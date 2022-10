Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP - Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die ukrainische Menschenrechtsorganisation , die seit der Besetzung von Krim und Donbass russische Kriegsverbrechen untersucht, an die in Russland verbotene Historikergruppe und an den belarussischen MenschenrechtsanwaltDie Auszeichnung bewirkt angesichts der Lage vielleicht nicht viel, kommentiert Barbara Oertel in der, aber Grund zur Kritik, wie sie in der Ukraine laut wurde , sieht sie nicht: "Wie grenzenlos muss der Hass sein, wenn er mit Ales Bjaljazki und Memorial auch diejenigen trifft, die bereits seit Jahrzehntenmutig die Stirn bieten. Das lässt für die Zukunft nichts Gutes hoffen und sollte auch von denjenigen zur Kenntnis genommen werden, die einer zügigen Aufnahme von Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau das Wort reden. Und das mit dem Ziel, den Kriegzu legen und wieder zur Tagesordnung übergehen zu können. Apropos Ales Bjaljazki: Wer redet heute, über zwei Jahre nach den wochenlangen Massenprotesten gegen die gefälschte Präsidentenwahl, noch von Belarus? Eben." Die Seite 100xSolidarität erinnert an die, deren Zahl inzwischen auf 1.100 Menschen angewachsen ist.In einem weiteren Text stellt Oertel die Menschenrechtlerinvor, die für das Zentrum für bürgerliche Freiheiten (CCL). Christian Jacon besucht das belarussische Oppositionsnetzwerk Nexta, das keine eigene Webseite betreibt, die gesperrt oder gehackt werden könnte, sondern seine Inhalte über Soziale Medien verbreitet.In derstellt sich Kerstin Holm rückhaltlos hinter, dessen Erinnerungsarbeit sie schlichtweg heldenhaft findet: "Memorial, das sich Ende der Achtzigerjahre auf Initiative vonformierte, hat eine Herkulesaufgabe übernommen. Es sei darum gegangen, der Millionen Opfer des Staatsterrors zu gedenken, ihre Geschichten zu dokumentieren, Überlebende zu entschädigen, aber auch Täter zu identifizieren, erinnert sich. Man habe endlich die Wahrheit sagen wollen, auch wenn sie schrecklich war. Das war freilich nach dem Ende der Sowjetunion, als viele ihre Lebensgrundlagen verloren, viel verlangt. Außerdem bildeten sich schnell, diewollten, sagt Scherbakowa. Weil es aber keine Aufarbeitung gab, gab es auch keinen Bruch mit der Vergangenheit, die, wie sich immer klarer zeige, Russland weiterhin gefesselt halte."hat ein Dossier zu Memorial zusammengestellt,In dermeldet Friedrich Schmidt unterdessen, dass der russische Oppositionspolitiker und Journalistjetzt auch unter dem Vorwurf des Landesverrats angeklagt wurde, wofür ihm mehr als 20 Jahre Lagerhaft drohen.Es brauchte gar nicht erst die brutale Besatzungspolitik der Truppen, um auch diedes Landes gegen Russland aufzubringen, betont Brian Milakovsky im. Nach 2014 hat sich Kiew diehart erarbeitet, indem es einedemonstrierte: Die Behörden ließen Straßen, Parks, Schulen, Stadien, kommunale Wohngebäude und öffentliche Räume instandsetzen. Neue öffentliche Dienstleistungszentren entstanden. Städte wie Mariupol, Kramatorsk und Sjewjerodonezk wurden deutlich attraktiver und versanken nicht, wie von Russland vorhergesagt, im Chaos. Dies stand im Gegensatz zur nahe gelegenen 'Volksrepublik', wo die wirtschaftliche Isolierung von der Ukraine und die kleptokratische, halbkoloniale Verwaltung durch Russland zu nichts anderem als Abstieg führte."Auf Twitter bekennt sich die Ukraine derweil mehr oder weniger deutlich zu dem, der die Kombattanten auf Twitter in Rauschzustände versetzt.