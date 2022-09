Für diehat Andrian Kreye den Jazzerbesucht, der aus Kapstadt nach New York ging, zur Hochphase des Modern Jazz auf der ganzen Welt am laufenden Meter Platten veröffentlichte und nun seit geraumer Zeit im Chiemgau lebt. Bei Ibrahim "ist eine Wärme und eine Zuversicht in den Akkordfolgen, die einzigartig ist." Da öffne sich "und Erinnerungen. An seinen Vater, der aus dem Bergvolk der Besotho stammte, und seine Mutter, die zum Volk der San aus der Kalahari gehörte. ... In derhat er schon als Kind im Dorf seiner Großeltern viel über den Umgang mit Rhythmus gelernt und wie man ein ganzes Kollektiv in den Fluss des Rhythmus bringt. 'Die Tänzer geben den Beat vor', sagt er." Aber warum nun schlägt er Wurzeln im Chiemgau? "'Ich bin mit den Bergen aufgewachsen. Und die Berge hier sind jetzt meine Heimat', sagt er. Und auch das Gasthaus Hirzinger erinnert ihn an seine Kindheit. Die, die da auftreten, die Jungen, die so zu ihren Traditionen, zu ihren Wurzeln zurückfinden. Das sei gar nicht so anders in der Kalahari, wo er das selbst als Kind erlebte."Ibrahims "Blue Bolero" für diesen Freitag morgen:Der überraschend gestorbene Rapperist vor allem für sein Stück "Gangsta's Paradise" bekannt, schreibt Dennis Sand in der: "Auf der einen Seite machte er Coolio schlagartig nicht nur reich, sondern auch weltweit bekannt. Der Song galt als einefür den 1990er-Jahre Gangsta-Rap, eine düster-melancholische Produktion, deren Stevie-Wonder-Referenz mit einer soulig-poppigen Eingängigkeit den Massenmarkt stürmte." Der Song "überstrahlte alles. Das war, dass er weit über den HipHop hinausreichte. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet ein Song Coolios größter Hit wurde, der wohl am wenigsten stellvertretend für sein musikalisches Gesamtwerk stand. ... Die Alben, die er seit Ende der 1990er-Jahre veröffentlichte, verschwanden allesamt unter dem Radar öffentlicher Wahrnehmung.""Coolio ist der falsche Künstlername für diesen Rapper. Der richtige:", meint Jürgen Schmieder in der"Und natürlich wurde der Song ". Vor allem hier, in Deutschland. In der Dorfdisco grölten die Halbstarken, dass auch sie quasi ihr ganzes Leben im Paradies der Outlaws und Verstoßenen gelebt hätten, verglichen sich also mit den Menschen aus, zum Beispiel, South Central Los Angeles. Dann gingen sie in sündteuren Sneakers durchs behütete Bayern nach Hause." Sehr traurig wird Daniel Schieferdecker aufbei dem Gedanken daran, dass Coolio in den letzten Jahren durchtingeln musste.Weiteres: Vorwürfe, dass der Popstarfür einen wahrscheinlich doch eher heterosexuellen Mann viel zu stil- und geschmackvoll gekleidet sei und damit einen schwulen Lebensstil aufgreife, zeigen Birgit Schmid von der, "wie dogmatisch der Gender-Diskurs geworden ist". Konstantin Nowotny wirft für deneinen Blick darauf, wie großewerden können. Ronald Pohl erinnert iman, der vor 75 Jahren geboren wurde. In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Dorothea Winter über80s-Revival-Song "leichter/kälter":Besprochen werdenneues Album "Fossore" ("Es ist kein schönes Popalbum geworden, dafür ein großes Stück Freiheit", schreibt Laura Ewert auf, mehr zu dem Album bereits hier ), eine-Aufnahme des Pianisten(online nachgereicht von der FAZ ),Album "Wir sind schön" (da "ist musikalisch und lyrisch eine Menge los", schreibt Kristof Schreuf in der) undAlbum "Nymph" ("Wenn das hier der neue Mainstream-Pop ist, stehen Charts und Formatradiobevor", prophezeit Nadine Schildhauer auf).