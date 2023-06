In einem Essay für "Bilder und Zeiten" derschreibt die Schriftstellerin über ihr Unbehagen, dass der Literaturbetrieb Menschen aus der Sowjetunion nach ihrer Herkunft sortiere: "Man führt mich unter den ''. Zum Beispiel sprach Ulrich Schreiber im Vorfeld des Berliner Literaturfestivals von der 'Weißen Liste' von Künstlern, die ihre Stimme gegen Putin und den Krieg erheben: 'Solche russischen Autoren werden beim Festival auftreten, Viktor Jerofejew etwa und Olga Martynova, auch ukrainische wie Ilya Kaminsky.' Abgesehen davon, dass ich seit Jahrzehnten in Deutschland lebe, auf Deutsch schreibe und mich als deutsche Autorin sehe, ist mir diese Konstruktion nicht geheuer: trotz seiner Herkunft gut zu sein. 'Das andere Russland' nennt man mich und meine Kollegen. Nein.."Mit ebenfalls großem Unbehagen blickt der Schriftsteller in einem Essay für "Bilder und Zeiten" derauf Social-Media-Dynamiken, wo Leute allein durch Followerschaft zu Experten geadelt werden und Richtersprüche fällen, was genehm ist und was nicht: "Mir ist, offen gesagt, zu viel Kosmetik in der Diskussion,, zu viel eingeforderte Politur. ... Neue Bilder und Vorbilder wachsen nicht aus der Weißwaschung der alten und schon gar nicht unter Einschränkung auf. Um die Fortwirkung von Menschenverachtung und kolonialer Arroganz in uns zu klären und künftighin zu vermeiden, braucht es Gegenentwürfe, Radikalität, offene Fantasie. Unkorrektheit.."Außerdem: Wissenschaftler haben ermittelt, was die annähernd 600 zentralen Werke der Literaturgeschichte sind, mit denenwie ChatGPT gefüttert werden, meldet Andrian Kreye in der: Der so ermittelte "" ( hier als Tabelle) entspreche wenig überraschend dem "Geschmack genau jener demografischen Schicht trifft, die auch im Silicon Valley dominiert". Nadine A. Brügger erzählt in dervon ihrer Reisenach Pamplona in der spanischen Provinz Navarra. Der Schriftsteller erzählt im "Literarischen Leben" der FAZ von seiner Reise nach New Mexico ins Gebiet, wo 1945 diegezündet wurde. Alexander Menden berichtet in dervon der Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises in Osnabrück an die russische Exil-Autorin und energische Putin-Kritikerin. Kein Künstler schulde der Öffentlichkeit eine echte Biografie, kommentiert Christiane Lutz in der SZ gelassen die ohnehin eher milde Aufregung darüber, dass die Schriftstellerin ihre teils sensationell anmutende Biografie in Interviews Recherchen zufolge wohl fingiert und dabei teils grell übertrieben hat. Alexandru Bulucz gratuliert in "Bilder und Zeiten" derdem polnischen Lyriker zum 80. Geburtstag.Besprochen werden unter anderemErzählband "Der gelbe Elefant" ( taz ),"Blue Skies" ( taz ) und"Lichtspiele" ( FR ).