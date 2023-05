Die Feuilletons trauern um den Folkmusiker, der auch Elvis, Johnny Cash und vielen anderen Hits auf den Leib geschrieben hat. In den Siebzigern "veröffentlichte er eine großartige Platte nach der anderen", schreibt Tilmann Spreckelsen in der. "If You Could Read My Mind" ist wohl sein bekanntestes Lied. "Es steckt alles in diesem Stück, was den begnadeten Songwriter und Schmachtfetzen-Gott Lightfoot ausmachte", schwärmt Jakob Biazza in der SZ: "Die enorm, die Harmonien, die so viel Hoffnung atmen, aber dann, gerade wenn die Erleichterung ausströmen will, in herbstlich beklemmende Melancholie kippen. Die Melodien.."Lightfoot lebte den Folk-Lifestyle bis zuletzt, schreibt Jan Feddersen: "Ein, der immer, selbst bei Konzerten im höheren Alter, ein wenig der sehnsuchtsvoll Reisende blieb, sesshaft nur ausnahmsweise, wenn es die Tourpausen erzwangen. Lightfoot verkörperte für die kleine Gemeinde der Folk-Nerds in Deutschland- ein Buddyship-Anführer auf der Gitarre von höchsten Gnaden."Artur Weigandt wirft für dieeinen Blick darauf, wie der russische Popstarmit mittlerweile unverhohlenpropagandistische Musikvideos produziert und dabei offensichtlichdystopischen Roman "Wir" positiv umdeutet: "Samjatin erzählt von einer Welt, in der Menschen nur noch Nummern sind, Ansätze von Individualität medizinisch ausgemerzt werden und alle an einem Apparat arbeiten, der das Weltall unterwerfen soll. Das erste Video von 'Wir' könnte in Samjatins Roman spielen. Nach einer Textsequenz, die verkündet, Russland vereine eine große Vergangenheit mit einer großartigen Zukunft, sieht man Shaman in einer Art kosmischem Labor stehen,. ... Der Propaganda-Popsong und das futuristische Video sollen deutlich machen, dass der Krieg gegen die Ukraine nicht im Interesse alter Männer geführt wird, sondern für die junge Generation und die Zukunft des Landes. Der Text und der musikalische Gestus beschwören, sofern sie sich nur kompetenten Anführernund die Reihen schließen. "Besprochen werden ein Konzert des Pianisten Tsp ) und ein Auftritt vonin Berlin ( Tsp ).