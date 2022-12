Andrea Seibel hat sich für diein Berlin mit dem Osteuropahistorikergetroffen. Schlögel ist immer noch fassungslos über den Einmarsch der Russen in die Ukraine, aber er gibt die Hoffnung nicht auf: "Gerade hat eine weitere Ukraine-Konferenz eine Milliarde Euro Hilfe beschlossen. Es geht neben der Waffenhilfe der Nato um Katastrophenschutz im großen Maßstab zur Bewältigung des Winters. Schlögel, der Historiker, denkt an Generatoren, anund -erfahrungen der europäischen Städte im Zweiten Weltkrieg. Was war mit? Das belagert war, die Heizungen eingefroren, und am Endezählte? Was war mit den? Wie haben die Menschen in den Ruinen überlebt? Kiew oder Odessa zu evakuieren gehe nicht. Stattdessen lösten sich Städte im Krieg auf, die Menschen gingen aufs Land, wo es noch familiale Bindungen gebe, Brennholz, Brunnen und Gärten. 'Es gibt, an die wir nicht mehr denken.'" Daran sollten auch wir uns erinnern, meint Schlögel: "'Man muss unbedingt gefasst sein, seine Arbeit weitermachen,gehen. Das will Putin. Er will, dass wir aufgeben. Man muss stark bleiben, und ich muss an die Vorkriegszeit der 30er-Jahre erinnern, das war eine Zeit der Resignation, der Einschüchterung, des Suizides. Diese Erfahrung, auf dem Boden der Wirklichkeit aufzuschlagen und, standhaft zu bleiben. Das ist es.'"In derschicktein Update seines Tagebuchs aus Charkiw, wosich schon Ende November furchteinflößend ankündigte: "Es wird immer schwieriger, meine Notizen niederzuschreiben, denn manchmal funktionieren unsere Computer tagelang nicht. Der Stromausfall ist immer noch total. Wir haben kein Wasser, keinen Strom, keine Mobilfunkverbindung und keine Zentralheizung. In der letzten Nacht war es, und es war schwierig, mit so vielen Pullovern zu schlafen. Unsere Trinkwasservorräte gehen zu Ende, aber das Wasser ist mir ziemlich egal." Verhungern werde man nicht, Gerasimow macht sich eher "Sorgen wegen der Kälte. Wir können, außer uns warme Kleidung anzuziehen und zu warten, bis die Heizkörper in unserer Wohnung wieder warm werden."Auch Nick Cohen hat jetzt ein Substack-Blog. In einem seiner ersten Artikel macht er sich Gedanken darüber, dass Menschen in Großbritannienund die Tafeln in Anspruch nehmen müssen, wozu die konservative Regierung nur schmallippige Kommentare gibt. Nebenbei fällt ihm ein für säkular gesinnte Menschen unangenehmes Detail auf: "Schaut man sich die Tafeln genauer an, fällt einem noch etwas anderes auf. Wohltätige Hilfe ist keine gemeinschaftliche Anstrengung des fortschrittlichen Großbritannien. Sie ist ein. Es ist mir peinlich, das als Atheist zuzugeben, aber die meisten Lebensmittelbanken werden vonbetrieben. Der Trussell Trust selbst verkündet, dass er 'auf christlichen Prinzipien basiert, von ihnen geprägt und geleitet wird'. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich sehe, gibt es so etwas wie eineodernicht."