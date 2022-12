So wie Maria Kolesnikowa in Belarus (unsere Resümees ) wird auchim Gefängnisunterworfen. Seine 21-jährige Tochter, die in Stanford studiert, schildert inseine aktuellen Haftbedingungen: "Das knappe Überleben des Hungerstreiks hat seinen Geist nicht gebrochen - nichts wird ihn jemals brechen. Aber die Bedingungen der Einzelhaft, denen er jetzt ausgesetzt ist, zielen eindeutig darauf ab, ihn geistig zu brechen und körperlich zu töten. Mein Vater 'wohnt' jetztin einer 2 Meter mal 2,40 Meter großen Strafzelle, die für jemanden, der 1,90 Meter groß ist, eher ein Betonkäfig ist. Er verbringt die Tage sitzend auf einem niedrigen(was seine Rückenschmerzen verschlimmert), wobeidas einzige ist, was er behalten darf. Sogar sein Bett ist von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends an der Wand befestigt."Dass die gestern ausgehobenen "" Spinner sind, bedeutet nicht, dass sie ungefährlich wären, schreibt Barbara Junge im-Kommentar. Und ein-Reporterteam erzählt , wie sie hätten gefährlich werden können: mit Hilfe der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und Richterin, die als "Justizministerin" vorgesehen war. "Laut der Pressestelle des Bundestags verfügt die ehemalige AfD-Abgeordnete über einen Ehemaligenausweis und dürfte damit gemäß Hausordnung nach einem Sicherheitscheckbetreten. Aus der Pressestelle des Bundestags hieß es dazu: 'Bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts erhält Frau Malsack-Winkemann keinen Zutritt zu den Liegenschaften des Deutschen Bundestages.'" Jasper von Altenbockum fragt in der: "Welche Verbindungen gibt es in die, in die? Welche Verbindungen gibt es in die? Immerhin gehörte es zu den schmutzigen Phantasien Björn Höckes, Deutschland eines Tages mit Gewalt wieder auf den rechten Pfad zu bringen."bleibt auch nach Dienstschluss die. Im Gespräch mit Tina Hildebrandt und Giovanni Di Lorenzo von derwiederholt sie sich eigentlich nur noch: "Schauen wir auf meine Politik in Bezug auf. Ich komme zu dem Ergebnis, dass ich meine damaligen Entscheidungen in einer auch heute für mich nachvollziehbaren Weise getroffen habe. Es war der Versuch, genau einen solchen. Dass das nicht gelungen ist, heißt noch nicht, dass die Versuche deshalb falsch waren." Einfach alles war richtig und hat nur zum falschen Ergebnis geführt: "Die 2008 diskutierte Einleitung eines Nato-Beitritts derhielt ich für falsch. Weder brachten die Länder die nötigen Voraussetzungen dafür mit, noch war zu Ende gedacht, welche Folgen ein solcher Beschluss gehabt hätte, sowohl mit Blick auf Russlands Handeln gegen Georgien und die Ukraine als auch auf die Nato und ihre Beistandsregeln. Und das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, derzu geben." Und für eineoder die Beibehaltung von Atmoenergie hätte es "überhaupt keine Akzeptanz" gegeben.Mit dem Verbot vonhabe sie nicht gerechnet, sagt die Kulturwissenschaftlerin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation, im-Gespräch mit Moritz Baumstieger. Sie sorgt sich, dass Russland zu einem "riesigen Nordkorea" werden könnte, und ist enttäuscht über dieäußert. Stattdessen hörte sie "Töne wie diese: 'In einer Woche sind wir in Kiew. Das wird ein- warum haben sie da acht Jahre herumgetan, nach all dem, was unseren Leuten im Donbass angetan wird?' Da ist mir schlecht geworden - denn ich wohne in Moskau in einer Gegend, in der Ärzte und Ingenieure wohnen, Professoren und Notare - nicht gerade diejenigen, die zu den enttäuschten der russischen Gesellschaft gehören. (…) Zunächst schien die- doch seit dem ersten Tschetschenienkrieg wurde die Menschenrechtsarbeit stark behindert, die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung kaum anerkannt. Mit dem zweiten wurde es noch schlimmer. Und schon Ende der Neunziger wurde die Zahl der Menschen, die auf die Straße gingen kleiner. Ein Teil ist emigriert, diewurden alt, der Spalt zwischen dem aktiven Kern der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung wurde immer breiter."Derweil denkt Felix Eick in derschon über einen "" für Russland nach: "Wir müssen großzügig und klug sein. Für den Fall eines Umsturzes, einer Kapitulation, eines Staatsbankrotts, eines sinnvollen Verhandlungsangebots muss der Westen einem Putin-Nachfolger direktmachen können. Wenn der Krieg vorbei ist, wird Russland eine Artsein, das trotz Rohstoffen nur mit Hilfe von außenin die Weltgemeinschaft integriert werden kann."Im-Feuilleton macht sich Joshua Beer angesichts der Tatsache, dass nicht nur hunderttausende Russen das Land verließen, sondern laut Connection e.V. auch "schätzungsweise mehr als 140.000 militärdienstpflichtige Männer" die Ukraine, Gedanken über den Umgang mit. Letztere erhalten in der EU humanitären Schutz, bei den Russen tut sich die EU schwerer: "In der EU aber bekommen russische Deserteure und Wehrdienstflüchtige zum Teil, weil sich die Europäer auf kein gemeinsames Aufnahmesystem einigen können. Viele fürchten, Putin könnte über sie Spione - '' - einschleusen, die baltischen Staaten wollen gar niemanden aufnehmen. (…) Dabei erfordert es gehörig Mut, in Putins Russland aufzubegehren. Theoretisch dürfen Rekruten verweigern, doch Militär und Medien brandmarken das als Gesetzesbruch und. Wer im Kampf aufgibt oder desertiert, muss mit bis zurechnen oder Schlimmerem. Ein kürzlich bekannt gewordenes Video zeigt, wie ein russischer Überläufer mit einem Hammer hingerichtet wird."