Sabrina Ratté: Inflorescences (2023). Foto © Dirk Rose / Stiftung Zollverein





Durar Bacri, Cactus on the roof, 2021

Endlich guckt auch mal jemand optimistisch in die Zukunft, freut sich Jörg Restorff, der beiüber dasin der Essener Zeche Zollverein berichtet. Natur und Technik werden hier nicht als Gegensätze oder Bedrohung gedacht, sondern als zwei Seiten einer Medaille. Typisch für die Ausstellung, so Restorff, "sind Installationen, die um daskreisen. Was Sinn macht, wenn man sich vor Augen führt, dass Kohle über einen Zeitraum von Jahrmillionen aus abgestorbenen Pflanzen entstanden ist. So basiertArbeit 'Inflorescences' zwar auf Elektroschrott aus dem Ruhrgebiet - Scans der Geräte hat die kanadische Künstlerin zum Ausgangspunkt ihrer Videos und Skulpturen gemacht. Doch geht der Technikmüll mit Phantasiegebilden, die an Pflanzen oder Pilze erinnern, eineein. Bei 'Neophyte - an industrial opera of plants and pioneers', dem Beitrag von, spielen sogenanntedie erste Geige. Im Gepäck von Rohstoffen aus aller Welt wanderten die Samen dieser Pflanzen einst in Essen ein und eroberten das Zollverein-Areal. In seiner Multimedia-Oper, deren Gesang durch KI kreiert wurde, vergleicht das Künstlerduo diese vegetative Besiedelung mit der Migration von Menschen."





Kommenden Donnerstag wird im Berliner Haus am Lützowplatz "Who by Fire" eröffnet - eine Ausstellung, die in Israel offenbar keine Chance auf Finanzierung mehr hätte. Dabei ist sie wichtig, versichert Boris Pofalla in der. "Extrem ist die Ausstellung nicht. Die Kunstwerke sind direkt und oft privat, aber eher symbolisch als agitativ. Ein Gemälde des in Tel Aviv lebenden, arabischisraelischen Malerszeigt eine Kaktusfeige vor der Skyline von Tel Aviv. Die Feige, lernen wir, steht symbolisch für die vertriebenen Araber und Araberinnern Israels, aber auch für die neuen Bürger, die in Israel geboren wurden, nachdem ihre jüdischen Eltern dorthin eingewandert waren. Ein doppeldeutiges Bild." Und eben deshalb findet Pofalla die Ausstellung wichtig: "Sie lässt sich keiner Seite eindeutig zurechnen, stelltvor, nicht die Projektion von außen."Außerdem: Sebastian Frenzel begutachtet fürdas neue Haus der Kulturen der Welt , das Intendantvom Team bis zur Außenanlage komplett umgebaut hat und dieses Wochenende eröffnet: "Glich die typische Besucherphysiognomie früherer HKW-Ausstellungen einer Laterne -über mit Theorie und historischen Abhandlungen gefüllten Glasvitrinen - bitten im neuen HKWzum Tanz, schwirren Papierdrachen von der Decke." In der freut sich Julia Hubernagel schon darauf, im HKW "postkoloniale Machtverhältnisse in den Blick" zunehmen. Und der chilenischen Künstlerspricht im Interview über seine Installation "El Medán" über die Kultur derBesprochen werden nochAusstellung "Anti-Fashion" in der Staatsgalerie Stuttgart ), eine Ausstellung mitim Neuen Museum Berlin ( Tsp ) und zwei Wiener Ausstellungen vonund ihrer Tochterim Mumok und in der Secession ).