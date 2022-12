"Um den Krieg zu beenden, müsste der, das ganze System beendet werden, nicht nur die Macht Putins", sagt der britische Historiker, der gerade das Buch "Eine Geschichte Russlands" veröffentlicht hat, im lesenswerten-Interview mit Cathrin Kahlweit, in dem er auch daszu erklären versucht: "In Russland (…) können die Bürger niemanden anderen als sich selbst verantwortlich machen für die Hinterlassenschaften der Stalin-Ära. Die Russen waren nicht von einer feindlichen Macht zum Schweigen gezwungen, sie haben sich das selbst angetan. Und das bedeutete: Sobald die Eliten in den Neunzigern den Staat zurückzuerobern begannen - und damit auch die nationalen Besitztümer, die wirtschaftlichen Reichtümer -, war die Bevölkerung vielund vom Staat. Und der produzierte seit Stalin etwas, das man als 'genetische Angst' bezeichnen könnte. Die vielen, welche die Gesellschaft durchlaufen haben, führten dazu, dass praktisch alle Russen Eltern, Großeltern hatten, die sagten, pass auf, nimm dich in Acht."Friedrich Schmidt berichtet in derüber die immer grausamere Schikanierungin der Strafkolonie von Melechowo im Gebiet Wladimir. Für kleinste Unregelmäßigkeiten wird er in den Karzer gesteckt, und Familienbesuche werden gestrichen. Jedes Mal wehrt sich Nawalny mit Beschwerden: "Die Beschwerden werden abgelehnt. Nawalny geht es ums Prinzip - und um die Möglichkeit, zu sprechen. Immer mehr Strafverfahren werden gegen ihn eröffnet, Nawalny droht jahrzehntelange Haft. Klar scheint, dass er unter Putins Herrschaft."kickt seinen größten Konkurrenten, den Istanbuler Bürgermeistermit fabrizierten juristischen Mitteln wegen der Verwendung des Worts "" aus dem Rennen. Erdogan agiert inzwischen wie ein Mafioso, konstatiert Bülent Mümay in der. Die Gerichte sind ihm untertan: "Eine Verurteilung zu mehr als zwei Jahren Haft würde automatisch ein Politikverbot für Imamoglu nach sich ziehen. Der erste mit dem Fall befasste Richter meinte, Imamoglus Antwort auf das Wort 'Dummkopf' habe sich nicht auf den Hohen Wahlrat, sondern auf Minister Soylu bezogen. Der Richter wurde, weil er die Regierungsforderung nach mehr als zwei Jahren Haft nicht erfüllte. Der nächste Richter tat bei der Verhandlung vorgestern dann das Nötige." Mehr zum Thema von Jürgen Gottschlich in derAndreas Nefzger hört sich für dienochmal die dürren Äußerungen derzur "Reichsbürger"-Nähe einiger Mitglieder an und schließt daraus: "Wer noch einen Beweis brauchte, dass die AfD nicht den Anstand besitzt, sichzu stellen, fand ihn in diesem Auftritt. Für die Partei gibt es schlicht keinen Grund, anders zu handeln: Mit einer offenen Aufarbeitung erledigte die Partei die Arbeit des Verfassungsschutzes und schadete sich am Ende wohl nur selbst. Derist schließlich ihr Geschäftsmodell, und für Spinner aller Art ist sie politische Heimat."