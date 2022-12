No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor. - Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Es wurde so viel auf die sozialen Netze geschimpft, dass kaum mehr wahrgenommen wurde, welche Rolle sie für die Öffentlichkeit spielen. Dies ist ist die Perspektive, aus derkritisiert werden muss, schreibt Tanja Tricarico in der: Fakt sei, "dass viele, die Twitter als Informationsplattform nutzen,haben, als zu bleiben. Alternativen wie Mastodon haben zu wenig Reichweite. Nicht nur aktuell, sondern auch auf längere Sicht hin. Den Aktivist:innen im Iran, den Ortskräften in Afghanistan oder kurdischen Protestierenden läuft die Zeit davon, ihre Kontakte auf anderen Plattformen aufzubauen. Hinzu kommt, dass ihre Adressat:innen - darunter auch Ministerien, Nichtregierungsorganisationen, andere Aktivist:innen -, weltweit nicht zwingendunterwegs sein würden."Musk kann Twitter im Grunde schreibt Linette Lopez in einem lesenwerten kleinen Essay im. Musks Prinzip bei seinen anderen Unternehmen war stets, in einezu stoßen, wo noch keiner war,zu machen und Geld von Fanboy-Milliardären und Staaten einzuwerben. "Twitter ist das'. Es ist ein einflussreicher aber kleiner Player in einem Feld, das von gigantischen und gut mit Geld ausgestatteten Wettbewerbern dominiert wird. Regierungen weisen Twitter eher in Schranken, als es mit Staatsaufträgen zu versorgen. Und Twitter-Angestellte: Sie können den Laden verlassen und für Firmen arbeiten, die sie besser behandeln, als Musk es je tun würde."Musk fährt inzwischen mit seinemfort: Er sperrt die Konten von Journalisten und lässt sie wieder zu, verbietet Links zu anderen sozialen Plattformen (mehr hier ) und killt die Seite, wo er das angekündigt hat - und jetzt lässt er darüber abstimmen, ob erbleiben soll, meldet unter anderem. Im Moment hat er 56 Prozent gegen sich.Und er droht dann auch gleich mit dem