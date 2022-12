Asmik Grigorian (Nastasja) in Tschaikowskis "Zauberin". Foto: Barbara Aumüller

Esther Slevogt unterhält sich für diemit der iranischen Dramatikerinüber die, den("Die Welt, in der wir heute leben, ist das Ergebnis männlicher Herrschaft. Sie ist völlig korrupt und funktioniert nicht mehr. Es ist an der Zeit, dass die") und die Eigenarten von Farsi, der Sprache der Iraner: "Ich glaube, dass die Iraner ein Volk sind, das mehr in seinen Vorstellungen lebt als in der Realität, weil es in einer Sprache denkt und spricht, die fast immerist, in einer Sprache, die stets den Weg für viele Interpretationen offen hält. Deshalb ist Farsi eher eineals der Philosophie, der Politik oder der Wissenschaft. ... Auch kennt unsere Spracheund wenn wir über jemanden sprechen, wissen wir nicht, ob diese Person männlich oder weiblich ist, bis wir ihren Namen nennen.hat im Persischen ebenfalls kein Geschlecht. Dann steht das Verb stets, so dass wir das Hauptereignis im Persischen erst am Ende des Satzes erfahren. Außerdem sprechen wir mit einer Grammatik und lesen mit einer anderen. Im Gegensatz zur deutschen Sprache, die aufgeklärter ist und daher sehr gut zur Formulierung philosophischer Diskurse verwendet werden kann, ist die persische Sprache vor allem eine.""Zauberin" erzählt von einer Familien- und Liebestragödie unter Fürsten.hat sie an der Oper Frankfurt inszeniert, mit Asmik Grigorian in der Titelrolle,hat dirigiert. Das Ergebnis war phänomenal, schwärmt in derRoland H. Dippel. Was auch an Tschaikowski lag: "Die meisten im Publikum wissen noch nicht, dass Tschaikowski mit dem Niedergang in die unerbittliche Tragödie die Grundfesten der von ihm bekannten musikalischen Welt einreißen wird. In einer geschlossene Formen und Harmonien defragmentierenden Collage wird er mehrfach an diegelangen. ... In keinem anderen Werk war Tschaikowski mutiger, konsequenter und offener. Gleichzeitig finden sich immer wiederund Ariosi. Sie haben fast Puccini-haft verkürzten Zuschnitt und taugen deshalb nicht zum Wunschkonzert wie die großen Melodien-Hits aus 'Eugen Onegin' und 'Pique Dame'. Ohne Zweifel: 'Die Zauberin' ist Tschaikowskis Vorstoß zu einem Musikdrama eigener Intensität."Besprochen werden außerdem"Der Fall Medea" am Staatstheater Wiesbaden ("Es gibt nicht den Hauch einer Perspektive. Stumm" zieht FR -Kritikerin Judith von Sternburg "von dannen"),Inszenierung des "Kirschgarten" am Schauspielhaus Hamburg ( taz ),Adaption von Alja Rachmanowas Stück "Die Milchfrau" am Kosmos Theater Wien ( nachtkritik ),Oper "Elias" am Staatstheater Oldenburg ( nmz ),Inszenierung von Puccinis Oper "Turandot" an der Amsterdamer Dutch National Opera (),' Inszenierung von Hebbels "Nibelungen" am Staatstheater Nürnberg () und Wagners "Meistersinger" an der Wiener Staatsoper (mit Philippe Jordan am Pult, der einen "wahren Blumenregen" erntete, so Reinhard Kager in der) .