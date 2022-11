Die Feuilletons gratulieren, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Vor ihm und seinen "vollbrachten Wundern" gingen alle, ob Kritiker oder Kollegen, auf die Knie, schreibt Jürgen Kesting in der: "Das Lob gilt einem, der als Dirigent, Pianist, Kammermusiker, Liedbegleiter dreihundert Jahre Musikgeschichte durchmisst und der, nicht zuletzt, einist. ... Den Ruf, ein 'pathological overachiever' zu sein (), verdankt er." Doch "Aufnahmen waren für ihn immer nur Moment-Aufnahmen. Die übliche Flickarbeit - das Nachbessern mit Takes und Inserts für die Plattenperfektion - lehnt er ab; sie sei 'nicht vereinbar mit der Struktur und der Kontinuität' von Musik. Fehler, meist nur winzige Ungenauigkeiten, konnte er leichtnehmen. Er ist ja ''musikalischer als alle anderen', scherzte der Kritiker Joachim Kaiser, ''." Für Welt-Kritiker Manuel Brug ist Barenboim seit Jahrzehnten "zu einer Art zweiten Furtwängler herangereift. Zu einer Eminenz in Sachen Musik, zu einer Autorität im Fach Deutsches Repertoire, zu einem Weltmeister der Töne", aber "immer auch ein überwacher, engagierter, sich einmischender" und nicht zuletzt ein "absolutistischer Sonnenkönig der Hochkultur": "Intendanten kamen und gingen auf seinen Geheiß und blieben immer Fußnoten."Schon als Jugendlicher spielte er den kompletten Sonaten-Zyklus vonein, zuletzt spielte er diesen nochmal 2020 - bereits zum fünften Mal - ein, schreibt Julia Spinola in der. "Barenboim hat sich für sie nochmals von Grund auf neu in den Notentext vertieft und mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit versucht, alles 'jungfräulich neu, von null zu lesen', wie er erklärte. Tatsächlich ist es dieser, eine muttersprachliche Direktheit des Ausdrucks, die Beethovens Musik bei ihm auf eine intime, facettenreiche Weise lebendig werden lässt, wodurch viele Klischees, die sich auf ihre Rezeption gelegt haben, wie weggefegt erscheinen." Überhaupt biete ihm Beethoven "wie kein anderer Komponist ein Modell für, die ihn selbst als Künstler antreibt."Im, von 2010 bis 2018 Intendant der Berliner Staatsoper, an der Barenboim wirkt. Weitere Würdigungen verfassen Judith von Sternburg ( FR ) und Egbert Tholl ( SZ ). In der ARD - und ZDF -Mediathek finden sich diverse Konzerte, Dokus und Porträts. gratuliert mit einem Radiofeature von Maria Ossowski. Außerdem hat Allegro Films eine dreizehnteilige Serie mit Barenboim über Beethoven online gestellt, die sich allerdings leider nicht einbetten, sondern nur verlinken lässt Weitere Artikel: Julia Lorenz resümiert fürdie Verleihung der, bei denensagenhaft abgeräumt hat. Maik Bierwirth schreibt in der Jungle World einen Nachruf auf den Popmusiker und -kritikerBesprochen werdenAlbum "Live at the Bon Soir" mit erstmals offiziell veröffentlichten und digital restaurierten Aufnahmen aus dem Jahr 1960 ( taz ),Soul-Album "Only the Strong Survive" ( NZZ ), ein Berliner-Abend mit SZ ) undexperimentelles Deathmetal-Album "Song of Salvation" ("diedieses Traum-Doom-Duos fühlte sich nie so niederschmetternd und schön an", findet Sam Sodomsky von).