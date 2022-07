Aufstieg und Fall vonhaben nicht die Größe einer Tragödie, meint Fintan O'Toole im, seine politische Karriere war eher eine Farce, allerdings mit bitterem Ausgang: "Johnson har Großbritannien auf der Weltbühne herabgesetzt und es zumgemacht. Auch wenn Johnson mit seiner Unterstützung für die Ukraine richtig handelte, gab er gleichzeitig Wladimir Putin Grund zu der Annahme, dass der Westen nur so tue, als würde er an Rechtsstaatlichkeit glauben. Ein solcher Abstieg ist nicht nur schlecht für das Vereinigte Königreich. Er ist schlecht für die. Johnson hat eine der großen historischen Demokratien in einen Staat verwandelt, in dem sein eigener Zynismus, seine Rücksichtslosigkeit und seinzur offiziellen Politik wurden. Damit hat er es jedem Feind der Demokratie ermöglicht zu sagen, dass sie ein hohles System ist, dessen Regeln und Werte eine Täuschung sind."Ulf Poschardt findet Boris Johnson dagegen im-Newsletter: "Selbst das politische Leben war ihm ein Karneval, auf dem man die Masken wechselt, um sich oder anderen. Anders als die vom Naturell eher humorlose Linke zeigte er der Welt auf diese Weise, dass Konservatismus modern sein kann, jedenfalls nicht langweilig sein muss."Als neuen Parteichef und Premierminister müssten die Tories eine Persönlichkeit nominieren, die dem öffentlichen Leben wieder Integrität verschafft, schreibt derin seinem Leitartikel, doch wahrscheinlich wird es anders kommen: "Die Wahl wird von Parteimitliedern entschieden, die älter, südenglischer, reicher und weißer sind als das Land."In der umreißt der Politologe, wie der Ukraine-Kriegverändert, den Blick der Staaten auf sich selbst und die Idee nationaler Souveränität: "Das europäische Projekt war immer dadurch gekennzeichnet, dass man nicht bereit oder in der Lage war, die endgültigen Grenzen Europas zu definieren. Die EU war ein Imperium, das durchdefiniert wurde. Dieses war eng mit der Idee verbunden, dass Europa nicht an den Grenzen der EU endet. Die Verschiebung der EU-Grenzen war immer eine Frage der Transformation der Nachbarn. Der Krieg in der Ukraine stellt die EU jedoch nicht vor die Frage, wie sie ihre Nachbarn verändern kann, sondern vor die, wie sie sich gegen feindliche Mächte wie Russland zur Wehr zu setzen vermag, die sie verändern oder zerstören. Plötzlich werden harte und verteidigungsfähige Grenzen gefordert, selbst wenn dies mit höheren Haushaltsdefiziten verbunden ist. Und Europa und die EU werden immer kongruenter."Für protokolliert Anna Orlowa Aussagen junger russischer Friedensaktivistinnen, die selbst von ihren eigenen Familien für ihr Engagement angefeindet werden. Zum Beispiel die 20-jährige Xenia aus Leningrad, die sich blaue Vergissmeinnicht und gelbe Sonnenblumen ans Revers heftete: "Als meine Mutter nun den Button sah, schrie sie mich an, mitten auf der Straße. Sie nannte mich. Es fielen auch Worte wie Heuchlerin und Zombie. Sie sagte, sie werde mich nicht mehr unterstützen. Ich solle meine Sachen packen, mir eine Arbeit und eine eigene Wohnung suchen. Ich solle einfach verschwinden, am besten in die von mir so geliebte Ukraine."In der erinnert Arno Widmann an die Unterzeichnung der Nato-Ukraine-Charta vor fünfundzwanzig Jahren.