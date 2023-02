Im Jahr vorm Krieg hatteeine Donez-Bootsfahrt machen wollen und erinnert sich nicht mehr, warum er die Reise aufschob, erzählt er in seiner-Kolumne zum Jahrestag des Kriegsbeginns: "Das wunderschöne Tal des Donez-Flusses, der friedlichste Ort der Erde, wie mir immer schien, ist jetzt das amder Welt. Es wird Generationen dauern, bis die Menschen in den Wäldern, auf den Wiesen und den wunderschönen Hügeln, von denen aus sich die schönsten Aussichten auf die Schöpfung eröffnen, nicht mehr auf Sprengsätze treten. Nachts werden nur Füchse und Rehe aufs Firmament der Sterne blicken. So viel zu einer Bootsfahrt.""Russland wird erst dann eine Demokratie werden,", schreibt in der. Sie erklärt den amerikanischen Lesern den russischen Imperialismus nach innen, der sich gegen viele Völker richtet, die gezwungen sind, innerhalb des Regimes zu leben.war nur ein Beispiel. Und auch jetzt sei der Krieg nicht nur nach außen, gegenüber der Ukraine genozidal, sagt sie an die Adresse einer in diesen Fragen unaufmerksamen westlichen Öffentlichkeit: "Die unverhältnismäßig hohe Einberufung derRusslands im Jahr 2022, eine Form der ethnischen Säuberung potenziell meuternder Regionen, wurdewie die Not der ins Ausland fliehenden Moskauer Büroangestellten. Auch die Proteste der Frauen gegen die Mobilisierung inwurden in den Weltmedien bezeichnenderweise als Proteste innerhalb Russlands tituliert."Heute marschiert die, notiert Volker Breidecker immit Blick auf die rechtslinke Truppe um Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer. Besonders nimmt sich Breidecker den Generalvor, bei dem man sich immer mehr fragen muss, wie er zum engen Beraterhatte aufsteigen können. Aus seiner Gesinnung hatte er nie einen Hehl gemacht: "Im Buch 'Strategie und Sicherheitspolitik - Perspektiven im Werk von' (1996) und konkreter noch im einem Vortrag, gehalten 2003 beim Institut für Staatspolitik auf Götz Kubitscheks, der Denkfabrik der Neuen Rechten, zieht Erich Vad aus dem geopolitischen Großraumdenken Schmitts Konsequenzen für die europäische Gegenwart."Selbst für-Redakteur Stefan Reinecke ist Sahra Wagenknecht auf dem: "So ähnlich klingt es nicht nur bei Rechtsextremen - es gibt auch Berührungspunkte. Lafontaine und Wagenknecht scheinen auf ein Deutschland zu zielen, das sichund in Richtung Putin die weiße Fahne hisst. 'Es war erklärtes Ziel der USA, ein Zusammengehen der deutschen Technik mit den russischen Rohstoffen zu verhindern', behauptet Lafontaine. Da blühtder deutschen Rechten auf: Deutschland, fern vom liberalen Westen, verbrüdert mit dem christlichen, traditionellen Russland."Dass es keine Verhandlungen gibt, ist Schuld der meint der Soziologe, einer der Unterzeichner des Wagenknecht-Aufrufs, im Gespräch mit Michael Hesse von der: "Auch nach Kriegsbeginn gab es noch direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, unter anderem unter Vermittlung des israelischen Premierministers Bennett; diese endeten ergebnislos - nach Bennetts Auskunft, die er später halb zurückgezogen hat, infolge vonauf ukrainischer Seite."Wagenknechts Koautorinbestreitet, dass bei ihren "Pazifismus" dieundicht sei. Sie äußerte sich kurz vor der heutigen Demo in einem-Interview, das etwa in der zitiert wird . Sie bestreitet auch, "dass sie generell gegenan die Ukraine sei. 'Die Waffenlieferungen müssen aber einhergehen mit diplomatischen Bemühungen', betonte sie. 'Selbst führende Militärs sagen, dass wir einehaben und dieser Krieg von keiner Seite klar zu gewinnen sein wird. Dann ist es doch ein, den Krieg nicht immer weiter zu verlängern.' Es stimme absolut nicht, dass Sahra Wagenknecht und sie eineder Ukraine in Kauf nehmen wollten."-Redakteur Joachim Käppner lässt die Woche Revue passieren und hört sich die Redenundnochmal an: "An keinem Punkt gingen die Reden Bidens und Putins so weit auseinander wie beim. Der amerikanische Präsident wandte sich ans russische Volk, als er betonte, nicht Russlands Menschen seien der Feind des Westens, sondern ihr kriegführender Herrscher. Putin dagegen zeichnet ein mystisches Bild von 'dem' als finsterer Macht, so als hätten niemals ungezählte westliche Politiker, unter ihnen Angela Merkel und Emmanuel Macron, die Hand nach Russland ausgestreckt."Putin hat den, meintin. "Die USA mussten nur 5 Prozent ihres jährlichen Militärbudgets für die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte ausgeben und haben damit 50 Prozent der russischen Militärkapazitäten vernichtet oder stark beeinträchtigt." Putin habe, in welcher Lage er ist. Das liege daran, dass der Westen - allen voran- nicht aufhört, "" an Putin zu senden. "Hätte die Ukraine im November 2022 über die Panzer verfügt, die man ihr jetzt verspricht, hätte sie ihren Vormarsch in Lyman und Cherson fortsetzen, den Großteil des Oblast Luhansk zurückerobern und die russische Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass bei Melitopol abschneiden können. Heute sähe die Sache dann ganz anders aus.wäre der Kreml womöglich gezwungen gewesen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Stattdessen tobt der Krieg weiter."Die Verteidigungsexpertin antwortet in einem langen-Interview auf die mehr oder weniger voraussetzungslose Verhandlungsforderung der "Pazifisten". "So brutal es klingt: Krieg führen ist letztlich. Vereinfacht endet ein Krieg, wenn eine Seite gewinnt, beide nicht mehr können oder sich politisch auf einer Seite etwas verändert und die Kriegsziele sich ändern. Kriegsparteien nehmen häufig erst dann Verhandlungen auf, wenn sie erkennen, dass sieals von der Fortsetzung der Kämpfe. Diesen Moment müssten wir dann von außen unterstützen. Aber da sind wir noch nicht. Ein Kapitulationsfrieden, von dem nur eine Seite profitiert, wie im Manifest vorgeschlagen, wird nicht stabil sein."Bülent Mümay hat in seinerKolumne oft diebeschrieben. Er hat sich seinen Zorn bewahrt und macht heute Erdogan direkt mit verantwortlich für die, die ohne die von Erdogan betriebene Vetternwirtschaft in der Bauindustrie nicht zu erklären sind: "Das Erdogan-Regime hat dieser Katastrophe. Wir zahlen die Rechnung dafür, dass sämtliche Kompetenzenwurden. Die Befugnis zur Kontrolle und Abnahme aller Projekte in der Türkei lag bei den Berufsverbänden. Der Vereinigung der türkischen Ingenieur- und Architektenkammern entzog Erdogan aber diese Befugnis, weil sie 2013 die Gezi-Proteste unterstützte. Die Baukontrolle ging an private, gegen Bezahlung tätige Unternehmen über."