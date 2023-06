===============

Ein Kriegsverbrecher und seine Leute, um das Regime eines noch größeren Kriegsverbrechers zu beenden,undberichteten live, aber in Russland und speziell in Rostow-am-Don schien es niemand weiter zu scheren, staunt -Autorin: "Die Leute schüttelten ihnen die Hände, brachten ihnen Essen, machten Selfies." Die, die Putin seinem Volk eingetrichtert hatte, um in Ruhe seine Verbrechen begehen zu können, galt am Ende auch ihm selbst: "Die Propaganda in Putins Russland dient zum Teil diesem Zweck. Die ständige Produktion absurder, widersprüchlicher Erklärungen und lächerlicher Lügen... bringt viele Menschen dazu zu glauben, dass esgibt. Das Ergebnis ist ein weit verbreiteter Zynismus. Wenn man nicht weiß, was wahr ist, kann man schließlich auch nichts dagegen tun. Protest ist sinnlos. Engagement ist nutzlos."Imfühlt sich die Osteuropaexpertinbeim Blick auf Russland wie Churchill, der einst sagte: "Russland ist ein Rätsel, umgeben von einem Mysterium, das in einem Geheimnis steckt." Ihr Vorschlag : Um die Ereignisse der letzten Tage ansatzweise zu verstehen, sollte man sie "durch das Prisma einerbetrachten, in der jeder Mafiaboss so viel Einfluss auf den anderen hat, dass das Gleichgewicht der Macht leicht in beide Richtungen kippen kann. Die Tatsache, dass Prigoschin noch am Leben ist, deutet darauf hin, dass das, was erhat, so schädlich ist und von unsichtbaren Verbündeten so gut geschützt wird, dass es für Putin sicherer ist, ihn am Leben zu lassen - vorerst." Wie auch immer der Kampf zwischen Putin und Prigoschin ausgeht, eins steht für Bendern fest: "So oder so wirdbenötigen, da Russland am Rande des Chaos und der absoluten Diktatur schwankt."Putins nützliche Idioten im Westen, die stets betonten, "dass Russlandkann - und dass die Ukraine mit Putin verhandeln sollte - werden vorerst verstummen", sagt Gedeon Rachman in deran. "Und zugleich werden Putins internationale Befürworter es sichund nun aktiv überfür Russland nachdenken.""Das Schlamassel aber wird nur noch größer", meint Inna Hartwich in der. "Diekönnte weichen, es könnten sich Gruppierungen formieren, die mehr Gewicht in der Gesellschaft haben, als es Prigoschin, trotz aller Sympathien für sein brutales Vorgehen, je hatte. Die Gefahr fürist durch fragwürdige Abmachungen nicht gebannt."Jewgeni Prigoschin mag ein fadenscheiniges Abkommen mit Wladimir Putin geschlossen haben, aber er muss aufpassen, dass er in den nächsten Monaten nicht "isst oder trinkt", rät Reinhard Veser in der. "Auch für seine Weggefährten und tatsächliche oder mutmaßliche Sympathisanten brechen gefährliche Zeiten an. Aber, die am Wochenende für alle Welt sichtbar wurde, kann Putin mit solchen Methoden nicht aus der Welt schaffen."Inhat zum ersten Mal in Deutschlandgewonnen. Der Jurist, Gründer des, hat wegen dieser Tendenzen ein "Projekt Thüringen" gegründet. Damit will er herausfinden, wo diewären, mit denen eine rechtspopulistische Regierung auf Landes-, aber auch auf Bundesebene, dasdauerhaft in ihre Richtung manipulieren könnte. Man braucht gar keine, um die Verfassung zu gefährden, erklärt Steinbeis im Gespräch mit Gareth Joswig von der, man kann auch einfach an der Besetzung des Bundesverfassungsgerichts arbeiten, "weil zum Beispiel ganz viele technische Details zum Bundesverfassungsgericht in einemgeregelt sind, das man mit einfacher Mehrheit ändern kann. Zum Beispiel lässt sich die Zweidrittelmehrheit, die im Moment für die Wahl von Verfassungsrichter*innen in Bundestag und Bundesrat nötig ist, mit einfacher Mehrheit im Bundestag abschaffen. Und ebenso kann man einenin Karlsruhe einrichten und die Zuständigkeitsbereiche im Verfassungsgericht so ändern, dass die politisch heißen Sachen im dritten Senat landen. Wenn man diesen dann zur Hälfte mit loyalenbesetzt, hat man vom Bundesverfassungsgericht kaum mehr etwas zu befürchten." Besonders im Justizapparat - etwa auch bei der- kann auch auf Landesebene manipuliert werden, so Steinbeis.