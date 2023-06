You can't do a coup without a coffee…caption contest time https://t.co/vXBz9jFfMX - peter pomerantsev (@peterpomeranzev) June 24, 2023

In Russland spitzt sich der Machtkampf zwischen Jewgeni Prigoschin, dem Chef der privaten Wagner-Truppe, und der Armeeführung in Moskau zu. In der sieht Markus Ackeret "kühnste Spekulationen" wahr werden: "Findet in Russland gerade ein Staatsstreich statt? Ein militärischer Aufstand? Jedenfalls ist es, was seit Freitagnachmittag und -abend dramatische Züge annimmt. In den Straßen vonstehen gepanzerte Fahrzeuge und bewegen sich ungeniert Bewaffnete in Kampfanzügen. Videos in zahlreichen Telegram-Kanälen zeigen eine erstaunliche Zahl unerschrockener Schaulustiger, die das Geschehen vom Straßenrand aus verfolgen."In einer Rede, die voninzwischen übersetzt wurde , wirftseinem einstigen Vasallen Prigoschin Verrat vor: "Denn das, womit wir es heute zu tun haben, ist genau dies:. Übermäßige Ambitionen und persönliche Interessen haben zu Verrat geführt. Verrat am eigenen Land, am eigenen Volk und an jener Sache, für die die Kommandeure der Gruppe 'Wagner' Seite an Seite mit anderen Einheiten und Gruppierungen gekämpft haben und gestorben sind... Nochmal: alle inneren Wirren bedeuten eine, für uns als Nation. Sie sind ein Schlag gegen Russland, gegen unser Volk. Unser Vorgehen zum Schutz des Vaterlands vor einer solchen Gefahr wird hart sein. Alle, die bewusst den Weg des Verrats gewählt, einengeplant, auf Erpressung und Terrormethoden gesetzt haben, werden unweigerlich bestraft, sie werden sich vor dem Gesetz und vor unserem Volk zu verantworten haben."