Mit seinem Eselfilm "EO" hatauch eine Hommage anEselklassiker "Au hazard Balthasar" gedreht, erzählt der polnische Auteur im-Gespräch. Der Esel ist der ultimative Laienspieler, sagt er: "Ich wusste, egal was der Esel machen sollte, er würde es alsbegreifen. ... Ich habe versucht, so viel Zeit wie möglich mit dem jeweiligen Esel allein zu verbringen. Nur wir zwei Kreaturen. Immer wenn meine Crew in der Mittagspause war oder umgebaut hat, habe ich mich mit dem Esel beschäftigt, im Stall oder wo er sonst stand. Ich habe ihn gestreichelt und umarmt, ihn angefasst und ihm in zärtlichem Ton Worte zugeflüstert, die er natürlich nicht verstand. Aber ihm war klar, dass meine Stimme freundlich ist, dass ich etwas Nettes ausdrücke, dass ich gern mit ihm zusammen bin. Ich habe den Esel wie ein Haustier behandelt - und konnte so mit ihm etwas schaffen, was ich für mich 'Koexistenz' nennen möchte,, zweier Entitäten aus verschiedenen Welten."Beim zeigt sich Geri Krebs von derdie ganze Misere- und dies nicht etwa in den Filmen, sondern schon in der Moderation der Komikerin, die "gleich zu Beginn für Lacher sorgt, als sie erklärt, sie sei in Kuba wohl die einzige Schauspielerin ihrer Generation, die bleiben wolle. ... Die Moderatorin wird noch angriffiger. Etwa, als sie mit betont leiserer Stimme dieerwähnt: den Kulturminister, die stellvertretende Kulturministerin und den Chef des Departements für Ideologie im Zentralkomitee der kommunistischen Partei Kubas. 'Ich habe mich schon oft gefragt, worüber man in diesem Departement', fügt sie an, und der Saal bebt vor Lachen. Als sie daraufhin die zwei Produzenten des argentinischen Eröffnungsfilms, 'Argentina, 1985', auf die Bühne bittet, erklärt sie, die beiden seien übrigens nicht vom Departement für Ideologie im Zentralkomitee der kommunistischen Partei Kubas. Eine derartige, und erst noch in ihrer Anwesenheit, hat es so an einer öffentlichen Veranstaltung in Kuba noch nie gegeben. 'Vielleicht wundern Sie sich, dass ich das hier so moderiere', sagt Andrea Doimeadiós. 'Aber ich finde,.'"Weitere Artikel: Diefordert aufgrund desaströser Zuschauerzahlen die Verlängerung des Ausfallschirms des Bundes und eine höhere Kostenbeteiligung von Sendern und Streamern, meldet Jörg Seewald in der. In der trauert Nadine A. Brügger um die goldene Zeit der. Besprochen werden"Avatar Zwo" ( Filmfilter ),auf Netflix gezeigter Film "Bardo" ( Standard ), das-Biopic "Der Kaiser" über ZeitOnline ), die-Dokuserie "Harry und Meghan" ( taz ) undSchweizer Bergdrama "Drei Winter" (SZ).