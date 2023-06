Erykah Badu bei den Soul Train Music Awards in Las Vegas, 2016 (Photo: Alamy) | Bronzestatue der Göttin Isis (collection: RMO)

Lee Miller, Floating Head, Mary Taylor. Foto: Lee Miller Archives.

Das Nationale Museum für Altertümer ( RMO ) inzeigt gerade eine Ausstellung, die den Einfluss ägyptischer Kultur aufthematisiert: "Kemet, Egypt in Hip-Hop, Jazz, Soul and Funk". Diesind nicht amüsiert, haben die Ausstellung als "afrozentrisch" kritisiert und dem Museum alle archäologischen Genehmigungen entzogen, berichtet Rea Nyyar in: "In einer E-Mail beschuldigte der Leiter der Auslandsvertretung der ägyptischen Altertümer das Museum der 'Geschichtsfälschung', indem es dieund Ästhetik in seiner Ausstellung fördere, und hob die Ausgrabungsgenehmigung für die Ruinen von Saqqara auf. ... Obwohl dieser Widerruf ein schwerer Schlag für das RMO ist, da es seit 1975 gemeinsam mit anderen Forschungspartnern Ausgrabungsprojekte in der Nekropole von Saqqara durchführt, erklärte Museumsdirektor Wim Weijland gegenüber der niederländischen Tageszeitung NRC, dass 'wir [das Museum] unsund die Ausstellung nicht anpassen werden'."-Kritiker Boris Pofalla taucht in der Ausstellung "Lee Miller. Fotografin zwischen Krieg und Glamour" im Hamburger Bucerius Kunstforum in das bewegte Leben und Werk der Künstlerin und Kriegsberichterstatterin ein. So "radikal und furchtlos" wie ihre Werke war Miller selbst, erkennt Pofalla und ist wie hypnotisiert von ihrerauf die Dinge: "Dasfallen zusammen, es ist eine Dokumentation und zugleich eine surreale Verfremdung. Ein Ausschnitt des Realen wird im übertragenen Sinn mehrfach belichtet. Lee Miller ist eine Meisterin solcher die Wirklichkeit übersteigernder Effekte, ihr Blick isoliert, spießt auf, verfremdet."Weitere Artikel: Phillip Meier teilt in derseine Eindrücke von der Art Basel . Für denhat Minh An Szabó de Bucs die Art Biesenthal besucht , die dieses Jahrstattfindet. Kunstschaffende leiden unter den hohen Mieten in Berlin, berichtet Birgit Rieger ebenfalls dort: in einer Studie zur "von bildenden Künstler*innen" gaben über sechzig Prozent der Befragten an, sich kein Atelier mehr leisten zu können. Ebenfall im schreibt Lars von Törne zum Tod des ComiczeichnersBesprochen werden die Ausstellung "Zur Nachahmung empfohlen" in den Uferhallen Berlin ( tsp ), die Ausstellung "Matter of Flux" im Art Laboratory Berlin ( tsp ), die Ausstellung "Who by fire. On Israel" im Haus am Lützowplatz Berlin ( BlZ ), die Ausstellung "Keine Illusionen-Malerei im Raum" in der Kunsthalle Hamburg taz ), die Ausstellung "Lee Miller. Fotografin zwischen Krieg und Glamour" im Hamburger Bucerius Kunstforum ).