Einen Moment lang sah es so aus, als wäre mitdie ideale, konsensfähige Nobelpreisträgerin gefunden ( unser Resümee ). Ihr Engagement fürbringt jetzt doch noch den einen oder anderen Misston in die allgemeine Begeisterung. Ihren Namen setzt sie auch gerne mal unter Offene Briefe, die Israel der Apardheit bezichtigen, wie diein Erinnerung rief . Werden ihre Bücher durch dieses Engagement beschädigt, fragt sich Gerrit Bartels im: "Wohl kaum. Vermutlich wird man sie noch einmal mit anderen Augen lesen." Anders als bei, der sich "mit vielen Texten in Zeitungen, aus denen dann auch Bücher wurden, für die serbische Sache eingesetzt hatte" und dessen "Jugoslawienbücher zu seinem von der Schwedischen Akademie ausgezeichneten Werk" gehören, spielten bei Ernaux ihre politischen Einlassungen in ihren Büchern "keine Rolle".Ernaux hat als Vertreterin der"einenauf die Welt und die Geschichte", schreibt Nils Minkmar in derund nimmt die Nobelpreisträgerin vielleicht eine Spur zu begütigend in Schutz: Die Fronten seien ja verhärtet, Ernaux käme eben nicht aus ihrer Haut. "In dieser Unterstützung Ernaux' drückt sich nochund keine Gegnerschaft zum Existenzrecht Israels aus, sondern eine altertümliche und in diesem Fallzu einer Ideologie, in der Israel nun mal als Feind der deklassierten und unterdrückten Palästinenser erscheint, als örtlicher Verbündeter der US-Republikaner und eben nicht als Heimat der vom weltweiten Antisemitismus bedrohten Juden. In dieser von Ideologie so geprägten politischen Ecke wird das Urteil über die Dinge der Welt nicht à la carte gewählt, man bestellt das komplette Menü und bleibt dann dabei, wenn man nicht als abtrünnig gelten möchte."Enttäuschend findet Judith von Sternburg in der, was sie nun alles über Annie Ernaux lesen muss. "In ihren Büchern - in denen uns nichts darauf vorbereitet hat - ist Ernaux eine scharfsinnige Expertin für die Vagheiten des wirklichen Lebens, ausgeprägt ihr, freilich auch für Ungerechtigkeiten, mit denen sie außerhalb ihrer Bücher einseitig umgehen mag. Die politische Zeitgenossin, die mit dem linkspopulistischen Politiker, ist in Deutschland noch kennenzulernen."Weitere Artikel: In der fünften Lieferung aus ihrer Essayreihe für den plädiert die Schriftstellerin Sandra Gugić für eine, denn "gerade die Literatur ist geschaffen für dasund Lebenspositionen". In der freut sich die Lyrikerin über die Arbeit des vor wenigen Jahren gegründeten ., das in der Politik offenbar sehr eifrig Klinken putzt: "Interessierte klopfen an, und man erfährt, dass mancher Lyrikfeind zum -freund gewandelt werden konnte." In dersetzt der Schriftsteller hier und dort sein Kriegstagebuch ausfort. Sophia Zessnik spricht für diemit der Schriftstellerin Angeline Boulley über deren Roman "Firekeeper's Daughter" . In Frankfurt präsentierten sich die sechs Nominierten der Shortlist für den berichtet Andrea Pollmeier in der. Christian Thomas erinnert in deranZeit im. Harald Eggebrecht berichtet in dervon der Tagung derin München. Im Bücher-Podcast derüber seinen Roman "Beutezeit" . Im Literaturfeature von geht Nadja Küchenmeister der Frage nach, wie sich mit dem Schreiben von Büchern eigentlichlässt.Besprochen werden unter anderem Maggie Habermanns Trump-Buch "Täuschung" ( SZ ),Studie "Ein antisemitischer Doppelmord" ( SZ ),"Am Montag werden sie uns lieben" ( FR ),"Anderswo, daheim" ( NZZ ), Rolf Fieguths Neuübersetzung von"Ferdydurke" ( Dlf Kultur ),autobiografischer Comic "Coming of H" ( Tsp ), die Ausstellung "" im Strauhof in Zürich ) und"Vor aller Augen" ( NZZ ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Jürgen Pelzer über"Das Versprechen":"Kein Eroberungskrieg! So scholl das heilige Wort einst,Das ihr uns gabt, verehret als nie verehret ein Volk ward..."