Neue russische Angriffe auf. Und sicher ein historischer Moment für dieMit derhat Putin nicht nur den stillschweigenden Gesellschaftsvertrag in Russland gebrochen, der besagte, dass die Russen ihre Ruhe haben, solange sie Putin gewähren lassen, schreibt Reinhard Veser in der. Die Mobilisierung verläuft auch schleppend, und das sei "Symptom eines größeren Problems:ist eine Fassade. Viele Institutionen funktionieren schlecht, weil sie nur wenig mehr sind als Hüllen für korrupte Netzwerke. Das ist kein Systemfehler, sondern einvon Putins Herrschaft. Er gewährt den Staatsdienern im Gegenzug für treue Gefolgschaft das Recht zur Selbstbereicherung. Welche Folgen das für die Leistungsfähigkeit des Staates hat, ist auf den ukrainischen Schlachtfeldern zu sehen."Veser bemerkt auch, dass die Krise auf dem ukrainischen Schlachtfeld in Russland die übelsten Figuren wie den Gründer der Kampfgruppe Wagnerund den Tschetschenenführerstärkt. Timothy Snyder leitet daraus in einem leider sehr wortreichen Essay auf seinem Blog Hoffnungen ab, denn er nimmt an, dass die Machtkämpfe innerhalb der russischen Elite zu einem Rückzug aus der Ukraine führen: "Wenn der Erdrutsch erst einmal begonnen hat, macht es für niemanden mehr Sinn, überhaupt noch russische Streitkräfte in der Ukraine zu haben. Daraus folgt nicht zwangsläufig, dass eszu bewaffneten Auseinandersetzungen kommen wird: Es ist nur so, dass die russische Führung, die von der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Instabilität profitieren oder sich vor ihr schützen will, ihrehaben möchte, wenn die Instabilität nach Hause kommt. Und das wäre natürlich eine sehr gute Sache, für die Ukraine und für die Welt."Eine weitere Radikalisierung des russischen Kriegs zeigt die Ernennungzum Oberkommandierenden der russischen "Spezialoperation" in der Ukraine, über die Dominic Johnson in der berichtet . Surowikin hat schon im Tschetschenienkrieg und später ineine zentrale Rolle als "" gespielt: "Dort verantwortete er Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung in Rebellengebieten, etwa in Aleppo. Der US-Analystnennt ihn als Verantwortlichen für das vertraute Muster des syrischen Assad-Regimes, erst mit einzelnen Rebellengruppen 'Deeskalationsabkommen' zu schließen und dann umsozu lassen. Aus der Syrienzeit stammt auch Surowikins Freundschaft mit, Chef der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner."Ein großes Problem in Russland ist auch die. Seit dem Zweiten Weltkrieg sank die Bevölkerung (überproportional die männliche) auf heute 144 Millionen Menschen, erklärt in derSonja Margolina. "Um Russlands Geltungsansprüche als Großmacht legitimieren zu können, will Putin die russische Bevölkerungszahl mit allen Mitteln anheben. Vor diesem Hintergrund hätte die Ukraine, mitder bevölkerungsreichste postsowjetische Staat, im Krieg zur riesigen demografischen Beute werden sollen." Das hat nicht nur nicht geklappt. Gleichzeitig könnte Russland durch den Krieg und die Mobilmachung, die eine Massenflucht auslöste, am Ende etwazwischen 20 und 35 Jahren verloren haben. "Russland mit seiner niedrigen Geburtenrate, wo Männer ohnehin Mangelware sind und das unselige demografische Echo des Zweiten Weltkriegs bereits in der vierten Generation widerhallt, könnte mit dem Krieg in der Ukraine sein Potenzial an Human- und Wirtschaftskraft", so Margolina.Die Wahl in Niedersachsen zeigt, dass die deutschen Wähler nicht auf die Idee kämen, diefür ihre jahrzehntelange sträflich verfehltezu sanktionieren. Im Verhältnis zu China ist es sicher nicht anders. Hendrik Ankenbrand und Konrad Schuller loten in derdie von der deutschen Politik beförderteaus. Altvordere der SPD spielen dabei die übliche Rolle: "Es ist der Sommer 2021., SPD-Vorsitzender zwischen 1993 und 1995, steht vor den Kameras des chinesischen Staatsfernsehens undzum hundertsten Geburtstag. Chinas Unterdrückungspolitik in Hongkong oder Xinjiang erwähnt er nicht. Besonders pikant: Der frühere SPD-Chef spricht nicht nur für seine Firma '', sondern auch, wie er sagt, als 'Repräsentant der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands'."