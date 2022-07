Auf erste Nachrufe auf(und viele Mediathek-Fundstücke) hatten wir gestern schon verwiesen . Nun liefern die Feuilletons nach. "Trauerbeflaggung allenthalben wäre jetzt angezeigt", seufzt auf ZeitOnline. Lemke zielte auf "ein Kino der im wahrsten Sinn Augen-Blicke und der unverwechselbaren Dialog-Sprache, der rauen deutschen Oberflächen und Orte", doch war er "dabei in den Gefühlen der Figuren zueinander (oder voneinander weg) im Grunde so zärtlich wie kaum eine:r. Auch ein Kino der labyrinthischen Erzählformen, denn es passiert schon in 'Rocker', dass mitten im Film die Hauptfigur wechselt. 'Rocker' ist Avantgarde! Und ethnologische Randgruppenforschung gleichzeitig." Überhaupt "Rocker", den dasgerade in die Mediathek gestellt hat: Mit diesem Film fand Lemke nach Ausflügen in die Welt der großen Budgets seinen eigenen Stil: Es war der Film, "mit dem er seine Methode erfand, eine Stadt und ihre Menschen so unmittelbar, wie das keinem anderen Filmemacher mehr gelingen sollte", schreiben Tobias Kniebe und David Steinitz in der. "Nur Lemke schaffte es, solcheund Wahrheit aufzuspüren und auf Film zu bannen."Lemkes "überzeugte, weil er selbst der Coolste war", schreibt Daniel Kothenschulte in der. "Noch am 24. Juni veranstaltete der 81-Jährige beim Münchner Filmfest eine Ein-Mann-Demonstration mit einem Pappschild ''." Auch darin zeigt sich: Lemke war schreibt Claudius Seidl in der: "Je mehr er sich, rein altersmäßig, von der Jugend entfernte, desto stärker fühlten sich die Blicke seiner Filme von dieser Jugend hingezogen; manchmal sah es so aus, als brauchte er für seine Filme nicht viel mehr Plot als nur den Willen,." Er hatte einen ganz eigenen ", ein Gespür für Stimmen, ein starkes Bewusstsein davon, dass Schönheit beides ist: eine Gnade. Und ein Produkt, dessen Herstellungsbedingungen er sehr gut kannte." Schließlich wollte er aber "echte Menschen vor der Kamera, keine Selbstdarsteller", schreibt Andreas Busche im. Insbesondere in seinen Kretschmer/Fierek-Komödien machte Lemke dascool, schreibt Jürg Zbinden in der. Die bringt eine kleine Notiz seines Wegbegleiters. Im-Gespräch schwärmt der Filmemacherüber Lemke.Der zweite große Filmverlust dieser Tage:. Der Schauspieler "war derim alten Hollywood", schreibt Georg Seeßlen auf. In den Siebzigern kam dann seine große Zeit, als Amerika an sich zu leiden begann: Das Land "wird nie mehr sein, was es einmal war, und James Caan ist genau dort, wo dieser Verlustwird. Einen falscheren Ort auf dieser Welt gibt es nicht. Doch all diese Entfremdung spielte sich bei ihm viel tiefer ab als bei vergleichbaren Leinwandmännern seiner Zeit, Robert Redford oder Paul Newman etwa. Caan war keiner, der davon reden kann, was ihn erzürnt. Er konnte es nur mit seinem Körper ausdrücken. An seinen Bewegungen war nichts schlaksig oder elegant, er wandte sich und bot doch wieder zu viel Angriffsfläche. Er suchte den richtigen Platz für sich und wusste doch im tiefen Inneren, dass es den für ihn nicht gab. So wurde Caan." Weitere Nachrufe schreiben Maria Wiesner ( FAZ ) und Marion Löhndorf ( NZZ ).Die Agenturen melden , dass der iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinnerimverhaftet wurde: Zur Last gelegt wird ihm, "diegestört" zu haben, weil er nach einemin einem offenen Brief dieim Land kritisiert hatte.Außerdem: In der SZ erklärt der Regisseur, warum seine fürentstandene-Satire "King of Stonks" ausgerechnet inspielt: "Ich habe in meiner Heimatstadt von Geburt an so viele Idioten beobachtet, dass ich zehn Serien damit füllen könnte. Zugleich ist es." Esther Buss empfiehlt imeine Werkschau der japanischen Filmemacherin im Berliner Kino Arsenal . Besprochen werden die Serie "Gaslit" über den-Skandal ( Jungle World ),Marvel-Blockbuster "Thor - Love and Thunder" ( NZZ ) und die-Serie "Black Bird" ( FAZ ).