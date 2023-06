Überaffirmativ zur Kenntlichkeit verzerrt: The Weeknd und Lily-Rose Depp in "The Idol" (HBO)

Schon seit Monaten kündigt sich-Serie "The Idol" als Skandalaufreger der Saison an. Darin spieltden von der Branche nach Strich und Faden drangsalierten und ausgebeuteten, aufstrebenden Teenie-Star Jocelyn nach Britney-Spears-Art. Daneben gibt der Popstareinen Nachtclubbesitzer als sardonisch-düstere Gestalt. Chris Schinke zeigt sich in dertrotz einiger Schwächen von der Serie fasziniert: "Zu tief scheinen die Phänomene, die den Kulturbetrieb derzeit umtreiben, die Serie zu prägen. All diemit Schönheit, Ruhm, Prominenz, Sex, Konsum und Social Media werden hier satirisch verhandelt. Nicht im Modus negativer Kritik, sondern vielmehr in einer durchgehend, die ihren Gegenstand bis zur Kenntlichkeit verzerrt und in satte, betörende Bilder übersetzt. Als Grundgefühl der Serie bleibt einezurück, eine numbness, die ihren Ausdruck auch in Jocelyns leerem, gleichgültigem Gesichtsausdruck findet, während sie eine Zigarette nach der anderen wegraucht. Sam Levinsons 'The Idol' ist keine Serie, die gemocht werden will. Darin steckt vielleicht ihre größte."-Kritiker Daniel Haas vermisst die Haltung: "Die Serie zitiert in notorisch-koketter Weise die. ... Fragt sich nur, ob die Serie nicht selbst in jene Falle tappt, die sie den Unrechtsverhältnissen und deren Akteuren stellen will. Aus welcher Perspektive wird 'The Idol' eigentlich erzählt? Wie ist die moralische Agenda verfasst, die jede schlüssige (Film-)Narration implizit bewegen und lenken muss? Bekommen wir Jocelyns Entwicklungsroman zu sehen, der den Wandel vom Medienopfer zum Sinn- und Schaffenssouverän über die eigenen Werke nachzeichnet? Oder doch wieder die Krankengeschichte eines Talents, dieglamourös bestätigt?"Weiteres: Kurt Sagatz plaudert für denmit dem Schauspieler. Besprochen werden"Indiana Jones und das Rad des Schicksals" ( Tsp , mehr dazu hier ), die aufgezeigte Serie "About Sasha" über eine intersexuelle Jugendliche (eine der "sehenswertesten und erstaunlichsten Serie der vergangenen (mindestens) anderthalb Jahre", schwärmt Patrick Heidmann in der),"Jackie the Wolf" ( Filmdienst ),"Before, Now & Then" ( Filmdienst ) und der aufgezeigte Animationsfilm "Nimona" nach dem gleichnamigen Comic ( Tsp ).