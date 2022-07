Die Osteuropaforscherinnenund antworten in dem Blogauf den zweiten Brief der-Friedenstruppe, die zuzwischen den Kriegsparteien aufruft. Aber Verhandlungen können einen Krieg auch, konstatieren die beiden Autorinnen: "Der seit 2014 stattfindende Krieg Russlands in der besetzten Ostukraine zeigt, dass Verhandlungen eben auch als Gelegenheit zugenutzt werden können. Alle Verhandlungen im Minsk-Format brachten die Ukraine weder ihrer territorialen Souveränität näher, noch auchlang Frieden an der damaligen Frontlinie. Vielmehr konnten die besetzten Gebiete einschließlich der Krim zumfür Russlands großen Krieg gegen die Ukraine aufgebaut werden."ist sozusagen abgetreten: vorerst nur als Parteichef. Ministerpräsident möchte er so lange bleiben, bis die Tories einen neuen gefunden haben. Überall bringt die britische Presse harsche, fast verzweifelte Resümees seines Wirkens, hier Jonathan Freedland im("sein toxischer Zauber ist gebrochen"). Der bekannte Journalist Ian Dunt schreibt bei: "Auch das Land muss für einen Moment. Wir müssen uns fragen, wie es so weit kommen konnte, wie jemand, der so offensichtlich ungeeignet ist, an die Spitze der britischen Regierung gelangen konnte. Und dabei geht es vor allem um den. Es geht um die Geschichte, die während der Brexit-Kampagne begann: um Scharlatane, die mystische Lösungen für reale Probleme anbieten und ihre Persönlichkeit nutzen, um grundlegende verfassungsrechtliche und empirische Fundamente, auf denen die Politik beruht,."Johnson hinterlässt einen Trümmerhaufen, schreibt Ralf Sotschek in der: "Seine Regierung hat diedurch ein neues Gesetz verwässert, das es erlaubt, Flüchtlinge nach Ruanda auszulagern. Sie will die Unabhängigkeit derabschaffen und neue Hürden für Wähler:innen aufbauen, die bis zu zwei Millionen vom Wahlrecht ausschließen würden, - was vor allem junge und ärmere Leute beträfe. Diese schäbigen Projekte werden." Daniel Zylbersztajn-Lewandowski erzählt in derdie "Chronologie eines Abgangs". Mehr auch hier und hier Nicht sehr freundlich auch der Kommentar vonin: "Wenn die britische Politik ein Faulkner-Roman wäre, dann wäre der Brexit die lange zurückliegende Tragödie, die alle Hauptfiguren verfolgt, selbst wenn sie noch nicht geboren waren, als es passierte. Warum hat ein, das sein Kabinett während des Covid-Lockdowns abhielt, Johnson so viel Schaden zugefügt? Wohl auch, weil er bereits im Verdacht stand, in Bezug auf den Brexit unehrlich zu sein, und 'Partygate'erneut bestätigte."Die Ampelkoalition hat 416 Sitze im Bundestag.ist gestern mit 376 Stimmen zur "Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung" gewählt worden, berichtet : "Die notwendige Mehrheit von 369 Stimmen hat sie damit nur gerade so erreicht. Ataman kann aufatmen, genau wie Grüne und SPD, die sich für sie starkgemacht hatten - und am Ende wohl auch Kanzler Olaf Scholz. Denn wäre die Sache schiefgegangen und Ataman hätte die Mehrheit verfehlt, hätte die Ampelkoalition wegen der dann wohl fehlenden Stimmen aus den eigenen Reihenerlebt." Viele Abgeordnete der Koalition haben also nicht für sie gestimmt, ohne Abgeordnete der Linkspartei hätte sie die Mehrheit vielleicht nicht bekommen.