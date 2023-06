Anders leben, schon vor hundert Jahren: "Eldorado" wirft einen Blick in die Geschichte queerer Lebensentwürfe und deren Unterdrückung (Netflix)

Harrison Ford ist wieder da als Indiana Jones. Könnte aber auch Jack Ryan sein.

Die-Doku "- alles, was die Nazis hassen" wirft einen Blick auf den legendären Nachtclub der Berliner Zwanziger- und Dreißigerjahre gleichen Namens, in demsich ausleben konnte - Nazis und andern Deutschnationalen war das Etablissement natürlich verhasst. Warum haben solche Stoffe gerade Konjunktur, fragt sich Heike Huppertz in der. "Der 'Tanz auf dem Vulkan', der Wendepunkt, die Bedrohung der damals jungen Demokratie, die weltwirtschaftlichen und weltgeschichtlichen Verwerfungen bieten anscheinend Anlass für. Freilich auch für Kurzschlüsse. 'Eldorado - Alles, was die Nazis hassen' dagegen ist sorgfältig in Darstellung und Analyse und stellt im Exposé fest: Es finde sich 'kaum ein anderer Zeitpunkt in der Geschichte, wo Freiheit und Unterdrückung so nah zusammenliegen'. ... In neunzig Minuten, die überborden vor Quellenmaterial, Dokumenten, Einschätzungen von Experten und biografischen Darstellungen, setzt diese Gleichzeitigkeit der Vernichtungsideologie der Nazis und der Verfolgung queeren Lebens den Ton."Es hat schon seinen Grund, dass der neue "Indiana Jones"-Film, für denmit 80 nochmal den Schlapphut aufsetzt, vonhandelt, schreibt Patrick Holzapfel: Der Film ist ja selber eine Sehnsuchtsreise in die Vergangenheit und steht damit exemplarisch für den Zustand der Filmindustrie selbst. "Man erstickt in Selbstreferentialität" und das "trägt auch zum allgemeinen Gefühl der Irrelevanz eines Mediums bei, das denhat. Man schaut und vergisst. Ob es den Film gibt oder nicht, ob er von gestern oder heute ist, spielt keine Rolle. Letztlich existiert er, damit sich alle an die alten Indiana-Jones-Filme erinnern können. Die Feuilletons überschlugen sich dementsprechend mit Rekapitulationen der ursprünglichen Trilogie., es verwaltet die bereits erzählten." Weitere Besprechungen in FR und, mehr zum Film bereits hier Weitere Artikel: Thomas Abeltshauser spricht für diemit der Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren über ihren (im besprochenen ) Film "20.000 Arten von Bienen", der von einem achtjährigen Kind handelt, das seine Trans-Identität entdeckt (mehr dazu bereits hier ). Andreas Busche wirft für deneinen kurzen Blick auf die vonproduzierten, die wohl vor allem als Rekrutierungs-PR dienen sollen (mehr dazu bereits hier ). Frankreich streitet darüber, obals weiße Filmemacherin wirklich die richtige ist, um das Drama "Un petit frère" über eine afrikanische Familie in Frankreich zu inszenieren, meldet Matthias Lerf im. In der Kracauer-Essayreihe des versenkt sich Morticia Zschiesche noch einmal in"Apocalypse Now". Bert Rebhandl empfiehlt dem Wiener Publikum eine-Retrospektive im Gartenbaukino Besprochen werden"Before, Now & Then" über das Indonesien der Fünfziger ( Perlentaucher taz ),Filmdebüt "Besties" über junge Frauen in den Banlieues ( ZeitOnline ), die sechste Staffel der Science-Fiction-Serie "Black Mirror" ( NZZ ) undRomCom "Die Unschärferelation der Liebe" ( Filmdienst ). Außerdem informiert die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.