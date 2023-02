Niki de Saint Phalle, King-Kong, 1962, Schießbild. Albin Dahlström / Moderna Museet, © 2022 Niki Charitable Art Foundation, All rights reserved / ADAGP, Paris





Kiki Kogelnik, Robots, 1966-1967. Kiki Kogelnik Foundation © Kiki Kogelnik Foundation.

Wem die Kunstzu bunt und poppig ist, dem empfiehlt-Kritiker Stefan Trinks einen zweiten Blick auf ihr Werk, den man derzeit in der Frankfurter Schirn werfen kann. Zwischen all den fröhlichen Nanas erkennt er dann vielleicht auch die "" in ihrem Werk, die sie mit einigen Nachkriegskünstlern teilte: "Während sie erkennbar manches in ihren frühen Bildern vom Tachismus eines Paul Klee oder von Jean Dubuffet entlehnt (etwa die Assemblage 'Stones', eingegipste Kieselsteine und Tonfragmente oder 'Zerbrochene Teller' von 1958, das wie Spoerri ein Jahr später Fragmentiertes als 'Tafel-Bild' festklebt), sind die meisten Bildfindungen dieser Jahre aus einem Grund ureigen: weil sieerzählen. Prägend für diese Idee des Einbettens in Trümmerfonds war wohl eine erste Europareise der in den USA Aufgewachsenen 1948 mit den noch allenthalben sichtbaren Ruinen und Wunden des Kriegs. So zeugt das Gipsrelief 'Green Sky' mit einemauch nicht von Narzissmus, sondern stellt eine Parallele zu Beuys dar, der in die Nachkriegs-Bronzetür des Kölner Doms seinen Rasierspiegel eingoss."Auch Lisa Berins freut sich in der, dass die Schirn Niki de Saint Phalle "als eine Hauptvertreterin der europäischen Pop-Art [würdigt], als Mitbegründerin des Happenings, alsund als eine der ersten Frauen, die sich im männlich dominierten Kunstbusiness durchsetzte".





Eine Schwester im Geiste Saint Phalles kann man im Kunstforum Wien kennenlernen, daseine große Retrospektive widmet und die sich ebenfalls in den sechziger Jahren in einer männerdominierten Kunstwelt durchsetzte. "Die Inszenierung als Fashion- und Party-Girl verstellte allerdings zunehmend ihre Kunst", erzählt imKatharina Rustler. "In der Wiener Szene galt sie alsund wurde lange Zeit nicht ernst genommen." Dabei "beschäftigte sich Kogelnik Mitte der 1960er-Jahre mit zukunftsweisenden Themen wie. Rund 20 Jahre vor dem aktuell gefeierten 'A Cyborg Manifesto' der Theoretikerin Donna Haraway vermischte Kogelnik in akribischen Zeichnungen bereits. In ihrem 1963 entstandenen Gemälde 'Fly Me to the Moon' griff sie die Mondlandung voraus, ihrewaren kritische und zugleich ironische Kriegsrelikte. Zum anderen begeistern ihre Werke mit einer bunt-quietschigen Ästhetik und schlagen mit den darin präsenten, später meist weiblichen KörpernTöne an."Weitere Artikel: Acht Schweizer Museen habenin Nigeria in ihren Archiven gefunden, meldet Philipp Meier in derund denken nun darüber nach, was damit zu tun sei. In Sankt Petersburg wurde eine Schau mitder 77 Jahre alten Künstleringeschlossen, meldet die: Die Staatsanwaltschaft überprüfe eine Anzeigen wegen "Russlands". Nach einem Gerichtsurteil wird diewohl ihreschließen müssen, um die Privatsphäre der Bewohner eines benachbarten Glasturms zu schützen, meldet dieBesprochen werden außerdem die Ausstellung "- Expressive Malerei im Berlin der achtziger Jahre" im Barlach Kunstmuseum Wedel ( taz ), die Ausstellung ". Dialogue and Retrospective" in der Pariser Fondation Louis Vuitton taz ), die Ausstellung ". Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse..." im Belvedere Wien Standard ), eine Ausstellung von 120 grafische Arbeiten Aldo Rossis im Berliner Museum für Architekturzeichnungen Tsp ), die Collagen vonin der Berliner Fotografie- Galerie Johanna Breede Tsp ) und zwei Berliner Ausstellungen anlässlich des 70. Geburtstags von Tsp ).