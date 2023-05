Shop Architekturideen now im lettischen Pavillon

Die Zeiten, als dievon Venedig ein Schaulaufen internationaler Architekturstars der westlichen Welt und Japans war, ist längst vorbei, notiert Hubertus Adam in der. Das zeigt auch die diesjährige Biennale , für die Kuratorinden Schwerpunkt auf Afrika gelegt hat. "Bewusstseinserweiternd", lobt Adam. Um Ressourcen zu sparen, hat sie außerdem die Ausstellungsinstallation der letztjährigen Kunstbiennale wiederverwendet. Das führt für den Kritiker jedoch "zu einem seltsamen Widerspruch: Wird europäischen Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts im Zuge desvorgeworfen, Gegenstände anderer Kulturen ohne Interesse an ihrem ursprünglichen Kontext alsappropriiert zu haben, so gerät die auf dekolonialisierten Narrativen aufbauende Architekturbiennale in Gefahr, letztlich einem neuerlichen folkloristischen und exotischen Ästhetizismus Vorschub zu leisten. Diesezeigt sich insbesondere an den Themen, über die man nichts erfährt, etwa dem, das mehr und mehr die Infrastruktur in Afrika bereitstellt. Die aktuellen politischen Themen drängen sich nicht in den Vordergrund, treten - wenn überhaupt - rezessiv, nicht aber dominant in Erscheinung."





Imgeht Wojciech Czaja das alles nicht weit genug, er wünscht sich eineder Biennale, denn vieles gab es schon, es wurde nur immer wieder vergessen: Lettland beispielsweise "macht die Archivboxen wieder auf, reibt uns (und dem Präsidium der Biennale) unter die Nase, was eh schon alles erdacht und erfunden wurde, und lädt uns dazu ein, die am dringendsten benötigten Produkte in den Korb zu legen, sie miteinander zu kombinieren und das ganze. ... Lettland ist nicht der einzige Beitrag, der die Architekturbiennale in ihrer heutigen Form auf den Prüfstand stellt. Auch Österreich, Deutschland, die Schweiz und die Niederlande stellen infrage, ob die Biennale tatsächlichist, wie sie es für sich selbst beansprucht, ob das Modell der Länderkonkurrenz überhaupt noch zeitgemäß ist und ob die monofunktionale Nutzung der Pavillons nicht ein bisschen eindimensional ist. Und all diese Länder mussten sich an den Behörden und Biennale-Verantwortlichen zum Teil die Zähne ausbeißen." In dermeint Alexander Gutzmer: "Es könnte irgendwann konsequent erscheinen, Kunst und Architekturbiennale. Die klassische Architekturschau mit Bauten, Modellen oder städtebaulichen Entwürfen scheint in Venedig jedenfalls ausgedient zu haben",Weiteres: Lokkos Biennale leistet "großartige Pionierarbeit" für das Wissen über, begeistert sich-Kritiker Niklas Maak. Tobias Timm besucht für dieden. In der berichtet Sophie Jung. Peter Richter macht einen Rundgang für dieGerhard Matzig hat sich für dieden Rohbau vonangeguckt und staunt Bauklötze: Die "größte Wutbaustelle der Welt" weist den Weg in eine neue Welt! Oder vielmehr: Der Bahnhof des Architekten Christoph Ingenhoven ist "ein. Ein Teilchenbeschleuniger. Ein Katalysator für gesellschaftliche Wirkkräfte. Wenn man also dort nicht abseits am Gleis steht, sondern zum Zentrum einer Erzählung wird. Bahnfahren ist schön. Ökonomisch. Ökologisch. Also - im Prinzip. Die Bahnhöfe und Kaufhäuser früher waren nicht nur Produkte ihrer Zeit. Sie waren auch die Produzenten dieser Zeit. Das ist Architektur: eine Blaupause, ein Plan, ein Entwurf. Im Bahnhof nicht unter der Erde, sondernstehend, denkt man sich: Wer so etwas baut, muss verrückt sein. Und wer es nicht baut, ist ebenfalls verrückt."