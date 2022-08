In dem haarsträubenden, mitunter absurde Entwicklungen nehmenden Prozess, den Simbabwe gegenführt (sie hatte auf einem Schild demokratische Reformen gefordert), wurde das angekündigte Urteil erneut vertagt. Die Schriftstellerin und Friedenspreisträgerin hat sich dem Prozess freiwillig gestellt, obwohl sie im sicheren Deutschland weilte, berichtet Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in der"Simbabwe zu verlassen, kam für sie nicht in Frage. Mein Eindruck nach einem langen und bewegenden Gespräch in Harare mit ihr ist: Selten hat einemit mehr Leidenschaft für die Sache gekämpft. Und ist dabei so hartnäckig und unerschrocken. Ihre künstlerische und intellektuelle Verbundenheit mit dem Heimatland Simbabwe zeigt sich nicht nur in ihrem Werk. In ihrem Roman 'Aufbrechen' , der teilweise biografische Bezüge aufweist, zeigt Dangarembga die. Kaum Zugang zu Bildung oder Arbeit, keine Selbstbestimmung in der Lebensführung - was bedeutet es, aus solchen Strukturen auszubrechen? Tumbudzai Sigauke, die Protagonistin in 'Aufbrechen', erlebt Gewalt, Unterdrückung und familiäre Entfremdung. Im heutigen Simbabwe geht es auch wieder um."Weitere Artikel: Der Schriftsteller setzt hier und dort in dersein Kriegstagebuch aus Charkiw fort. Die Schriftstellerin spricht in derdarüber, wie sie ihre chassidischen Überzeugungen und ihre dazu im Widerspruch stehende Queerness unter einen Hut bekommt: Nur Gott kann ihr Richter sein, nicht andere Gläubige. Im-Gespräch durchleuchtet der Psychoanalytiker Stefano Vastano die. Beigeht es queerer zu als man gemeinhin glauben mag, schreibt Matthias Heine in der. Der Thriller-Autor spricht aufüber seine Arbeit. Nicolas Freund resümiert für diedas. Der Schriftsteller würdigt in der SZ seinen Berufskollegen , der heute 100 Jahre alt geworden wäre.Besprochen werden unter anderem neue-Ausgaben ( FAS ),"Das Stadttor geht auf" ( Standard ),' "Eine Feder auf dem Atem Gottes" ( FAS ),' "Prana Extrem" ( Tsp ),"Quecksilberlicht" ( FR ),"Nachmittage" ( Tsp ),"Die geheime Reise" ( NZZ ), eine Biografie über den Anwalt, der vor der Machtübernahme der Nazis gegen Hitler vorging ( Dlf Kultur ), der Band "Thomas Bernhards Salzburg ( Freitag ), zwei.--Ausstellungen ( FAZ ) und"Schwerer als das Licht" ( Standard ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Rüdiger Görner über"Lied":"Ich wollt ich wär wo ich gern wärMit meiner Lieb alleinDoch wär ich sie, sie ich, nicht mehr..."