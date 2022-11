Hans Magnus Enzensberger (Bild: Mariusz Kubik, CC BY 2.5)

ist tot. Die Feuilletons trauern um einen so großen wie wendigen, furiosen Schriftsteller , Essayisten, Interventionisten, Übersetzer, Verleger und Chronisten - "einen wie ihn gab es noch nicht und wird es wohl auch nicht wieder geben", schreibt Paul Ingendaay in der. Enzensberger hat das geistige Leben der alten Bundesrepublik nicht nur maßgeblich geprägt, sondern überhaupt erst mit aus der Taufe gehoben hat - er "war dem Zeitgeist", schreibt Richard Kämmerlings in der. "Dass er nicht zu fassen und zu fangen ist, seinen Kritikern und dem Diskurs immer eine entscheidende Finte voraus, gerann bei Enzensberger fast zum Klischee und machte ihn zum bewunderten Vorbild debattenprägender Großfeuilletonisten.""Den Typus des Intellektuellen, der mit Hans Magnus Enzensberger in atemberaubender Geschwindigkeit heranwuchs, gab es im Nachkriegsdeutschland noch nicht", schreibt dazu passend Lothar Müller in der. Enzensbergers Lyrikdebüt 1957, ein Jahr nach dem Tod Benns und Brechts, brach sich aggressiv Bahn. "Ja, es gab denund denin seinen Versen", doch "der Autor dieser aggressiven Wendung war... Er dichtete mal reimlos, in unregelmäßigen Rhythmen, setzte sich aber auf der nächsten Seite über alle Reimverbote hinweg, experimentierte hier mit diesem, dort mit jenem Metrum, stieg in ältere Sprachschichten hinab, nahm Binsenweisheiten beim Wort und auseinander. Zorn und Hohn dieses jungen Dichters waren eingebettet in ein, eine unbändige Lust am."Er habe "ihn immer für den Intelligentesten unseres Jahrgangs gehalten", schreibtin einer kurzen Notiz in der. Enzensberger habe "auf literarisch einzigartige Weiseverkörpert. ... Sein Tod macht mir seine anhaltende intellektuelle Präsenz bewusst."Für Peter von Becker im Tagesspiegel war Enzensberger "einer der hellsten Köpfe im, im Zwielicht vieler kulturpolitischer Debatten, im scharfen Glanz der internationalen Literatur- und Medienszene". Die bleierne Medienkritik, wie sie in den Sechzigern Mode war, ließ Enzensberger hinter sich, er ätzte als junger Mann, "so scharfsinnig wie spitzzüngig gegen die Sprache desoder den 'Journalismus als Eiertanz' der damals altkonservativen. Dass Enzensberger später in beiden Medien durchaus gerne auftrat, imsogar regelmäßig, spielte keine Rolle. Oder besser gesagt: HME spielte dabei nur seine Rolle. Zu ihr gehörte auch(nie rückwärts). Er war ein quecksilbriger Kopf, ein Gedankenflieger,."Christian Thomas führt in derdurch Enzensbergers bewegtes Leben zwischen Literaturbetrieb, Rundfunkredaktionen, direkter Tuchfühlung zur Studentenrevolte und späterer Aufarbeitung deren Versäumnisse und Fehlleistungen. "Die Verhältnisse mochten noch so misslich, die Anfechtungen noch so brüskierend sein: Zum Betriebsverfassungsgesetz seiner intellektuellen Zeitgenossenschaft gehörte. ... Wenn ihm etwas widerstrebte, dann einer von diesen 'schwer gekränkten Kulturkritikern' zu sein.hielt er zu einem Milieu Abstand, das im bebenden Ton der Betroffenheit um Aufmerksamkeit buhlte." Paul Jandl verabschiedet sich in dervon einem entspannten Individualisten: "Den '' hat sich der Autor eher hingegeben als der ordentlichen Buchhaltung, aber genau das hat zu einem Werk geführt, das vielseitiger kaum sein könnte." So "war in diesem langen Leben stets".Der Schriftsteller Jochen Schimmang erinnert in deran einen Literaten, den immer schon das Leichte und Wendige auszeichnete: "Seine berühmten Zeit- und Generationsgenossen, von Grass über Walser bis zu Johnson, waren doch, in ihrem Habitus ebenso wie in ihrer Schreibweise." Enzensberger hingegen "war ein Autor mit einemim besten Sinn". Enzensbergers Literatur wird wohl eher museal werden, glaubt hingegen Helmut Böttiger auf, aber "alswird Enzensberger zweifellos überdauern."Die SZ sammelt zahlreiche Stimmen von Weggefährten und Kollegen: "Solange ich lebe, ist er nicht tot", schreibt, "einen solchen Geist wie ihn gab es in Deutschland nicht zweimal", hältfest und fürwar Enzensberger ", der mir im Leben begegnet ist".hat eine Enzensberger-Aufzeichnung von 1994 aus seinem Archiv geholt . Der sprach 2018 mit Enzensberger über dessen Leben und Arbeit. Derpräsentiert ein Radioporträt von Knut Cordsen. Derhat ein Radiogespräch von 1999 in seinem Archiv entdeckt . In der-Mediathek finden wir ein Porträt von 2014, daneben hier und dort zwei Archivbeiträge aus dem Jahr 1961. 