Putin ist, als der Westen denkt, warnt der Historikerin der. Seine nationalromantischen Fantasien seien das eine, aber Putin droht nochzu erreichen: "Der Plan war, die, ihre 'Donbassisierung' zu arrangieren. Die Aufgabe ist rein pragmatischer Natur: diemit Vergleichscharakter für die Untertanen des autoritären russischen Staates. Ein freies und einigermaßen lebendiges Land, in dem fast die Hälfte der Bevölkerung Russisch spricht, eine funktionierende ostslawische Demokratie - ein Beispiel, das auch die Bürger*innen der Russischen Föderation zum Nachdenken bringen könnte, ein Ort der Emigration für russische Oppositionelle, die von dort aus weiter den Kreml kritisieren: Das ist einfür Putins Diktatur."Geschichte wiederholt sich nicht, "seit der Aushebung von Heinrich XIII. Prinz Reuß und seiner reichsbürgerlichen Schar jedoch beeindruckt sie einmal mehr", schreibt der Historikerin der Sonntags-. Der Plunder aus Esoterik, Antisemitismus und Hass auf den Mainstream ist nichts Neues, so Malinowski, und auch nicht der Adelskult im Rechtsextremismus: "Die köchelnde Kraft dieser Bewegungen fließt nicht aus Analysen und Argumenten, sondern aus der Energie, die sich aus Angst, Hass, Ressentiment undziehen lässt, in denen eigenwillige Vorstellungen von Adel oft eine Rolle spielen. Hier - und nicht in einer vermeintlichen Oberklassen- oder Adelsverschwörung - liegt auch die Bedeutung des Immobilienhändlers Heinrich XIII. Nicht als Führer, nicht als Sender ist die Figur von Bedeutung, sondern, auf die sowohl seine Anhänger als auch ein Teil der Berichterstatter Phantasien, Hoffnungen und Ängste projizieren."Gareth Joswig und Sebastian Erb begeben sich für dienach Thüringen, wo die "" ihren größten Rückhalt haben. Die begegnen dem Dachdecker, der "Prinz Reuß" nach wie vor als seinen Führer betrachtet. Was die beiden Reporter hier bestätigen können: Mit der AfD sind die "Reichsbürger" bestens vernetzt: "Die Connections finden sich nicht nur in Landes- und Kommunalpolitik, sondern reichen bis zum mächtigsten Mann in der AfD:. Am 3. Oktober dieses Jahres in Gera etwa hielt der Rechtsextremist und Landeschef auf der von Haußner organisierten Bühne von 'Freies Thüringen' eine Grundsatzrede vor rund 8.000 Menschen, in der er für einen Schulterschluss mit Russland warb und rief: 'Wir sind die ersten von morgen' - eine Losung, die auch auf einer Todesanzeige für den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß stand."Simon Hehli und Andri Rostetter unterhalten sich für diemit, Sohn des Sektengründers, dessen "Organische Christus-Generation" sie als eine der gefährlichsten Sekten Europas bezeichnen. Auch diese Sekte, die ein eigenes Medienhaus unterhält, pflegt: "Auftreten regelmäßig Exponenten der rechtsesoterischen Szene Deutschlands auf. Unter ihnen etwa der Youtuber Jo Conrad, der die These vertritt, der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle von 2019 sei ein Fake-Angriff des israelischen Geheimdienstes gewesen. Eine weitere bekannte Figur im Sasek-Kabinett ist der Autor, der das rechtsextreme Verschwörungsnarrativ vom 'großen Austausch' vertritt, wonach Nichtweiße und Muslime die weiße Mehrheitsbevölkerung ersetzen sollen. Schulte gehörte im November 2021 zu der Gruppe, die mithilfe von AfD-Abgeordneteneingeschleust wurde und Abgeordnete bedrängt hat."