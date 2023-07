Ragnar Kjartansson, Ausstellungsfoto. Kommissioneret af Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk (C) Ragnar Kjartansson. Foto: Louisiana - Poul Buchard / Brøndum & Co.





Martha Rosler, Cargo Cult, 1966

Thomas Steinfeld ist für dieins Louisiana-Museum in Kopenhagen gereist und findetin einer Ausstellung des singenden isländischen Künstlers: "Alle künstlerischen Werke Ragnar Kjartanssons sind Werke der. Ganz oberflächlich betrachtet, könnte man viele von ihnen für kulturkritische Arbeiten halten: Je häufiger dieselbe Szene zu sehen ist, desto mehr erscheint sie als etwas Gemachtes, Einstudiertes und allein auf seine Wirkung Berechnetes. Tatsächlich aber entwirft Kjartansson in seinen Bildern eine Philosophie der. Denn in der Wiederholung wird nicht nur die Erinnerung geschaffen, das Band, das einen Menschen mit seiner Vergangenheit verknüpft. Vielmehrerst durch die Wiederholung, durch den kollektiven Bezug auf wiederkehrende Ereignisse."





Feinste Politkunst findet Lisa Berins in der Frankfurter Schirn Kunsthalle , die eine Ausstellung der amerikanischen Künstlerinpräsentiert: "Sie ist ein geschickt inszenierter Rundumblick geworden, der zur Vertiefung einlädt; in das explizite undRoslers, in die brennend aktuellen und zugleich immer wieder erschreckend zeitlosen Themen: Krieg, Macht, soziale Ungerechtigkeit - mitsamt ihren fatalen Folgen. Rosler ist eine präzise Beobachterin, ihr Blick durchdringt Fassaden. ... Immer wieder setzt sich Rosler kritisch mit derin einem patriarchalen System auseinander, mit dem gesellschaftlichen, männlich dominierten Blick auf sie und ihren Körper. Eine ihrer ersten feministischen Arbeiten ist die ab 1966 entstandene Serie 'Body Beautiful, or Beauty Knows No Pain'. Dafür schnitt Rosler Abbildungen weiblicher Körper aus Mode- und Erotikmagazinen aus und montierte sie in einen neuen Kontext. Fragmente des weiblichen Körpers erscheinen dort alsdes sexualisierenden und objektivierenden Blicks in surrealen, abstrusen, auch ironischen Szenen."Paul Ingendaay () hörte zu, alsim Prado über einige der Werke dort sprach: "Vor dem heiligen Hieronymus von(1627-29) fragt Coetzee: Können wir diesesübersetzen, sodass die Wörter an die Stelle des Gemäldes treten? Seine Antwort: Nein, denn das wäre nur Ersatz. Ist die Sprache der Bilder, so fragt er weiter, deshalb die Sprache der Wahrheit? Ebenfalls nein. 'Unter Umständen', sagt Coetzee, 'kann das Bild falscher sein als Sprache.' Ein paar Minuten lang wechseln sich die an die Wand geworfenen Bilder ab, und das Publikum darf in der noblen Unergründlichkeit von Weltklassemalerei schwelgen."Weitere Artikel: Maxi Broecking berichtet in dervom Fotografiefestival in Arles. In der meldet Ingeborg Ruthe bestürzt, dass sich die Wiener Albertina den Chef der Alten Nationalgalerie,, geangelt hat. In der berichtet Marion Löhndorf von der Wiedereröffnung der renovierten National Portrait Gallery in London.Besprochen werden"Wall Works" in der Berliner Galerie Hetzler BlZ ), die Ausstellung "" in Kirchmöser Tsp ) und die Ausstellung "" im Hamburger Museum am Rothenbaum taz ).