Gefahr für dasin Deutschland ist, woran auch das Feigenblatt einer jüdischen Splittergruppe nichts ändere: "Antisemitismus, Rassismus und Shoah-Relativierung sind Kern dieser Partei. Das nehmen ihre Wähler wissend in Kauf. Die 'Protestwahl' der AfD dauert über zehn Jahre an. Ist das 'nur' Protest? Man wählt die AfD, weil man ihre Positionen gut findet oder darüber hinwegsieht. Dem Mythos der Bedrängten, die keine andere Wahl hätten als die AfD, gilt es zu widersprechen. Um es mitzu sagen: 'Je länger wir schweigen, destowerden wir brauchen.'"In dermerkt Patrick Bahners bei einer Parole auf, die der Thüringer CDU-Politker Mario Vogt auf einem Kongress der konservativen Denkfabrik R21 ausgab: "Deutschland ist." Heißt das, es ist ein rechtes Land?