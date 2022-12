Ikone des Leidens: Björn Andrésen, für Visconti einst "der schönste Junge der Welt" (Missingfilms)

Mit zwiespältigen Gefühlen sieht-Kritiker Philipp Stadelmaier Kristina Lindströms und Kristian Petris Dokumentarfilm "The Most Beautiful Boy in the World" über, der mit 15 fürvor der Kamera stand, zur Ikone aufstieg und nach zahlreichen schweren Schicksalsschlägen heute im Alter völlig verarmt ist. "Bei all dem bleibt der Moment, in dem der junge Mann die Gemächer des weltberühmten Regisseurs in Stockholm betritt und damit sein Schicksal besiegelt, die Urszene des Films. Und genau das ist sein Problem. Lindström und Petri erliegen erneut dem, wie einst Visconti. Auch sie machen, ausgehend von diesem Moment, Andrésen zur Ikone - nicht der Schönheit, sondern des. Der Film ist durchaus rührend, aber oft auch, wenn Andrésen mit schweren Schritten als ausgezehrte Silhouette durch dunkle Korridore und über winterkalte Strände schlurft. So instrumentalisieren die wohlmeinenden Filmemacher den armen Mann mit den blassen Augen erneut. Während dieser erneutverliert."Für dieporträtiert Elmar Krekeler den Serienautor, der sich vor einigen Jahren eigentlich ins Romangeschäft verabschiedet hat, mit "Neuland" nun aber ein Serien-Comeback fürshingelegt hat. Der Konkurrenz durch die Streamingdienste verdankt Ertener eine neue Stärkung seiner Position als Autor, erzählt er: Er ist nun "Creative Producer" und als solcher auf allen Ebenen der Produktion zur Mitsprache berechtigt. "Er habe, sagt Ertener das Gefühl, dass da eineist. Ein Nachholbedarf auch. 'Weil es Material braucht für die Mediatheken.' ... Während sich die deutschen Streamer, inzwischen konsolidiert, eher in Richtung Entertainment und Mainstream entwickeln, so Ertener, und immer ZDFiger würden eigentlich, spüre er in den Redaktionen der Öffentlich-Rechtlichen eine. Für ein junges, für ein spitzes Publikum." Und wie ist "Neuland" nun geraten? Die Serie, die einen Blick auf die Abgründe hinter einemwirft, entpuppt sich nach einem etwas schwachen Beginn als "psychologisch sehr sorgfältig und plausibel entwickeltes Mehrfamiliendrama, das in der zweiten Hälfte immer packender wird", lobt Matthias Hannemann in derAußerdem: Im spricht Bert Rebhandl mitüber dessen in der NZZ und bei uns besprochenen Eselfilm "EO". Katja Nicodemus nimmt den Film in derzum Anlass für Überlegungen zum Wandel, der sich imauf der Leinwand abzeichnet, denn "immer mehr Dokumentar- und Spielfilme versuchen die Eigenständigkeit ihrer animalischen Protagonisten ins Bild zu setzen, sie". sprach an den Feiertagen anderthalb Stunden mitüber Leben und Werk.-Kritiker Harald Peters geht dem Erfolg vonvor 40 Jahren veröffentlichtem Klassiker "E.T." auf den Grund.