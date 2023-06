=====

Auch wenn der Machtkampf zwischen den russischen Kriegsverbrechern eine irre Show abgegeben hat, wird Wladimir Putin nicht gestürzt werden, während wirmit Popcorn in der Hand zusehen, warnt im: "Um Putinsweiter zu trüben und letztlich zu einem Ende der russischen Invasion in der Ukraine zu führen, müssen wir die Säulen untergraben, auf denen sein Mythos des starken Mannes beruht:. Wenn seine Herrschaft in Frage gestellt wird, wird Putin behaupten, dass sich die russische Wirtschaft trotz der Anstrengungen des ruchlosen 'kollektiven Westens' stabilisieren kann, weil die Welt fossile Brennstoffe aus Russland braucht; dass die Notwendigkeit westlicher Unternehmen, in Russland Geld zu verdienen, bedeutet, dass Russland nie wirklich isoliert sein wird; dass er trotz seiner Fehler auf dem Schlachtfeld immer noch große Teile der Ukraine und ihrer Ressourcen halten kann, die er unter den Interessengruppen des russischen Systems aufteilen wird, für die, immer noch geringer ist als das Risiko, sich gegen ihn zu stellen."Bisher hat dieim Ukraine-Krieg "diegemacht und dem Kreml ermöglicht, etwa beidie eigene Verantwortung abzustreiten", sagt der Politologeim Gespräch mit Pitt von Bebenburg. Wie geht es nun weiter? "Prigoschin ist im Moment weg vom Fenster. Es ist ungewiss, ob er in Zukunft noch etwas zu sagen haben wird. Ich halte das für unwahrscheinlich. Teile der 'Wagner'-Truppe, die in Russland und der Ukraine stationiert sind, solleneingegliedert werden. Im Ausland ist es schwieriger, etwa bei 'Wagner'-Einsätzen inoder. Wenn diese Kräfte in die russische Armee integriert würden, hieße das, dass Russlanddurchführt in Subsahara-Afrika. Das wäre eine neue Konstellation mit Risiken für Putin. Wenn er sie hingegen nicht in die russische Armee integrieren würde, würde der Kreml womöglich die Kontrolle über diese Kräfte verlieren."Ging es bisher darum, "die Stärke Putins nicht zu unterschätzen, muss von nun an im Vordergrund stehen, die Folgen seiner Schwäche zu kalkulieren, mit allen Möglichkeiten und Risiken, die sich aus ihr ergeben", kommentiert Daniel Brössler in der: "Derverschafft die Demütigung der russischen Armee einen psychologischen, für ihre laufende Offensive womöglich aber auch einen. Er könnte verstärkt werden, wenn die westlichen Unterstützer bei der Bewaffnung noch einmal nachlegen. Auf Putin steigt aber nicht nur deshalb der Druck. Für ihn gilt das: Wer Schwäche zeigt, lebt gefährlich.in China und aller Welt werden sich fragen, wie lange Putin noch zu Geschäften fähig ist."Guten Hintergrund zu den Wagner-Truppen bringt Joshua Yaffa im. Darin blickt er nicht nur auf die Rolle, die Putins Privatarmee in etlichen afrikanischen Ländern spielt, sondern auch auf den eigentlichen militärischen Kommandeur, einen früheren Offizier des Militärgeheimdienstes GRU. In der erzählt Michael Hesse eine Geschichte der Putschversuche durch Söldnerführer, begonnen bei Wallenstein bis hin zum russischen General Lawr Georgijewitsch Kornilow.und Friedrich Merz scheinen sich einig zu sein, dass für den momentanendie Grünen verantwortlich sind, das Gendern und der Heizungstausch, ärgert sich Claudius Seidl in der. Wer weiß, dass in Deutschland keine Oppositionellen ermordet werden, wie Robert Sesselmann behauptet haben soll, und die AfD "trotzdem wählt, ist zumindest. Natürlich wissen die Leute auch in Südthüringen, dass es diesind, die Oppositionelle ermorden lassen. Natürlich haben sie Sesselmann aus ganz anderen Gründen gewählt: weil er verspricht, dass alles beim Alten bleiben kann. Er ist für Gasheizungen und Dieselmotoren und gegen Migration. Für ein Ende der Sanktionen gegen Russland und die Wiedereröffnung sämtlicher Pipelines... Wahre Konservative können sich eigentlich nicht gemein machen mit dieser Mischung aus Ignoranz, Zynismus und kindischer Verantwortungslosigkeit.""Es besteht die Gefahr, dass wir quasi schlafwandlerisch inhineinschlittern", meint im-Gespräch mit Marcus Woeller die Politologin, die der Regierung vor allem zu transparenter und aufklärender Kommunikation rät: "Früher haben die regierenden Volksparteien ihre Wohltaten unter die Leute verbreiten können. Wir hatten eine Politik der (Wahl-)Versprechen, inzwischen aber haben wir eine. Wenn sie gleichzeitig zwei Oppositionskräfte haben, der extrem Rechten wie der extrem Linken, die in Abrede stellen, dass diese Zumutungen notwendig sind und vor allem die Rechten damit auch Meinungen schüren und Falschnachrichten in die Welt setzen, die zum Teil sogar noch von einer eigentlich durch und durch anständigen, größten Oppositionspartei unterfüttert werden, dann ist es für eine Regierung schwierig, nach außen zu dringen.""Wir wollen Ärzte, keine Missionare" und "", rufen die Aktivistinnen, die inauf die Straße gehen, seit die junge Polin Dorota starb, weil ihr Ärzte in einem polnischen Krankenhaus den, berichtet Patricia Friedek im 10nach8-Blog der: "Die Wut bei den Protesten in diesem Jahr gilt aber nicht mehr allein der Regierung - und der Kirche. Sie gilt vor allem denen, die. Und der konservativen und patriarchalen Gesellschaft, die zu einem großen Teil an den Weltbildern derfesthält. Sie gilt zum Beispiel Ärzt:innen oder Pfleger:innen, die wegen des Drucks durch Regierung und Kirche zögern, eine Schwangerschaft abzubrechen - selbst, wenn sie wie im Fall von Dorota überlebenswichtig für die Schwangere und damit legal gewesen wäre. Der Zorn gilt denen, die sich an das repressive System angepasst haben."